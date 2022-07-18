ນ້ຳໃຈສາມັກຄີ, ມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ ໃສແຈ້ງຕະຫຼອດການ

ການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ລາວ - ຫວຽດນາມ ໃນຕະຫຼອດໄລຍະຜ່ານມາ ໄດ້ນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ 2 ປະເທດໃນທຸກຂົງເຂດ ນັບແຕ່ດ້ານການເມືອງ, ການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ການຕ່າງປະເທດ, ເສດຖະກິດ - ການຄ້າ, ການລົງທຶນ ຕະຫຼອດຮອດການສຶກສາ, ວັດທະນະທຳ. ພິເສດ, ເວລາຜ່ານພົ້ນໄປນັ້ນ ຍິ່ງເຮັດໃຫ້ສາຍພົວພັນແບບພິເສດຍິ່ງສະໜິດແໜ້ນຂຶ້ນຕື່ມ. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສປປ.ລາວ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ແສງເພັດ ຮຸ່ງບຸນຍວງ, ຖືວ່າ:
(ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແສງເພດ ຮຸ່ງບຸນຍວງ)
ສ່ວນທ່ານອະດີດເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ຫງວຽນແມ້ງຮຸ່ງ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຮູ້ສຶກຢ່າງເລິກເຊິ່ງນັ້ນແມ່ນ ນ້ຳໃຈພິເສດທີ່ສຸດຂອງປະຊາຊົນ ລາວ ທີ່ສະຫງວນໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ. ສະນັ້ນ, ປະຈຸບັນ ການຮ່ວມມືຂອງ ລາວ ກັບບັນດາປະເທດແມ່ນກວ້າງໃຫຍ່, ການລົງທຶນຂອງ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າ ລາວ ບໍ່ແມ່ນຍືນອັນດັບທີ 1 ແຕ່ໃນຫົວໃຈຂອງປະຊາຊົນ ລາວ, ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຢືນອັນດັບທີ 1. ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ລ້ຳຄ່າເຊິ່ງພວກເຮົາຕ້ອງເຄົາລົບ ແລະ ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງ”.
ຍົກລະດັບການຮ່ວມມືພ້ອມກັນພັດທະນາ
ຍາມໃດ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ສະຫງວນບຸລິມະສິດໃຫ້ແກ່ການເພີ່ມທະວີສາຍພົວພັນມິດຕະພາບແບບພິເສດ, ທັງແມ່ນເພື່ອນສະຫາຍ, ທັງເປັນອ້າຍນ້ອງຂອງກັນ. ດ້ວຍຄວາມປາດຖະໜາຢາກຍົກລະດັບເສົາຄ້ຳການຮ່ວມມືທາງດ້ານເສດຖະກິດໃຫ້ສົມກັບສາຍພົວພັນແບບພິເສດ, ໃນບັນດາການພົບປະລະຫວ່າງການນຳຂັ້ນສູງຂອງ 2 ປະເທດຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, 2 ຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີຍູ້ແຮງການເຊື່ອມຕໍ່ 2 ພື້ນຖານເສດຖະກິດ; ໃນນັ້ນ ມີການເຊື່ອມຕໍ່ດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂັ້ນຮາກຖານ; ຊ່ວຍ ລາວ ປະຕິບັດສຳເລັດເປົ້າໝາຍກາຍເປັນສູນ logistisc ຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ອອກທາງທະເລ, ມະຫາສະໝຸດ.
ການນຳ 2 ປະເທດກໍ່ເຫັນດີເປັນເອກະພາບສູງ ໃນການຍົກສູງການຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາ - ບຳລຸງສ້າງ, ໃນນັ້ນ ໃຫ້ບຸລິມະສິດການຮ່ວມມືພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ແລະ ບຳລຸງສ້າງພະນັກງານການນຳ, ຄຸ້ມຄອງທຸກຂັ້ນ. 2 ປະເທດຈະສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນຂອບເຂດສະຫະປະຊາຊາດ, ອາຊຽນ ແລະ ບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືເຂດອະນຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ. 2 ຝ່າຍຢືນຢັນພ້ອມກັບບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ສະໜັບສະໜູນ ກຳປູເຈຍ ຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານ ອາຊຽນ 2022 ໃຫ້ບັນລຸຜົນສຳເລັດ, ຮັກສາຄວາມສາມັກຄີ, ເປັນເອກະພາບໃນ ອາຊຽນ. ທ່ານ ທອງສະຫວັນ ພົມວິຫານ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ຫົວໜ້າຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດ ສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ ຖືວ່າ:
(ທ່ານກຳມະການສູນກາງພັກ ທອງສະຫວັນ ພົມວິຫານ)
ສາຍພົວພັນແບບພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ ແມ່ນຜົນງານເຊິ່ງ 2 ປະເທດຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກໍ່ຕັ້ງ, ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງ. ສາຍພົວພັນແບບພິເສດນີ້ໄດ້ກາຍເປັນມໍລະດົກ, ພື້ນຖານອັນດີງາມໃຫ້ແກ່ການພົວພັນຂອງ 2 ປະເທດໃນອະນາຄົດ.