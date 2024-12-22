ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ: ວຽກງານການທູດເສດຖະກິດ ນັບມື້ນັບແທດຈິງກວ່າ ແລະ ມີແບບມີແຜນກວ່າ
ທົບທວນຄືນການເຄື່ອນໄຫວການທູດເສດຖະກິດ, ສົ່ງເສີມການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ການທ່ອງທ່ຽວ 700 ປະການໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍຢູ່ບັນດາອົງການຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວສົ່ງເສີມການຄ້າ, ການລົງທຶນດວ່າ 400 ປະການຢູ່ບັນດາທ້ອງຖິ່ນທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ວຽກງານການທູດເສດຖະກິດນັບມື້ນັບແທດຈິງກວ່າ ແລະ ມີແບບມີແຜນກວ່າ, ດ້ວຍໝາກຜົນຈະແຈ້ງ, ຜະລິດຕະພັນຈະແຈ້ງ ແລະ ມີການປະກອບສ່ວນຢ່າງຈະແຈ້ງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງປະເທດຊາດ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຊີ້ແຈ້ງວ່າ ປີ 2025 ແມ່ນປີສຳຄັນ, ທັງແມ່ນປີບຸກທະລຸ, ສຳເລັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາຂອງໄລຍະ 2021 – 2025; ທັງແມ່ນໄລຍະກະກຽມໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ. ເພື່ອບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍ ເປັນປະເທດມີລາຍຮັບປານກາງສູງ ໃນປີ 2030 ແລະ ມີລາຍຮັບສູງໃນປີ 2045, ລະດັບການເຕີບໂຕເສດຖະກິດຂອງ ຫວຽດນາມ ຕ້ອງບັນລຸ 8% ໃນປີ 2025 ແລະ ບັນລຸໄດ້ 2 ຕົວເລກໃນໄລຍະພັດທະນາຈະມາເຖິງ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ວຽກງານການທູດເສດຖະກິດ ຈະສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງແຮງ, ຮອບດ້ານ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງກວ່າ ແລະ ປີໜ້າບັນລຸໄດ້ບັນດາໝາກຜົນດີກວ່າ, ບຸກທະລຸກວ່າປີກາຍ.