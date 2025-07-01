ຂ່າວສານ
ນຳເຂົ້າເຄື່ອນໄຫວອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ 2 ຂັ້ນ ຢ່າງລຸລ່ວງ, ມີປະສິດທິຜົນ, ບໍ່ຖືກຂາດວັກຂາດຕອນ
ຕາມແຜນການຂອງລັດຖະບານແລ້ວ, ນັບແຕ່ວັນທີ 01 ກໍລະກົດ, ທັງລະບົບແກ້ໄຂລະບຽບການບໍລິຫານອອນໄລໄດ້ດຳເນີນເປັນເອກະພາບໃນຖານບໍລິການສາທາລະນະແຫ່ງຊາດ dichvucong.gov.vn. ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນໃນກອງປະຊຸມທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 30 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຈີຢຸງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການນຳເຂົ້າເຄື່ອນໄຫວລະບົບອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ 2 ຂັ້ນ ຈະສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ, ຍົກສູງຄວາມສາມາດ, ແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາເກີດຂຶ້ນແບບບັງເອີນຢ່າງທັນການ, ຮັບປະກັນລະບົບການເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ລຸລ່ວງ, ເພີ່ມທະວີການສົມທົບລະຫວ່າງບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນເພື່ອປົກປັກຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄວາມປອດໄພດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແລະ ການສະໜອງການບໍລິການສາທາລະນະ.
“ສືບຕໍ່ຮັກສາປະສິດທິຜົນຂອງບັນດາໜ່ວຍເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນວົງຄະນະຍາດ, ໜ່ວຍງານໜູນຊ່ວຍໂດຍໄວ, ແນະນຳວິທີເຮັດ ແລະ ຕອບບັນດາຂໍ້ຕິດຄັດຂອງປະຊາຊົນຢູ່ຮາກຖານ. ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ບຳລຸງສ້າງການຫັນເປັນດີຈີຕອນຕາມທິດສຸມໃສ່ທັກສະການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນດາລະບົບລະອຽດ ແລະ ຂັ້ນຕອນເຮັດວຽກແບບໃໝ່. ສຳຫຼວດກວດຄືນບັນດາບັນຫາທີ່ຍັງບໍ່ທັນເໝາະສົມກ່ຽວກັບລະບົບຂໍ້ມູນ ເພື່ອເຄື່ອນໄຫວຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ ແລະ ວິສາຫະກິດ”.