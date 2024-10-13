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ຂ່າວສານ

ນຳ​ເຄື່ອງ​ໝາຍ ຮັງ​ນົກ​ແອ່ນ​ແຄ້ງ​ຮ່​ວາ ບືນ​ຕົວ​ຂຶ້ນ​ອອກ​ສູ່​ໂລກ

ຂະແໜງຮັງນົກແອ່ນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການຕີລາຄາແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຂະແໜງອາຊີບທີ່ນຳມາເຊິ່ງຄຸນຄ່າດ້ານເສດຖະກິດສູງທີ່ສຸດ. ປັດຈຸບັນໃນທົ່ວປະເທດ ມີ 42/63 ແຂວງນະຄອນລ້ຽງນົກແອ່ນ. ແຕ່ລະປີ ບັນດາບໍລິສັດລ້ຽງນົກແອ່ນ ໄດ້ຜະລິດອອກ ຜະລິດຕະພັນນັບຮ້ອຍໂຕນ ດ້ວຍມູນຄ່າເກືອບ 500 ລ້ານ USD. ນອກຈາກການຮັບໃຊ້ຕະຫຼາດພາຍໃນປະເທດ, ຜະລິດຕະພັນຮັງນົກແອ່ນ ຫວຽດນາມ ກໍ່ໄດ້ສົ່ງອອກໄປຍັງບາງປະເທດ ແລະ ຄ່ອຍໆພິຊິດບັນດາຕະຫຼາດມາດຕະຖານສູງ” ໃນທົ່ວໂລກ.
ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນ ນ້ຳຮັ່ງນົກແອ່ນ ແຄ້ງຮ່ວາ Sanvinest ສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນຮັງນົກແອ່ນໄປຍັງຕະຫຼາດຈີນ ຢ່າງເປັນທາງການ (ພາບ: nhandan.vn)

ເດືອນພະຈິກ 2023, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຈລະຈາກັບກົມໃຫຍ່ພາສີ ຈີນ ກ່ຽວກັບອະນຸສັນຍາສົ່ງອອກຮັງນົກແອ່ນໄປຍັງຕະຫຼາດຈີນຢ່າງເປັນທາງການບໍລິສັດຮັງນົກແອ່ນ ແຄ້ງຮ່ວາ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຫົວໜ່ວຍທຳອິດທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດສົ່ງອອກໄປຍັງຕະຫຼາດນີ້ຢ່າງເປັນທາງການພ້ອມກັບການສົ່ງອອກໄປຍັງຕະຫຼາດຈີນບໍລິສັດກໍ່ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດເຖິງການສົ່ງອອກໄປຍັງບັນດາປະເທດບັນດາຕະຫຼາດທີ່ມີອິດທິພົນຊື່ສຽງ ແລະ ມີມາດຕະຖານຢ່າງເຄັ່ງຄັດຄືອາເມລິກາອົດສະຕາລີການາດາ… ສິ່ງທີ່ເປັນໜ້າສົນໃຈນັ້ນແມ່ນຮັງນົກແອ່ນ ແຄ້ງຮ່ວາ ໄດ້ຮັບການຕີລາຄາແມ່ນຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງແຖວໜ້າໂລກບັນລຸເຄື່ອງໝາຍແຫ່ງຊາດເປັນ 3 ຄັ້ງລຽນຕິດ, 20 ປີຢ່າງລຽຕິທີ່ຜູ້ບໍລິໂພກເລືອກເປັນສິນຄ້າ ຫວຽດນາມທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ແລະ ມີຄວາມເປັນກຽດບັນລຸລະດັບຖິຕິອາຊີແມ່ນຂອງຕ້ອນຂອງຝາກທີ່ເປັນເອກະລັກພິເສດອງແຂວງແຄ້ງຮ່ວາທ່ານນາງ ຈິງທິຮົ່ງເວິນປະທານສະພາສະມາຊິກ ບໍລິສັດ ຮັງນົກແອ່ນແຄ້ງຮ່ວາ ຈຳກັດຜູ້ດຽວໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ສຳລັບບັນດາຕະຫຼາດຕ້ອງການມາດຕະຖານສູງຄື: ອາເມລິກາ, ອົດສະຕາລີ, ການາດາ ເຊິ່ງແມ່ນສະຖານທີ່ມີຮົ້ວກີດຂວາງທາງການຄ້າໃນການຄວບຄຸມເຕັກນິກກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຢີປຸງແຕ່ງຢ່າງລະອຽດ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າລ້ວນແຕ່ຕອບສະໜອງໄດ້ບັນດາຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງເຂົາເຈົ້າ. ໂດຍສະເພາະສຳລັບຕະຫຼາດຈີນ, ນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຕະຫຼາດມີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ສຸດສຳລັບຮັງນົກແອ່ນ, ດັ່ງນັ້ນ, ບັນດາຮົ້ວກີດຂວາງດ້ານເຕັກນິກມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນກັບບັນດາປະເທດຢູ່ ເອີລົບ, ອາເມລິກາ. ຍ້ອນມີການໜູນຊ່ວຍຈາກບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ ແລະ ຂັ້ນຕອນຜະລິດຕະທີ່ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ, ບໍລິສັດພວກຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ໄດ້ຜ່ານຜ່າບັນດາຮົ້ວກີດຂວາງ ດ້ານເຕັກນິກນັ້ນ ແລະ ໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດການສົ່ງອອກໄປຍັງຕະຫຼາດຈີນ.

ຜົສຳເລັດນີ້ໄດ້ເປີດຕະຫຼາດສົ່ງອອກໃຫຍ່ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນນຳມາເຊິ່ງຄຸນຄ່າດ້ານເສດຖະກິດສູງໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດ ຮັງນົກແອ່ນ ແຄ້ງຮ່ວາໂດຍສືບຕໍ່ບັນດາຜົນສຳເລັດກ່ອນນັ້ນປີ 2024ຜະລິດຕະພັນນ້ຳຮັງນົກແອ່ນ Sannest ຂອງວິສາຫະກິດໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດການສົ່ງອອກໄປຍັງບັນດາຕະຫຼາດໃໝ່ຄື:.ເຊັກໂກລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດໄທນິວຊີແລນເພື່ອພິຊິດຕະຫຼາດຕ່າງປະເທດທາງບໍລິສັດ ຮັງນົກແອ່ນແຄ້ງຮ່ວາ ໄດ້ກຳນົດຍຸດທະສາດພັດທະນາແບບຍືນຍົງແມ່ນເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດເຖິງການຜະລິດບັນດາຜະລິດຕະພັນຮັງນົແອ່ນລະດັບສູງບຳລຸງສຸຂະພາບໃນວົງຄະນະຍາດໃນນັ້ນຄຸນຄ່າຫຼັກແມ່ນ ຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນທ່ານນາງ ຟານທິຢາງຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ຜູ້ປະຈຳການບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນ NGK ຮັງນົກແອ່ນ ແຄ້ງຮ່ວາຫົວໜ່ວຍສະມາຊິກຂອງບໍລິສັດ ຮັງນົກແອ່ນແຄ້ງຮ່ວາໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ດ້ວຍຜະລິດຕະພັນນ້ຳຮັງນົກແອ່ນກ່ວາ 20 ຊະນິດ, ຮັງນົກແອ່ນມີເຄື່ອງໝາຍ Sannest, Sanvinet ແມ່ນໝາກຜົນຂອງວິວັດການຄົ້ນຄ້ວາ, ໝູນໃຊ້ວິທະຍາສາດຂອງບໍລິສັດ. ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າຈະສືບຕໍ່ລົງທຶນຢ່າງແຮງເຂົ້າວຽກງານພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ, ຈັດຕັ້ງຫຼາຍແຜນການວິທະຍາສາດລະດັບແຂວງ, ລະດັບຊາດກ່ຽວກັບຮັງນົກແອ່ນ.

ທ່ານນາງ ຈິງທິຮົ່ງເວິນ, ປະທານສະພາສະມາຊິກ ບໍລິສັດ ຮັງນົກແອ່ນແຄ້ງຮ່ວາ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ (ພາບ: sggp.org.vn)

ພ້ອມກັນນັ້ນເພື່ອຍົກສູງຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນວິສາຫະກິດກໍ່ໄດ້ຍົກສູງບັນດາປັດໄຈປ່ຽນແປງເຕັກໂນໂລຢີຍົກສູງຄຸນນະພາບ ແລະ ຮັບປະກັນສຸຂະອະນາໄມຄວາມປອດໄພດ້ານສະບຽງອາຫານຕາມນັ້ນແລ້ວວິວັດການຜະລິດຍາມໃດກໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນຜະລິດແບບສີຂຽວນັບແຕ່ວັດຖຸດິບສົ້ນເຂົ້າຕະຫຼອດຮອດຜະລິດຕະພັນສົ້ນອອກລ້ວນແຕ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ບໍ່ກໍ່ຜົນຮ້າຍຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດວິສາຫະກິດກໍ່ໄດ້ລົງທຶນຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດນຳໃຊ້ເຄື່ອງຈັກທີ່ທັນສະໄໝ ດ້ວຍເຕັກໂນໂລຢີໃໝ່ທີ່ນຳເຂົ້າຈາກອາເມລິກາເອີລົບຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ບັນດາປະເທດມີພື້ນຖານວິທະຍາສາດເຕັກນິກທີ່ພັດທະນາ ເພື່ອແນະນຳອອກສູ່ຕະຫຼາດບັນດາຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບທ່ານນາງ ທ້າຍບາວເຈິນຮອງຜູ້ອຳນວຍການຮັບຜິດຊອບ ໂຮງງານປຸງແຕ່ງວັດຖຸດິບ ຮັງນົກແອ່ນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ຮັງນົກແອ່ນທຳມະຊາດພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບການຂຸດຄົ້ນ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າຈະນຳເຂົ້າວິວັດການປຸງແຕ່ງ ເພື່ອຜະລິດອອກຜະລິດຕະພັນຮັງນົກແອ່ນທຳມະຊາດ. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ທາງບໍລິສັດກໍ່ມີຜະລິດຕະພັນຈາກຮັງນົກແອ່ນທີ່ຂຸດຄົ້ນຢູ່ບັນດາບໍລິສັດລ້ຽງນົກທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ໂດຍບໍລິສັດຮ່ວມທຸລະກກິດ, ເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຢີລ້ຽງນົກແອ່ນທີ່ມີເຄື່ອງໝາຍ Sanvinest.

ຊຸມປີຜ່ານມາທາງບໍລິສັດຮັງນົກແອ່ນ ແຄ້ງຮ່ວາພວມຕັ້ງໜ້າຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແລະ ຫັນເປັນສີຂຽວເພື່ອແນໃສ່ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດພ້ອມທັງຍູ້ແຮງການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ຜ່ານການຂາຍເຄື່ອງຜ່ານບັນດາຊ່ອງທາງການຄ້າເອເລັກໂຕນິກໂຄສະນາເຄື່ອງໝາຍການຄ້າທາງສື່ສັງຄົມອອນໄລ ກໍ່ຄືບັນດາແອັບໂທລະສັບດ້ວເນື້ອໃນທີ່ອຸດົມສົມບູນດຶງດູດຜູ້ບໍລິໂພກ.

ໃນໄລຍະເວລາກ່ວາ 30 ປີແຫ່ງການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ພັດທະນາທາງບໍລິສັດ ຮັງນົກແອ່ນ ແຄ້ງຮ່ວາ ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າວົງເງິນການສົ່ງອອກຂອງຂະແໜງກະສິກຳປ່າໄມ້ສິນໃນນ້ຳຂອງ ຫວຽດນາມແມ່ນຫົວໜ່ວຍຂຸດຄົ້ນຮັງນົກແອ່ນ ແຖວໜ້າປະເທດໄດ້ຢັ້ງຢືນອິດທິພົນຊື່ສຽງເຄື່ອງໝາຍວິສາຫະກິດຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງບໍລິສັດແມ່ນສິ່ງພິສູໃຫ້ເຫັນຜົນສຳເລັດຂອງວິກິດແຫ່ງໜຶ່ງໃນຂະແໜງຮັງນົກແອ່ນ ຫວຽດນາມ ເມື່ອບືນຕົວຂຶ້ນອອກສູ່ຕະຫຼາດໂລກໃນໄລຍະຈະມາເຖິງທາງບໍລິສັດຈະສືບຕໍ່ວາງເປົ້າໝາຍກາຍເປັນລັດວິສາຫະກິດແຖວໜ້າປະເທດໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຜະລິດຕະພັນຮັງນົກແອ່ນຍູ້ແຮງການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ 4.0 ໃນການເຄື່ອນໄຫວບໍລິຫານ ແລະ ຜະລິດດຳເນີນທຸລະກິດພ້ອມທັງສູ້ຊົນບືນຕົວຂຶ້ນອອກສູ່ 5 ທະວີບພັດທະນາຢ່າງແຮງຢູ່ບັນດາກຸ່ມຕະຫຼາດທີ່ມີລາຮັບສູງຢູ່ອາຊີທະວີບອາເມລິກາ ແລະ ກຸ່ມຕະຫຼາດດັ້ງເດີມທີ່ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາສູນກາງພັກ ເລືອງເກື່ອງ ພົບປະກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ

ທ່ານຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາສູນກາງພັກ ເລືອງເກື່ອງ ພົບປະກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ

ເລື່ອງສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມື ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ, ຊຸກຍູ້ການສ້າງປະຊາຄົມແບ່ງປັນອະນາຄົດ ຫວຽດນາມ - ຈີນ ມີຄວາມໝາຍຍຸດທະສາດ
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