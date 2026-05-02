ຂ່າວສານ
ນຳວົງເງິນການຄ້າ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ ບັນລຸ 60 ຕື້ USD ໃນປີ 2030
ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານ ເລມິງຮຶງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ, ທ່ານນາງ Takaichi Sanae ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ ຈະໄປຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມຢ່າງເປັນທາງການແຕ່ວັນທີ 1 – 3ພຶດສະພາ. ຕອນເຊົ້າວັນທີ 2 ພຶດສະພາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຮຶງ ໄດ້ເປັນປະທານພິທີຕອນຮັບທ່ານນາງ Takaichi Sanae ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນຢ່າງເປັນທາງການ.
ທີ່ການພົບປະກັບສື່ມວນຊົນພາຍຫຼັງການເຈລະຈາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຮຶງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າສອງຝ່າຍໄດ້ລົງນາມເອກະສານສຳຄັນ 6 ສະບັບໃນບັນດາຂົງເຂດເຕັກໂນໂລຢີອາວະກາດ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ - ສື່ມວນຊົນ, ຊົນລະປະທານ, ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຮັບມືກັບໄພພິບັດທຳມະຊາດ, ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການເຕີບໂຕກາກບອນ.
ທີ່ການເຈລະຈາ, ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບສືບຕໍ່ປັບປຸງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງ, ເປີດວ້າງການຮ່ວມມືຢ່າງແທ້ຈິງກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ການທູດ, ເພີ່ມທະວີການ່ຮວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດຍົກສູງຄວາມສາມາດການໃນປະຕິບັດກົດໝາຍທາງທະເລ, ແກ້ໄຂຜົນຕາມມາຈາກສົງຄາມ, ຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ, ປົກປັກຮັກສາສັນຕິພາບຂອງ ສປຊ, ຮັບມືກັບອາດຊະຍາກຳຂ້າມຊາດ…ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຮຶງ ເນັ້ນໜັກວ່າ:
ຂ້າພະເຈົ້າປາດຖະໜາຢາກພ້ອມກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນແລກປ່ຽນຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງ, ແທດຈິງກ່ຽວກັບທິດທາງໃຫຍ່ ແລະ ບັນດາມາດຕະການລະອຽດເພື່ອສືບຕໍ່ນຳການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນພັດທະນານັບມື້ນັບເລິກເຊິ່ງກວ່າ, ອຸດົມສົມບູນກວ່າ, ແທດຈິງກວ່າ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນກວ່າໃນທຸກຂົງເຂດເຊິ່ງຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈຄື: ເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ການຫັນເປັນສີຂຽວ, ຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ, ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ, ພະລັງງານແບບຍືນຍົງ. ນີ້ລວນແຕ່ແມ່ນບັນດາກຳລັງໜູນຫຼັກແຫຼ່ງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ ຂອງທັງສອງປະເທດ.
ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ໃນນັ້ນມີຄວາມໝັ້ນຄົງເສດຖະກິດ, ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານ ແລະ ກະສິກຳ ແບບຍືນຍົງ, ນຳການລົງທຶນຂອງຍີ່ປຸ່ນເຂົ້າ ຫວຽດນາມ ບັນລຸລະດັບ 5 ຕື້USD/ປີ ໂດຍໄວ ແລະ ນຳວົງເງິນການຄ້າສອງຝ່າຍບັນລຸລະດັບ 60 ຕື້ USD ໃນປີ 2030. ສອງຝ່າຍຈະຊຸກຍູ້ການເປີດປະຕູຕະຫຼາດໃຫ້ແກ່ຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືກ່ຽວກັບແຫຼ່ງທຶນໜູນຊ່ວຍພັດທະນາຢ່າງເປັນທາງການ (ODA), ຊຸກຍູ້ການຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານເສດຖະກິດ, ພະລັງງານ ແລະ ສະບຽງອາຫານ.
ສ່ວນທ່ານນາງ Takaichi Sanae ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ ຢັ້ງຢືນວ່າການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນທີ່ສຸດສຳລັບການປະຕິບັດຂໍ້ລິເລີ່ມ ມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ - ປາຊີຟິກ ເສລີ ແລະ ເປີດກວ້າງ (FOIP)ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ, ທ່ານນາງ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຕໍ່ການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືເພື່ອແນໃສ່ພ້ອມກັນສ້າງຍີ່ປຸ່ນ, ຫວຽດນາມ ແລະ ພາກພື້ນ ມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ - ປາຊີຟິກນັບມື້ນັບໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ, ຍີ່ປຸ່ນຖືເປັນສຳຄັນທີ່ສຸດການພົວພັນກັບຫວຽດນາມ ໂດຍແມ່ນປະເທດພວມສືບຕໍ່ທ່າເຕີບໂຕຢ່າງແຮງດ້ວຍຖານະເປັນຕ່ອງໂສ້ສຳຄັນໃນລະບົບສະໜອງ, ພ້ອມທັງກໍ່ແມ່ນປະເທດພວມປະຕິບັດນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດເປັນເຈົ້າຕົນເອງຍຸດທະສາດ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງກັບສາກົນ.