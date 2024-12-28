Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ນຳ​ລະ​ດູ​ບານ​ໃໝ່​ມາ​ເຈື່ອງ​ຊາ

ການເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານພິເສດສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງພັກ, ລັດ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ແລະ ປະຊາຊົນທົ່ວປະເທດທີ່ມີຕໍ່ທະຫານ ແລະ ປະຊາຊົນບັນດາເກາະຂຶ້ນກັບເມືອງເກາະ ເຈື່ອງຊາ.
ບັນດານັກຮົບຂົນສົ່ງເຄື່ອງຂອງຂຶ້ນກຳປັ່ນ (ພາບ: VOV1)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 26 ທັນວາ, ຢູ່ທ່າກຳປັ່ນທະຫານ ກາມແຣງ (ແຂວງແຄ້ງຮ່ວາ), ກອງບັນຊາການທະຫານເຮືອເຂດ 4 ໄດ້ຈັດພິທີສົ່ງຄະນະປະຕິບັດງານ ແລະ ບັນດາກຳປັ່ນເດີນທາງອອກຈາກທ່າກຳປັ່ນທະຫານ ກາມແຣງ ໄປຢ້ຽມຢາມ, ອວຍພອນບຸນເຕັດໃຫ້ພະນັກງານ, ນັກຮົບ ແລະ ປະຊາຊົນຢູ່ບັນດາເກາະຂຶ້ນກັບເມືອງເກາະ ເຈື່ອງຊາ. ເຂົ້າຮ່ວມຄະນະປະຕິບັດງານມີນັກຂ່າວເກືອບ 100 ຄົນທີ່ມາຈາກບັນດາອົງການສື່ມວນຊົນ. ການເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານພິເສດສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງພັກ, ລັດ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ແລະ ປະຊາຊົນທົ່ວປະເທດທີ່ມີຕໍ່ທະຫານ ແລະ ປະຊາຊົນບັນດາເກາະຂຶ້ນກັບເມືອງເກາະ ເຈື່ອງຊາ. ທ່ານພັນເອກ ບຸຍວັນເບັນ, ຫົວໜ້າການເມືອງທະຫານເຮືອເຂດ 4 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ດ້ວຍຈິດໃຈດິນຕໍ່ແຜ່ນນຳອາລົມຈິດຄວາມຮັກແພງມາຍັງເຈື່ອງຊາ, ເຈື່ອງຊາຂໍຝາກຝັງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈກັບເມືອດິນຕໍ່ແຜ່ນ ແລະ ຫຼຸດໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງເຂດດິນຕໍ່ແຜນ ກັບເກາະທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກ, ນີ້ແມ່ນແຫຼ່ງບັນດານໃຈທາງດ້ານຈິດໃຈຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ ສຳລັບພະນັກງານ, ນັກຮົບ, ປະຊາຊົນຢູ່ໝູ່ເກາະ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາກຳປຶ້ມຢ່າງໝັ້ນແກ່ນ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ, ຮັກສາອະທິປະໄຕທະເລໝູ່ເກາະອັນສັກກະລະບູຊາຂອງປະເທດຊາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເລີ່ມເຄື່ອນໄຫວງານປະກວດນາງງາມ ຫວຽດນາມ ປີ 2024

ເລີ່ມເຄື່ອນໄຫວງານປະກວດນາງງາມ ຫວຽດນາມ ປີ 2024

ທີ່ງານປະກວດປີນີ້, ບັນດານາງງາມເຂົ້າຮ່ວມຈະໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍການເຄື່ອນໄຫວທີ່ປະດິດຄິດສ້າງ, ວັດທະນະທຳ, ອາສາສະໝັກຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ, ເທື່ອທຽນ - ເຫວ ແລະ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top