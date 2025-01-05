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ຂ່າວສານ

ນຳບຸນເຕັດມາສູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ເຂດຖືກຜົນສະທ້ອນຈາກພາຍຸ Yagi

ລາຍການລວມມີບັນດາການເຄື່ອນໄຫວ, ຄື: ກວດພະຍາດ, ແຈກຢ່າຍຢຸກຢາໂດຍບໍ່ເກັບຄ່າ, ຕະຫຼາດບຸນເຕັດແຫ່ງເມດຕາປານີ, ມອບຂອງຂວັນກວ່າ 1.000 ພູດໃຫ້ບັນດາຄອບຄົວປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ເດັກນ້ອຍ
ທີ່ລາຍການ “ສ້າງລະດູບານໃໝ່ເຂດຊາຍແດນແຫ່ງຄວາມອົບອຸ່ນໃຫ້ແກ່ຊາວບ້ານ” (ພາບ: TTXVN)

ວັນທີ 03 ມັງກອນ, ຢູ່ຕາແສງ ອາລູ່, ເມືອງ ບາດຊາດ, ແຂວງ ລາວກາຍ, ກອງບັນຊາການທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນແຂວງ ສົມທົບກັບຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນເມືອງ ບາດຊາດ, ສະພາກາແດງແຂວງ ຈັດລາຍການ “ສ້າງລະດູບານໃໝ່ເຂດຊາຍແດນແຫ່ງຄວາມອົບອຸ່ນໃຫ້ແກ່ຊາວບ້ານ” ຢູ່ 2 ຕາແສງເຂດຊາຍແດນ ອາລູ່ ແລະ ອີຕີ. ນີ້ແມ່ນ 2 ໃນຈຳນວນບັນດາຕາແສງຖືກຜົນສະທ້ອນຢ່າງໜັກໜ່ວງຈາກພາຍຸ Yagi ກໍ່ຂຶ້ນເມື່ອເດືອນ ກັນຍາ 2024.

ລາຍການລວມມີບັນດາການເຄື່ອນໄຫວ, ຄື: ກວດພະຍາດ, ແຈກຢ່າຍຢຸກຢາໂດຍບໍ່ເກັບຄ່າ, ຕະຫຼາດບຸນເຕັດແຫ່ງເມດຕາປານີ, ມອບຂອງຂວັນກວ່າ 1.000 ພູດໃຫ້ບັນດາຄອບຄົວປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ເດັກນ້ອຍ, ນັກຮຽນຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ. ພ້ອມກັນນັ້ນແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວຫໍ່ເຂົ້າຕົ້ມ, ຈັດງານພົບປະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ, ສິລະປະ… ເພື່ອສ້າງບັນຍາກາດເບີກບານຕ້ອນຮັບລະດູບານໃໝ່ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ.

ໃນຂະນະນັ້ນ, ໃນວັນທີ 02 – 03 ມັງກອນ, ຢູ່ຕາແສງເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼິກ ກືແນ, ເມືອງ ກຣົງບຸກ, ແຂວງ ດັກລັກ ໄດ້ຈັດລາຍການ “ບຸນເຕັດໃຫ້ນ້ອງ”. ລາຍການໂດຍຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນຕາແສງ ກືແນ, ເມືອງ ກຣົງບຸກ ສົມທົບກັບບັນດາຫົວໜ່ວຍຈັດຂຶ້ນ.

ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ກຸ່ມນັກອາສາສະໝັກເພື່ອປະຊາຄົມໄດ້ໄປສຳຫຼວດໂຮງຮຽນຢູ່ຕາແສງ ກືແນ ເພື່ອມີວິທີການສ້ອມແປງ, ຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນມີຄວາມອຸ່ນອ່ຽນໃຈເມື່ອມາໂຮງຮຽນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ - ລາວ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າ

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