ຂ່າວສານ
ນຳສະໜາມບິນ ລອງແທ່ງ ເຂົ້າຂຸດຄົ້ນດ້ານການຄ້າໃນທ້າຍປີ 2026
ພາຍຫຼັງໄປກວດກາສະພາບຕົວຈິງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ມີການເຮັດວຽກກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ເຈົ້າຂອງລົງທຶນ, ນັກປະມູນກ່ຽວກັບສະພາບການຜັນຂະຫຍາຍ, ເພື່ອນຳທ່າອາກາດສະຍານສາກົນ ລອງແທ່ງ ເຂົ້າເຄື່ອນໄຫວຮັບໃຊ້ການຄ້າຕາມແຜນການ.
ສະຫຼຸບທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ທ່ານອາກາດສະຍານສາກົນ ລອງແທ່ງ ແມ່ນກິດຈະກຳຈຸດສຸມແຫ່ງຊາດ, ເດືອນ ສິງຫາ 2023 ໄດ້ເລີ່ມເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳຈຳນວນໜຶ່ງ ແລະ ຮອດເດືອນ ກັນຍາ 2025 ໄດ້ຕ້ອນຮັບເຮືອບິນເຕັກນິກຖ້ຽວທຳອິດ. ພາຍຫຼັງຜັນຂະຫຍາຍເປັນເວລາກວ່າ 2 ປີ ໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງສຳເລັດໂດຍພື້ນຖານ, ມີລາຍໂຄງການຍ່ອຍໄດ້ກໍ່ສ້າງສຳເລັດ, ຄື: ສູນບັນຊາທາງອາກາດ; ລານບິນລົງຈອດ, ເດີນຈອດ; ພິເສດແມ່ນອາຄານຜູ້ໂດຍສານທີ່ພວມໃນໄລຍະກໍ່ສ້າງສຳເລັດ…
ເມື່ອເນັ້ນໜັກເຖິງເປົ້າໝາຍຕ້ອງກໍ່ສ້າງສຳເລັດທ່າອາກາດສະຍານສາກົນ ລອງແທ່ງ ຊ້າສຸດແມ່ນໃນໄຕມາດທີ 3 ປີ 2026, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີໃສ່ໃຈວ່າ ຕ້ອງຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ, ປອດໄພ, ຕ້ານການສໍ້ຫຼາດບັງຫຼວງ, ຟູມເຟື້ອຍ; ວາງແຜນຜັງນະຄອນສະໜາມບິນ ລອງແທ່ງ, ພັດທະນາເສດຖະກິດການບິນ.