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ຂ່າວສານ

ນຳ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ເອ​ກະ​ຊົນ​ກາຍ​ເປັນ​ກຳ​ລັງ​ໜູນ​ສຳ​ຄັນ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຊາດ

ຕອນແລງວັນທີ 04 ສິງຫາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານຟ້າມມິງຈິງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການຜັນຂະຫຍາຍມະຕິສະບັບເລກທີ 68 ຂອງກົມການເມືອງ ວ່າດ້ວຍການພັດທະນາເສດຖະກິດເອກະຊົນ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 1 ຂອງຄະນະຊີ້ນຳ.
ທ່ານຟ້າມມິງຈິງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມ

ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານຟ້າມມິງຈິງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີໃຫ້ຮັບຮູ້ບັນດາຮົ້ວກີດຂວາງ, ຈຸດອຸດຕັນກ່ຽວກັບລະບອບລະບຽບການ, ກົດໝາຍເພື່ອສະເໜີມາດຕະການແກ້ໄຂໃຫ້ແກ່ເສດຖະກິດເອກະຊົນຢ່າງທັນການ; ສົ່ງເສີມ, ສ້າງເງື່ອນໄຂ, ແຮງບັນດານໃຈ, ນຳວິສາຫະກິດເອກະຊົນກາຍເປັນກຳລັງໜູນສຳຄັນທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງປະເທດ.

“ພວກເຮົາຕ້ອງສ້າງບັນຍາກາດ , ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ, ສ້າງຂະບວນການ, ປຸກລະດົມການເຂົ້າຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ, ວິສາຫະກິດ. ຢາກປຸກລະດົມປະຊາຊົນ, ວິສາຫະກິດໃຫ້ໄດ້ນັ້ນ ກົງຈັການຈັດຕັ້ງຕ້ອງກຽມພ້ອມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດ້ວຍຄວາມຕັດສິນໃຈສູງ, ຄວາມມານະພະຍາຍາມຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ, ມີການກະທຳຢ່າງຂ້ຽວຂາດ, ເຮັດວຽກໃດໃຫ້ສຳເລັດວຽກນັ້ນ ແລະ ເຮັດຢ່າງມີຈຸດສຸມ.  ເຮັດແນວໃດເພື່ອສ້າງການຫັນປ່ຽນ, ຂະບວນການ, ທ່າອ່ຽງ ແລະ ສຸດທ້າຍແມ່ນການປະກອບສ່ວນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນຂອງວິສາຫະກິດເຂົ້າໃນການພັດທະນາພືິ້ນຖານເສດຖະກິດ”.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍຮຽກຮ້ອງສ້າງເງື່ອນໄຂເພື່ອໃຫ້ວິສາຫະກິດໄດ້ເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນ, ແຮ່ທາດ, ການບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ລາວ ຮ່ວມ​ມື​ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ຄ້າ, ພະ​ລັງ​ງານ ແລະ Logistics ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ລາວ ຮ່ວມ​ມື​ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ຄ້າ, ພະ​ລັງ​ງານ ແລະ Logistics ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ

ລັດຖະມົນຕີສອງທ່ານພິຈາລະນາແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ວິສາຫະກິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການສົ່ງອອກນ້ຳຕານ ຈາກ ລາວ ເຂົ້າ ຫວຽດນາມ.
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