ຂ່າວສານ
ນຳເຄື່ອງໝາຍທ່ອງທ່ຽວ ຝູກ໊ວກ ອອກສູ່ຕ່າງປະເທດ
ໃນການເດີນທາງເປັນເວລາ 2 ວັນ ແລະ 3 ຄືນ, ຄະນະ ຟາມຈິບ ໄດ້ໄປສຳຫຼວດບັນດາສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ລືຊື່ຢູ່ ຝູກ໊ວກ ຄື ເຂດທ່ອງທ່ຽວ ຊັນກຣັບ, ວິນກຣັບ, ຂີ່ອູ່ໄຟຟ້າ ຮ່ອນເທີມ ທີ່ຍາວກວ່າໝູ່ໃນໂລກ ແລະ ບັນດາການບໍລິການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ ຮ່ອນເທີມ, ຢ້ຽມຊົມບູຊະນີຍະສະຖານປະຫວັດສາດຄຸກ ຝູກ໊ວກ, ຢ້ຽມຊົມເຂດ ລອງບິກເຊັນເຕີ, ຫໍພິພິທະພັນ ຕິດດີເບຍ,ຄົ້ນຫາເຂດ ຊາຟາຣີ ແລະ ວິນວອນເດ... ທ່ານ ຫງວຽນເຊີນຖຸ໋ຍ ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວພຽງແຫ່ງດຽວຢູ່ ອິນດູຈີນ ດ່າໜັງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ຝູກ໊ວກ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາສະຖານທີ່ໃໝ່ ທີ່ພວກຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງເຊື່ອມຕໍ່ກັບໂລກ ແລະ ພາຍໃນປະເທດ. ປັດຈຸບັນມີການຮ່ວມສຳພັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ເພື່ອສ້າງບັນດາລະບົບມູນຄ່າຢູ່ ຝູກ໊ວກ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສ້າງຜະລິດຕະພັນທີ່ອຸດົມສົມບູນ ຈາກລາຍການທ່ອງທ່ຽວ 2 ວັນ 3 ຄືນ ຫາລາຍການ 4 ວັນ 3 ຄືນ ເຊິ່ງຈະຢ້ຽມຊົມທິວທັດທຳມະຊາດເກືອບທັງໝົດຢູ່ ຝູກ໊ວກ ກໍ່ຄືຢ້ຽມຊົມບັນດາການເຄື່ອນໄຫວທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງຢູ່ ຝູກ໊ວກ”.
ດ້ວຍການພັດທະນາຂອງ ຝູກ໊ວກ ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນເປີດບັນດາລາຍການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ ຝູກ໊ວກ ແມ່ນໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ສຸດ. ຝູກ໊ວກ ມີບັນດາທ່າໄດ້ປຽບ ນັ້ນແມ່ນມີທິວທັດທຳມະຊາດງົດງາມ, ບັນດາເຂດປ່າດົງດິບ ຫຼື ຫາດຊາຍທະເລທີ່ສວຍງາມຍາວຢຽດ, ມີສິນພິເສດຫຼາຍຢ່າງ. ບັນດາການບໍລິການຢູ່ ຝູກ໊ວກ ກໍ່ມີຫຼາຍຮູບຫຼາຍສີອຸດົມສົມບູນ, ຄຸນນະພາບໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍທີ່ສຸດ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການນັບມື້ນັບສູງຂຶ້ນ ຂອງແຂກທ່ອງທ່ຽວ. ມາຢ້ຽມຊົມເຂດທ່ອງທ່ຽວ ພັກຜ່ອນບຳລຸງສຸຂະພາບ ລະຫຼິ້ນບັນເທີງ, ການຄ້າບໍລິການແຖວໜ້າຂອງ ອາຊີ - ຝູກ໊ວກ ຢູນີຕິດເຊັນເຕີ ຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ ວິນກຣຸບ ຢູ່ທາງກ້ຳເໜືອເກາະ ຝູກ໊ວກ ບັນດາສະມາຊິກໃນຄະນະຕ່າງກໍ່ຕົກສະເງິ ຕໍ່ໜ້າຂອບເຂດກວ້າງຫຼາຍກວ່າ 1.000 ເຮັກຕາ ແລະ ໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍຕາມຮູບແບບ “ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວດຽວຮັບໃຊ້ຄວາມຕ້ອງການທຸກຢ່າງ” ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງແຂກທ່ອງທ່ຽວທຸກວັນ ແລະ ຄືນ ແລະ ມີການບໍລິການຫຼາຍຢ່າງຄື ພັກຜ່ອນບຳລຸງສຸຂະພາບ ລະຫຼິ້ນບັນເທີງ, ການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບ - ຄວາມງາມ, ໂຮງຮຽນ, ຈັດກອງປະຊຸມ, ຈັດງານລ້ຽງງານດອງ ຊື້ເຄື່ອງຂອງ... ອ້າຍ ນາຣາສັກ ຜູ້ຄຸ້ມຄອງບໍລິສັດ ຢູລາຍລີຈາແວນ ຢູ່ ໄທ ແບ່ງປັນວ່າ:
“ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມປະທັບໃຈທີ່ສຸດ ກ່ຽວກັບ ຝູກ໊ວກ ຊຶ່ງແມ່ນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຢູ່ທະເລ ມີຄວາມງາມທຳມະຊາດເປັນໜ້າຈັບໃຈ, ເມື່ອທຽບໃສ່ບັນດາສະຖານທີ່ຂອງ ໄທ ນັ້ນ, ທ່ອງທ່ຽວ ຝູກ໊ວກ ກໍ່ບໍ່ນ້ອຍໜ້າກວ່າທ່ອງທ່ຽວທະເລຢູ່ໄທ. ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ ພາຍຫຼັງການເດີນທາງຄັ້ງນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຈະແນະນຳໃຫ້ເພື່ອນມິດ, ພິເສດແມ່ນບັນດາຜູ້ຢາກໄປທ່ອງທ່ຽວຢູ່ ຝູກ໊ວກ”.
ໂດຍໄດ້ເຊື່ອມຕົວເຂົ້າກັບບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ ວິນເບີນ ຝູກ໊ວກ ຄືລາຍການສະແດງສິ່ງທີ່ຍອດຍິ່ງ ຫວຽດນາມ ເຊິ່ງແມ່ນລາຍການສິລະປະ ໂດຍນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ 3 ມິຕິທັນສະໄໝ ວາດພາບເຖິງບັນດາສະຖານທີ່ປະຫວັດສາດຂອງ ຫວຽດນາມ ຄະນະ ຟາມຈິບໄທ ມີຄວາມປະທັບໃຈທີ່ສຸດ ດ້ວຍຂອບຂະໜາດທີ່ຍັກໃຫຍ່ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີສະແດງທັນສະໄໝອັນດັບໜຶ່ງໃນໂລກ ໂດຍອີງໃສ່ສີສັນວັດທະນະທຳບັນດາເຜົ່າ ຫວຽດນາມ ທີ່ເປັນເອກະລັກ. ອ້າຍ ທານາສັກ ບຣັອກເກີຂອງໄທ ເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ໄດ້ມາຄົ້ນຫາ ຝູກ໊ວກ ແບ່ງປັນວ່າ:
“ຄັ້ງທຳອິດທີ່ໄດ້ມາຢາມ ຝູກ໊ວກ ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າ ຝູກ໊ວກ ສວຍງາມທີ່ສຸດ, ບັນດາກິດຈະກຳໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນດ້ວຍຂອບຂະໜາດໃຫຍ່ ບັນດາສະທີ່ລະຫຼິ້ນບັນເທີງ ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງແຂກທັງຫຼາຍ”.
ສ່ວນທ່ານ ຫງວຽນຈີ໊ແທັງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກທ່ອງທ່ຽວແຂວງ ກຽນຢາງ ຖືວ່າ:
“ເພື່ອດຶງດູດຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວ ມາທ່ອງທ່ຽວນັ້ນຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ ກຽນຢາງ ມີຫຼາຍວິທີການຍົກຕົວຢ່າງຄື ສົ່ງເສີມໂຄນະສາທ່ອງທ່ຽວ, ສ້າງບັນດາຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວໃໝ່. ໃນໄລຍະທີ່ຈະມາເຖິງພວກຂ້າພະເຈົ້າຈະສຳຫຼວດ ແລະ ປະກາດບັນດາສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ, ຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວໃໝ່ຕື່ມອີກ ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວພັດທະນາ”.ນັບແຕ່ຕົ້ນປີມາຮອດປັດຈຸບັນ ນະຄອນ ຝູກ໊ວກ ໄດ້ຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍກວ່າ 2,4 ລ້ານເທື່ອຄົນ ແລະ ຕາມແຜນການປີນີ້ ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວຈະຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວ 5,8 ລ້ານເທື່ອຄົນ ແລະ ແຂກທ່ອງສາກົນ 200.000 ເທື່ອຄົນ. ໃນໄລຍະທີ່ຈະມາເຖິງ ພະແນກທ່ອງທ່ຽວ ກຽນຢາງ ຈະສືບຕໍ່ຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບບັນດາຫົວໜ່ວຍ, ວິສາຫະກິດ ເຊື່ອມຕໍ່ບັນດາລາຍການທ່ອງທ່ຽວ ເພື່ອພ້ອມກັນນຳທ່ອງທ່ຽວ ຝູກ໊ວກ ພັດທະນາດີຍິ່ງຂຶ້ນອີກ.