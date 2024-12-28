ຂ່າວສານ
ນຳລະດູບານໃໝ່ມາເຈື່ອງຊາ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 26 ທັນວາ, ຢູ່ທ່າກຳປັ່ນທະຫານ ກາມແຣງ (ແຂວງແຄ້ງຮ່ວາ), ກອງບັນຊາການທະຫານເຮືອເຂດ 4 ໄດ້ຈັດພິທີສົ່ງຄະນະປະຕິບັດງານ ແລະ ບັນດາກຳປັ່ນເດີນທາງອອກຈາກທ່າກຳປັ່ນທະຫານ ກາມແຣງ ໄປຢ້ຽມຢາມ, ອວຍພອນບຸນເຕັດໃຫ້ພະນັກງານ, ນັກຮົບ ແລະ ປະຊາຊົນຢູ່ບັນດາເກາະຂຶ້ນກັບເມືອງເກາະ ເຈື່ອງຊາ. ເຂົ້າຮ່ວມຄະນະປະຕິບັດງານມີນັກຂ່າວເກືອບ 100 ຄົນທີ່ມາຈາກບັນດາອົງການສື່ມວນຊົນ. ການເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານພິເສດສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງພັກ, ລັດ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ແລະ ປະຊາຊົນທົ່ວປະເທດທີ່ມີຕໍ່ທະຫານ ແລະ ປະຊາຊົນບັນດາເກາະຂຶ້ນກັບເມືອງເກາະ ເຈື່ອງຊາ. ທ່ານພັນເອກ ບຸຍວັນເບັນ, ຫົວໜ້າການເມືອງທະຫານເຮືອເຂດ 4 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ດ້ວຍຈິດໃຈດິນຕໍ່ແຜ່ນນຳອາລົມຈິດຄວາມຮັກແພງມາຍັງເຈື່ອງຊາ, ເຈື່ອງຊາຂໍຝາກຝັງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈກັບເມືອດິນຕໍ່ແຜ່ນ ແລະ ຫຼຸດໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງເຂດດິນຕໍ່ແຜນ ກັບເກາະທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກ, ນີ້ແມ່ນແຫຼ່ງບັນດານໃຈທາງດ້ານຈິດໃຈຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ ສຳລັບພະນັກງານ, ນັກຮົບ, ປະຊາຊົນຢູ່ໝູ່ເກາະ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາກຳປຶ້ມຢ່າງໝັ້ນແກ່ນ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ, ຮັກສາອະທິປະໄຕທະເລໝູ່ເກາະອັນສັກກະລະບູຊາຂອງປະເທດຊາດ.