ຂ່າວສານ
ນຳເຄື່ອງໝາຍ ຮັງນົກແອ່ນແຄ້ງຮ່ວາ ບືນຕົວຂຶ້ນອອກສູ່ໂລກ
ເດືອນພະຈິກ 2023, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຈລະຈາກັບກົມໃຫຍ່ພາສີ ຈີນ ກ່ຽວກັບອະນຸສັນຍາສົ່ງອອກຮັງນົກແອ່ນໄປຍັງຕະຫຼາດຈີນຢ່າງເປັນທາງການ. ບໍລິສັດຮັງນົກແອ່ນ ແຄ້ງຮ່ວາ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຫົວໜ່ວຍທຳອິດທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດສົ່ງອອກໄປຍັງຕະຫຼາດນີ້ຢ່າງເປັນທາງການ. ພ້ອມກັບການສົ່ງອອກໄປຍັງຕະຫຼາດຈີນ, ບໍລິສັດກໍ່ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດເຖິງການສົ່ງອອກໄປຍັງບັນດາປະເທດ, ບັນດາຕະຫຼາດທີ່ມີອິດທິພົນຊື່ສຽງ ແລະ ມີມາດຕະຖານຢ່າງເຄັ່ງຄັດຄື: ອາເມລິກາ, ອົດສະຕາລີ, ການາດາ… ສິ່ງທີ່ເປັນໜ້າສົນໃຈນັ້ນແມ່ນ, ຮັງນົກແອ່ນ ແຄ້ງຮ່ວາ ໄດ້ຮັບການຕີລາຄາແມ່ນຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງແຖວໜ້າໂລກ, ບັນລຸເຄື່ອງໝາຍແຫ່ງຊາດເປັນ 3 ຄັ້ງລຽນຕິດ, 20 ປີຢ່າງລຽນຕິດທີ່ຜູ້ບໍລິໂພກເລືອກເປັນສິນຄ້າ ຫວຽດນາມທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ແລະ ມີຄວາມເປັນກຽດບັນລຸລະດັບສະຖິຕິອາຊີແມ່ນຂອງຕ້ອນຂອງຝາກທີ່ເປັນເອກະລັກພິເສດຂອງແຂວງແຄ້ງຮ່ວາ. ທ່ານນາງ ຈິງທິຮົ່ງເວິນ, ປະທານສະພາສະມາຊິກ ບໍລິສັດ ຮັງນົກແອ່ນແຄ້ງຮ່ວາ ຈຳກັດຜູ້ດຽວໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ຜົນສຳເລັດນີ້ໄດ້ເປີດຕະຫຼາດສົ່ງອອກໃຫຍ່, ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ນຳມາເຊິ່ງຄຸນຄ່າດ້ານເສດຖະກິດສູງໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດ ຮັງນົກແອ່ນ ແຄ້ງຮ່ວາ. ໂດຍສືບຕໍ່ບັນດາຜົນສຳເລັດກ່ອນນັ້ນ, ປີ 2024ຜະລິດຕະພັນນ້ຳຮັງນົກແອ່ນ Sannest ຂອງວິສາຫະກິດໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດການສົ່ງອອກໄປຍັງບັນດາຕະຫຼາດໃໝ່ຄື:ສ.ເຊັກໂກ, ລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ, ໄທ, ນິວຊີແລນ. ເພື່ອພິຊິດຕະຫຼາດຕ່າງປະເທດ, ທາງບໍລິສັດ ຮັງນົກແອ່ນແຄ້ງຮ່ວາ ໄດ້ກຳນົດຍຸດທະສາດພັດທະນາແບບຍືນຍົງແມ່ນເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດເຖິງການຜະລິດບັນດາຜະລິດຕະພັນຮັງນົກແອ່ນລະດັບສູງບຳລຸງສຸຂະພາບໃນວົງຄະນະຍາດ. ໃນນັ້ນ, ຄຸນຄ່າຫຼັກແມ່ນ ຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ. ທ່ານນາງ ຟານທິຢາງ, ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ຜູ້ປະຈຳການບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນ NGK ຮັງນົກແອ່ນ ແຄ້ງຮ່ວາ, ຫົວໜ່ວຍສະມາຊິກຂອງບໍລິສັດ ຮັງນົກແອ່ນແຄ້ງຮ່ວາໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ດ້ວຍຜະລິດຕະພັນນ້ຳຮັງນົກແອ່ນກ່ວາ 20 ຊະນິດ, ຮັງນົກແອ່ນມີເຄື່ອງໝາຍ Sannest, Sanvinet ແມ່ນໝາກຜົນຂອງວິວັດການຄົ້ນຄ້ວາ, ໝູນໃຊ້ວິທະຍາສາດຂອງບໍລິສັດ. ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າຈະສືບຕໍ່ລົງທຶນຢ່າງແຮງເຂົ້າວຽກງານພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ, ຈັດຕັ້ງຫຼາຍແຜນການວິທະຍາສາດລະດັບແຂວງ, ລະດັບຊາດກ່ຽວກັບຮັງນົກແອ່ນ.
ພ້ອມກັນນັ້ນ, ເພື່ອຍົກສູງຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນ, ວິສາຫະກິດກໍ່ໄດ້ຍົກສູງບັນດາປັດໄຈປ່ຽນແປງເຕັກໂນໂລຢີ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບ ແລະ ຮັບປະກັນສຸຂະອະນາໄມຄວາມປອດໄພດ້ານສະບຽງອາຫານ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ວິວັດການຜະລິດຍາມໃດກໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນຜະລິດແບບສີຂຽວ, ນັບແຕ່ວັດຖຸດິບສົ້ນເຂົ້າຕະຫຼອດຮອດຜະລິດຕະພັນສົ້ນອອກລ້ວນແຕ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ບໍ່ກໍ່ຜົນຮ້າຍຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ. ວິສາຫະກິດກໍ່ໄດ້ລົງທຶນຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດນຳໃຊ້ເຄື່ອງຈັກທີ່ທັນສະໄໝ ດ້ວຍເຕັກໂນໂລຢີໃໝ່ທີ່ນຳເຂົ້າຈາກອາເມລິກາ, ເອີລົບ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ບັນດາປະເທດມີພື້ນຖານວິທະຍາສາດເຕັກນິກທີ່ພັດທະນາ ເພື່ອແນະນຳອອກສູ່ຕະຫຼາດບັນດາຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ. ທ່ານນາງ ທ້າຍບາວເຈິນ, ຮອງຜູ້ອຳນວຍການຮັບຜິດຊອບ ໂຮງງານປຸງແຕ່ງວັດຖຸດິບ ຮັງນົກແອ່ນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ຮັງນົກແອ່ນທຳມະຊາດພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບການຂຸດຄົ້ນ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າຈະນຳເຂົ້າວິວັດການປຸງແຕ່ງ ເພື່ອຜະລິດອອກຜະລິດຕະພັນຮັງນົກແອ່ນທຳມະຊາດ. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ທາງບໍລິສັດກໍ່ມີຜະລິດຕະພັນຈາກຮັງນົກແອ່ນທີ່ຂຸດຄົ້ນຢູ່ບັນດາບໍລິສັດລ້ຽງນົກທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ໂດຍບໍລິສັດຮ່ວມທຸລະກກິດ, ເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຢີລ້ຽງນົກແອ່ນທີ່ມີເຄື່ອງໝາຍ Sanvinest.
ຊຸມປີຜ່ານມາ, ທາງບໍລິສັດຮັງນົກແອ່ນ ແຄ້ງຮ່ວາພວມຕັ້ງໜ້າຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແລະ ຫັນເປັນສີຂຽວເພື່ອແນໃສ່ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ, ພ້ອມທັງ, ຍູ້ແຮງການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ຜ່ານການຂາຍເຄື່ອງຜ່ານບັນດາຊ່ອງທາງການຄ້າເອເລັກໂຕນິກ, ໂຄສະນາເຄື່ອງໝາຍການຄ້າທາງສື່ສັງຄົມອອນໄລ ກໍ່ຄືບັນດາແອັບໂທລະສັບດ້ວຍເນື້ອໃນທີ່ອຸດົມສົມບູນ, ດຶງດູດຜູ້ບໍລິໂພກ.
ໃນໄລຍະເວລາກ່ວາ 30 ປີແຫ່ງການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ພັດທະນາ, ທາງບໍລິສັດ ຮັງນົກແອ່ນ ແຄ້ງຮ່ວາ ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າວົງເງິນການສົ່ງອອກຂອງຂະແໜງກະສິກຳ, ປ່າໄມ້, ສິນໃນນ້ຳຂອງ ຫວຽດນາມ, ແມ່ນຫົວໜ່ວຍຂຸດຄົ້ນຮັງນົກແອ່ນ ແຖວໜ້າປະເທດ, ໄດ້ຢັ້ງຢືນອິດທິພົນຊື່ສຽງ, ເຄື່ອງໝາຍວິສາຫະກິດຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ. ບໍລິສັດແມ່ນສິ່ງພິສູດໃຫ້ເຫັນຜົນສຳເລັດຂອງວິສາຫະກິດແຫ່ງໜຶ່ງໃນຂະແໜງຮັງນົກແອ່ນ ຫວຽດນາມ ເມື່ອບືນຕົວຂຶ້ນອອກສູ່ຕະຫຼາດໂລກ. ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທາງບໍລິສັດຈະສືບຕໍ່ວາງເປົ້າໝາຍກາຍເປັນລັດວິສາຫະກິດແຖວໜ້າປະເທດໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຜະລິດຕະພັນຮັງນົກແອ່ນ, ຍູ້ແຮງການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ 4.0 ໃນການເຄື່ອນໄຫວບໍລິຫານ ແລະ ຜະລິດດຳເນີນທຸລະກິດ, ພ້ອມທັງສູ້ຊົນບືນຕົວຂຶ້ນອອກສູ່ 5 ທະວີບ, ພັດທະນາຢ່າງແຮງຢູ່ບັນດາກຸ່ມຕະຫຼາດທີ່ມີລາຍຮັບສູງຢູ່ອາຊີ, ທະວີບອາເມລິກາ ແລະ ກຸ່ມຕະຫຼາດດັ້ງເດີມທີ່ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ.