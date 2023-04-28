ຂ່າວສານ
ນຳການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມື OECD ກັບພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່
ກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ ຄັ້ງທີ 11 ໂຄງການ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຂອງ ອົງການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ OECD (SEARP) ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 26 ເມສາ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ປາຣີ, ຝລັ່ງ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຫງວຽນມິງຮັ່ງ ຜູ້ຊ່ວຍວຽກລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ແລະ ທ່ານ Brendan Pearson ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ຫົວໜ້າຄະນະ ອົດສະຕາລີ ປະຈຳ OECD ໃນຖານະເປັນປະທານຮ່ວມໂຄງການ SEARP.
ທີ່ກອງປະຊຸມ, ບັນດາສະມາຊິກ OECD ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ໃນສະພາບການເສດຖະກິດໂລກມີການເຕີບໂຕຊ້າລົງ, ພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ສືບຕໍ່ແມ່ນຈຸດພົ້ນເດັ່ນກ່ຽວກັບການຟື້ນຟູ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ. ພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ສືບຕໍ່ແມ່ນບຸລິມະສິດແຖວໜ້າໃນການຜັນຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດທົ່ວໂລກ ຂອງ OECD. ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ OECD ສະແດງຄວາມປາດຖະໜາຢາກນຳການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມື OECD ກັບພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່ ໃຫ້ສົມກັບບົດບາດສຳຄັນຂອງພາກພື້ນ ນັບທັງທາງດ້ານຍຸດທະສາດ ແລະ ກຳລັງບົ່ມຊ້ອນພັດທະນາເສດຖະກິດ.