ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບການນຳວິສາຫະກິດບຣາຊິນ ຈຳນວນໜຶ່ງ
ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ BRICS ເປີດກວ້າງ ແລະ ປະຕິບັດບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສອງຝ່າຍຢູ່ ບຣາຊິນ, ວັນທີ 6 ກໍລະກົດ, ຢູ່ນະຄອນ Rio de Janeiro, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Renato Costa ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ກຸ່ມບໍລິສັດ JBS (Brazil). JBS ແມ່ນກຸ່ມບໍລິສັດແຖວໜ້າໂລກໃນຂົງເຂດປຸງແຕ່ງທັນຍາຫານ, ມີສຳນັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ ບຣາຊິນ ແລະ ຫ້ອງການຕາງໜ້າຢູ່ 24 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄ້ວນ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີປາດຖະໜາໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດບຣາຊິນ, ໃນນັ້ນມີ ກຸ່ມບໍລິສັດ JBS ຈະສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່, ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືລົງທຶນດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ຕະຫຼາດ ຫວຽດນາມ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ພວມຍູ້ແຮງການຄ້າລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ສຳລັບການເຈລະຈາສັນຍາການຄ້າເສລີ (FTA) ຫວຽດນາມ ແລະ ກຸ່ມຕະຫຼາດຮ່ວມ ອາເມລິກາໃຕ້ (MERCOSUR) ໃນ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2025.
ແລະກໍ່ໃນວັນທີ 6 ກໍລະກົດ, ຢູ່ນະຄອນ Rio de Janeiro, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກໍ່ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Daniel Lopes ຮອງປະທານບໍລິສັດ FS ແລະ ທ່ານ Jose Serrador Neto ຮອງປະທານທົ່ວໂລກ, ການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ກຸ່ມບໍລິສັດ Embraer.