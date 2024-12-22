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ຂ່າວສານ

ນາ​ຍົກ​ລ​ັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ວຽກ​ງານ​ການ​ທູດ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ນັບ​ມື້​ນັບ​ແທດ​ຈິງກວ່າ ແລະ​ ມີ​ແບບ​ມີ​ແຜນກວ່າ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 20 ທັນວາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມພົບປະລະຫວ່າງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກັບເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ຫົວໜ້າອົງການຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບການສະຫຼຸບວຽກງານການທູດເສດຖະກິດປີ 2024 ແລະ ຈຸດສຸມຂອງປີ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ (ພາບ: VOV)

ທົບທວນຄືນການເຄື່ອນໄຫວການທູດເສດຖະກິດ, ສົ່ງເສີມການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ການທ່ອງທ່ຽວ 700 ປະການໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍຢູ່ບັນດາອົງການຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວສົ່ງເສີມການຄ້າ, ການລົງທຶນດວ່າ 400 ປະການຢູ່ບັນດາທ້ອງຖິ່ນທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ວຽກງານການທູດເສດຖະກິດນັບມື້ນັບແທດຈິງກວ່າ ແລະ ມີແບບມີແຜນກວ່າ, ດ້ວຍໝາກຜົນຈະແຈ້ງ, ຜະລິດຕະພັນຈະແຈ້ງ ແລະ ມີການປະກອບສ່ວນຢ່າງຈະແຈ້ງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງປະເທດຊາດ.

        ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຊີ້ແຈ້ງວ່າ ປີ 2025 ແມ່ນປີສຳຄັນ, ທັງແມ່ນປີບຸກທະລຸ, ສຳເລັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາຂອງໄລຍະ 2021 – 2025; ທັງແມ່ນໄລຍະກະກຽມໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ. ເພື່ອບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍ ເປັນປະເທດມີລາຍຮັບປານກາງສູງ ໃນປີ 2030 ແລະ ມີລາຍຮັບສູງໃນປີ 2045, ລະດັບການເຕີບໂຕເສດຖະກິດຂອງ ຫວຽດນາມ ຕ້ອງບັນລຸ 8% ໃນປີ 2025 ແລະ ບັນລຸໄດ້ 2 ຕົວເລກໃນໄລຍະພັດທະນາຈະມາເຖິງ.

        ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ວຽກງານການທູດເສດຖະກິດ ຈະສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງແຮງ, ຮອບດ້ານ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງກວ່າ ແລະ ປີໜ້າບັນລຸໄດ້ບັນດາໝາກຜົນດີກວ່າ, ບຸກທະລຸກວ່າປີກາຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ດ່າ​ໜັງ ນຳ​ໜ້າ​ພາ​ທາງ ໃນການ​ກຳ​ນົດ​ທິດ​ສ້າງ​ປະ​ເທດ​ການ​ຄ້າ​ເສ​ລີ

ດ່າ​ໜັງ “ນຳ​ໜ້າ​ພາ​ທາງ” ໃນການ​ກຳ​ນົດ​ທິດ​ສ້າງ​ປະ​ເທດ​ການ​ຄ້າ​ເສ​ລີ

ກຳນົດທິດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ຫວຽດນາມ ຈະສ້າງປະເທດການຄ້າເສລີ, ຜ່ານນັ້ນ ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ 3 ກຳລັງໜູນເຕີບໂຕທີ່ ມີມາແຕ່ດົນນານຄື (ການລົງທຶນ, ການສົ່ງອອກ, ການບໍລິໂພກ) ແລະ ຊຸກຍູ້ບັນດາກຳລັງໜູນເຕີບໂຕໃໝ່. ໃນການປະຕິບັດກຳນົດທິດນີ້, ດ່າໜັງ ມີບົດບາດສຳຄັນ, “ນຳໜ້າພາທາງ”, ດຳເນີນການທົດລອງ.
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