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ຂ່າວສານ

ນິວຊີແລນ ແລະ UNICEF ສະໜອງອຸປະກອນການແພດໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ

ບັນດາອຸປະກອນການແພດໃໝ່ຈະໜູນຊ່ວຍໃຫ້ໂຮງໝໍເຂດຮ້ອນສູນກາງ, ເຊິ່ງເປັນໂຮງໝໍແນວໜ້າໃນການປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກລະບາດ.
ການມອບສົ່ງອຸປະກອນການແພດຂອງ UNICEF (ພາບ:TTXVN)

ວັນທີ 28 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ສະຖານທູດ ນິວຊີແລນ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົມທົບກັບກອງທຶນເພື່ອເດັກ ສປຊ (UNICEF) ມອບສົ່ງອຸປະກອນການແພດທີ່ມີມູນຄ່າກ່ວາ 600.000 ໂດລາສະຫະລັດ ໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ ເພື່ອແນໃສ່ໜູນຊ່ວຍບົ່ງມະຕິພະຍາດ ແລະ ປິ່ນປົວພະຍາດໂຄວິດ -19 ແລະ ບັນດາພະຍາດຕິດແປດອື່ນໆ.

ບັນດາອຸປະກອນການແພດໃໝ່ຈະໜູນຊ່ວຍໃຫ້ໂຮງໝໍເຂດຮ້ອນສູນກາງ, ເຊິ່ງເປັນໂຮງໝໍແນວໜ້າໃນການປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກລະບາດ, ເພີ່ມທະວີກຳລັງຄວາມສາມາດຮັບມືຢ່າງມີປະສິດທິຜົນກ່ວາກັບບັນດາໂລກລະບາດຄັ້ງຕ່າງໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ ແລະ ສະໜອງການບໍລິການເບິ່ງແຍງດູແລສຸຂະພາບໃຫ້ດີກ່ວາອີກ, ຮັບປະກັນສະຫວັດດີການໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ.

ບັນດາອຸປະກອນການແພດນີ້ນອນໃນບ້ວງເງິນໜູນຊ່ວຍທີ່ມີມູນຄ່າປະມານ 1,2 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດຂອງ ນິວຊີແລນ ເພື່ອແນໃສ່ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ຟື້ນຟູຫຼັງໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19, ໂດຍສະຖານທູດ ນິວຊີແລນ ປະກາດໃນເດືອນ ພຶດສະພາປີ 2022.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຊາວ ຫວຽດ​ນາມ ອາ​ໄສ​ຢູ່ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຮ່ວມ​ແຮງ​ຮ່ວມ​ໃຈ​ນຳ​ສິນ​ຄ້າ ຫວຽດ​ນາມ ອອກ​ສູ່​ໂລກ

ຊາວ ຫວຽດ​ນາມ ອາ​ໄສ​ຢູ່ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຮ່ວມ​ແຮງ​ຮ່ວມ​ໃຈ​ນຳ​ສິນ​ຄ້າ ຫວຽດ​ນາມ ອອກ​ສູ່​ໂລກ

ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະແນະນຳ, ໂຄສະນາ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງເຄືອຂ່າຍຈຳໜ່າຍສິນຄ້າ ຫວຽດ ຢູ່ປະເທດປະຈຳຖິ່ນ.
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