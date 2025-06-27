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ຂ່າວສານ

ນາ​ຍົ​ກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ໄທ​ ສືບ​ຕໍ່​ໄປ​ສຳຫຼວດກວດ​ກາ​ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ​ກັບ ກຳ​ປູ​ເຈຍ

ທ່ານ ນາງ ແພທອງທານ ຊິນນະວັດນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄທ ຈະໄປຢ້ຽມຢາມແຂວງ ສຣະແກ້ວ, ໜຶ່ງໃນ 7 ແຂວງຂອງປະເທດນີ້ຢູ່ເຂດຊາຍແດນຕິດກັບ ກຳປູເຈຍ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທ ໃນການເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານຢູ່ແຂວງ Ubon Ratchathani (ພາບ: ລັດຖະບານໄທ)

ວັນທີ 26 ມິຖຸນາ, ທ່ານໂຄສົກລັດຖະບານ ໄທ Jirayu Houngsub ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ທ່ານ ນາງ ແພທອງທານ ຊິນນະວັດນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄທ ຈະໄປຢ້ຽມຢາມແຂວງ ສຣະແກ້ວ, ໜຶ່ງໃນ 7 ແຂວງຂອງປະເທດນີ້ຢູ່ເຂດຊາຍແດນຕິດກັບ ກຳປູເຈຍ. ການເຄື່ອນໄຫວແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ຢັ້ງຢືນການສະໜັບສະໜູນ ແລະໃຫ້ກຳລັງໃຈສຳລັບກຳລັງເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ນັກຮົບພວມປະຕິບັດໜ້າທີ່.

ຕາມແຜນການແລ້ວ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທຈະເປັນປະທານກອງປະຊຸມກັບຜູ້ບັນຊາການທະຫານເຂດ 1 ແລະ ບັນດາອົງການທີ່ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ ກ່ຽວກັບສະພາບການຄວາມໝັ້ນຄົງຂາດຊາຍແດນ, ບັນດາມາດຕະການຈຳກັດການເດີນທາງໄປມາທີ່ຫາກໍ່ໄດ້ຮັບການນຳໃຊ້, ວຽກງານປ້ອງກັນຕ້ານອາດຊະຍາກຳຂ້າມຊາດ ກໍ່ຄືສະພາບການການຄ້າ, ກະສິກຳຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທກໍ່ຈະລົງສຳຫຼວດ ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ປ້ອມກວດກາເຂດຊາຍແດນໂດຍກົງ, ລົງຢ້ຽມຢາມປະຊາຊົນ, ວິສາຫະກິດທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ບັນດາບັນດາພະນັກງານ, ນັກຮົບທີ່ພວມປະຕິບັດໜ້າທີ່.

ທ່ານໂຄສົກລັດຖະບານ ໄທ ເນັ້ນໜັກວ່າ ໃນໂອກາດນີ້ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄທຈະຮັບຟັງ ແລະ ແກ້ໄຂບັນດາຄວາມວິຕົກກັງວົນຂອງວົງການເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ປະຊາຊົນກ່ຽວກັບວຽກງານຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ບັນດາບັນຫາເກີດຂຶ້ນໂດຍກົງ. ລັດຖະບານໄທໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ແລະ ຊຸກຍູ້ຄວາມສະຖຽນລະພາບຢູ່ເຂດຊາຍແດນຕິດ ກັບກຳປູເຈຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ພະ​ຍານຫຼັກ​ຖານ​ທີ່​ພົ້ນ​ເດັ່ນ​ໃຫ້​ແກ່​ວິ​ໄສ​ທັດ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ

ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ພະ​ຍານຫຼັກ​ຖານ​ທີ່​ພົ້ນ​ເດັ່ນ​ໃຫ້​ແກ່​ວິ​ໄສ​ທັດ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 25 ມິຖຸນາ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ໂຮ່ດຶກເຟິກ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Khalid Mohammed Sharaf, ຜູ້ອຳນວຍການໂຄງການການນຳໜຸ່ມສະຫະລັດອາຣັບ ເອມມີເລດ (UAE), ພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນທີ່ ມາ ຫວຽດນາມ ສຶກສາຕົວຈິງ, ເພີ່ມທະວີການພົບປະແລກປ່ຽນ ແລະ ແບ່ງປັນກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາທີ່ສອງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ.
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