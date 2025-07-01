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ຂ່າວສານ

ນຳ​ເຂົ້າ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ອຳ​ນາດ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ 2 ຂັ້ນ ຢ່າງ​ລຸ​ລ່ວງ, ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ, ບໍ່​ຖືກ​ຂາດ​ວັກ​ຂາດ​ຕອນ

ນັບແຕ່ວັນທີ 01 ກໍລະກົດ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຮູບແບບອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ 2 ຂັ້ນ (ລວມມີແຂວງ ແລະ ຕາແສງ) ຢ່າງເປັນທາງການ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ທົ່ວປະເທດມີ 34 ແຂວງ, ນະຄອນ ແລະ 3.321 ຫົວໜ່ວຍບໍລິຫານຂັ້ນຕາແສງ ດ້ວຍຈຳນວນພະນັກງານ, ລັດຖະກອນເກືອບ 1,5 ລ້ານຄົນ.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຈີຢຸງ

ຕາມແຜນການຂອງລັດຖະບານແລ້ວ, ນັບແຕ່ວັນທີ 01 ກໍລະກົດ, ທັງລະບົບແກ້ໄຂລະບຽບການບໍລິຫານອອນໄລໄດ້ດຳເນີນເປັນເອກະພາບໃນຖານບໍລິການສາທາລະນະແຫ່ງຊາດ dichvucong.gov.vn. ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນໃນກອງປະຊຸມທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 30 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຈີຢຸງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການນຳເຂົ້າເຄື່ອນໄຫວລະບົບອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ 2 ຂັ້ນ ຈະສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ, ຍົກສູງຄວາມສາມາດ, ແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາເກີດຂຶ້ນແບບບັງເອີນຢ່າງທັນການ, ຮັບປະກັນລະບົບການເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ລຸລ່ວງ, ເພີ່ມທະວີການສົມທົບລະຫວ່າງບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນເພື່ອປົກປັກຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄວາມປອດໄພດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແລະ ການສະໜອງການບໍລິການສາທາລະນະ.

“ສືບຕໍ່ຮັກສາປະສິດທິຜົນຂອງບັນດາໜ່ວຍເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນວົງຄະນະຍາດ, ໜ່ວຍງານໜູນຊ່ວຍໂດຍໄວ, ແນະນຳວິທີເຮັດ ແລະ ຕອບບັນດາຂໍ້ຕິດຄັດຂອງປະຊາຊົນຢູ່ຮາກຖານ. ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ບຳລຸງສ້າງການຫັນເປັນດີຈີຕອນຕາມທິດສຸມໃສ່ທັກສະການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນດາລະບົບລະອຽດ ແລະ ຂັ້ນຕອນເຮັດວຽກແບບໃໝ່. ສຳຫຼວດກວດຄືນບັນດາບັນຫາທີ່ຍັງບໍ່ທັນເໝາະສົມກ່ຽວກັບລະບົບຂໍ້ມູນ ເພື່ອເຄື່ອນໄຫວຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ ແລະ ວິສາຫະກິດ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ສືບ​ຕໍ່​ປຸກ​ລຸກ​ນ້ຳ​ໃຈ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃໝ່​ຂອງ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ຫງວຽນ​ວັນ​ລິງ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ສືບ​ຕໍ່​ປຸກ​ລຸກ​ນ້ຳ​ໃຈ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃໝ່​ຂອງ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ຫງວຽນ​ວັນ​ລິງ

ຊີວິດ ແລະ ພາລະກິດຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນວັນລິງ ຕິດພັນກັບຂະບວນການປະຕິວັດແຕ່ຊຸມປີ 1930 ຢູ່ພາກເໜືອ ຫວຽດນາມ ແລະ ຫຼາຍປີຢູ່ພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ ກ່ອນທີ່ຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ເມື່ອປີ 1986.
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