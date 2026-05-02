ຂ່າວສານ
ນຳການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ ຍີ່ປຸ່ນ ຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 2 ພຶດສະພາ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ໄດ້ພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານນາງ Takaichi Sanae ປະທານພັກປະຊາທິປະໄຕເສລີ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ ພວມຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມຢ່າງເປັນທາງການແຕ່ວັນທີ 1 ຫາວັນທີ 3 ພຶດສະພາ.
ນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາງ Takaichi Sanae ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຍີ່ປຸ່ນປາດຖະໜາຢາກຮ່ວມມືກັບຫວຽດນາມ ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍວິໄສທັດ ມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ ປາຊີຟິກ ເສລີ ແລະ ເປີດກວ້າງ; ຍີ່ປຸ່ນສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຈະສືບຕໍ່ຮ່ວມເດີນທາງ, ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາໃນສັງກາດໃໝ່, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າການພັດທະນາວັດທະນາຖາວອນຂອງພາກພື້ນ; ປະສານສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນນຳການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ ຍີ່ປຸ່ນຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຈະຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການຮ່ວມມືທຳອິດໃນຂອບເຂດຂໍ້ລິເລີ່ມ POWERR ASIA ຜ່ານການໜູນຊ່ວຍສັ່ງຊື້ນ້ຳມັນດິບໃຫ້ແກ່ໂຮງງານກັນຕອງນ້ຳມັນ ງີເຊີນ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືຍີ່ປຸ່ນແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດສຳຄັນແຖວໜ້າ, ມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ສະຖຽນລະພາບຍາວນານ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມຍົກອອກ 6 ການກຳນົດທິດໃຫຍ່ເພື່ອເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືຍຸດທະສາດລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ໃນນັ້ນການເພີ່ມທະວີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງ, ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງຊ່ອງທາງພັກ, ລັດຖະບານ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ, ປັບປຸງການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຢ່າງແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ, ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່ເສດຖະກິດ, ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານເສດຖະກິດ, ພະລັງງານ ແລະ ສະບຽງອາຫານ…