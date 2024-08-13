ຂ່າວສານ
ນຳການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດ 2 ປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ ໃຫ້ນັບມື້ນັບແທດຈິງ, ມີປະສິດທິຜົນ
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນກວາງເຟືອງ ໄດ້ຢັ້ງຢືນແຜນນະໂຍບາຍສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຂອງພັກ, ລັດ ຫວຽນາມ ຍາມໃດກໍຖືເປັນສຳຄັນການພັດທະນາສາຍພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ. ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ສອງກໍາມາທິການ ຈະສືບຕໍ່ສົມທົບກັນເພື່ອກະກຽມການຢ້ຽມຢາມໃຫ້ການນຳພັກ, ລັດສອງປະເທດຄັ້ງຕ່າງໆໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ; ຕັ້ງໜ້າກະກຽມໃຫ້ບັນດາກອງປະຊຸມ, ກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ປຶກສາຫາລືບົດຮຽນປະສົບການເຄື່ອນໄຫວໃນການສ້າງກົດໝາຍ, ສຳຫຼວດກວດກາຂໍ້ຕົກລົງສອງຝ່າຍ… ຜ່ານນັ້ນ, ນຳການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດສອງປະເທດໃຫ້ນັບມື້ນັບເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນກວ່າເກົ່າ. ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະສົມທົບ, ແລກປ່ຽນແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ເພື່ອພ້ອມກັນປະຕິບັດໜ້າທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍ ກໍຄືຂໍ້ຕົກລົງສະບັບຕ່າງໆທີ່ສອງຝ່າຍໄດ້ຮັບການລົງນາມໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ.
ສ່ວນທ່ານປະທານກຳມາທິການປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ວົງສັກ ພັນທະວົງ ປາດຖະໜາວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ສະພາແຫ່ງຊາດສອງປະເທດ ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນຳບັນດາອົງການຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ອົງການຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດສອງປະເທດ ຕັ້ງໜ້າຜັນຂະຫຍາຍການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມື, ແລກປ່ຽນແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ຫຼາຍກວ່າອີກ.