ຂ່າວສານ
ນຳການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ອາຣັບບີຊະອຸດີ ໃຫ້ພັດທະນາຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່
ຕອນບ່າຍວັນທີ 29 ຕຸລາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Riyadh, ໃນຂອບເຂດການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຂໍ້ລິເລີ່ມການລົງທຶນອະນາຄົດຄັ້ງທີ 8 (FII8) ແລະ ຢ້ຽມຢາມ, ເຮັດວຽກຢູ່ ອາຣັບບີຊະອຸດີ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ດຳເນີນການເຈລະຈາກັບທ່ານ Mohammed bin Salman Bin Abdulaziz Al Saud, ເຈົ້າຊາຍ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອາຣັບບີຊະອຸດີ.
ທີ່ການເຈລະຈາ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 2 ທ່ານໄດ້ຕີລາຄາສູງບັນດາບາດກ້າວພັດທະນາຢ່າງບຸກທະລຸຂອງການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອາຣັບບີຊະອຸດີ ໃນໄລຍະ 25 ປີຜ່ານມາ ແລະ ເຫັນດີຮ່ວມມືກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ເພື່ອນຳການພົວພັນ 2 ຝ່າຍໃຫ້ພັດທະນາຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີສົ່ງເສີມໃຫ້ ອາຣັບບີຊະອຸດີ ລົງທຶນເຂົ້າບັນດາຂົງເຂດ, ໂຄງການຍຸດທະສາດ, ມີລັກສະນະສັນຍາລັກ, ບຸກທະລຸຢູ່ ຫວຽດນາມ; ພິຈາລະນາກໍ່ສ້າງສູນກາງຂົນສົ່ງ, ເກັບຮັກສານ້ຳມັນດິບ ແລະ ຜະລິດຕະພັນກັ່ນນ້ຳມັນຢູ່ ຫວຽດນາມ ເພື່ອສົ່ງອອກໄປຍັງບັນດາປະເທດຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້; ຂຸດຄົ້ນຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນພັດທະນາຂະແໜງ Halal ຂອງ ຫວຽດນາມ…
ສ່ວນທ່ານ Mohammed bin Salman Bin Abdulaziz Al Saud, ເຈົ້າຊາຍ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອາຣັບບີຊະອຸດີ ເຫັນດີຕໍ່ບັນດາຂໍ້ສະເໜີຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ, ສະເໝີໃຫ້ 2 ຝ່າຍຊີ້ນຳບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ ສືບຕໍ່ແລກປ່ຽນບັນດາຂໍ້ສະເໜີການຮ່ວມມືເປັນລະອຽດ, ຫັນບັນດາຄວາມສາມສາດບົ່ມຊ້ອນການຮ່ວມມື 2 ຝ່າຍໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.
ໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 29 ຕຸລາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບ ເ