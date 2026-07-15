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ຂ່າວສານ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເລ​ມິງ​ຮຶງ: ຫັນ​ທ່າ​ໄດ້​ປຽບ​ຂອງ​ດ່ານ​ຊາຍ​ແດນ​ກາຍ​ເປັນ​ກຳ​ລັງ​ໜູ​ນ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ຂອງ​ແຂວງ ລ້າງ​ເຊີນ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເລ​ມິງ​ຮຶງ ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ແຂວງ ລ້າງ​ເຊີນ ກຳ​ນົດ​ຮູບ​ແບບ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ທີ່​ເໝາະ​ສົມ​ກັບ​ທ່າ​ໄດ້​ປຽບ​ພິເສດສະເພາະ​ຂອງ​ແຂວງ​ເຂດຊາຍ​ແດນຢ່າງ​ຈະ​ແຈ້ງ.
  ທ່ານ ເລ​ມິງ​ຮຶງ ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ເປັນ​ປະ​ທານ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ກັບຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ພັກ​ແຂວງ ລ້າງ​ເຊີນ (ພາບ: VNA)  

ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ທີ 15 ກໍ​ລະ​ກົດ, ຢູ່​ແຂວງ ລ້າງເຊີນ, ທ່ານ ເລ​ມິງ​ຮຶງ ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ເປັນ​ປະ​ທານ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ກັບຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ພັກ​ແຂວງ ລ້າງ​ເຊີນ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ - ສັງ​ຄົມ ແລະ ເປົ້າ​ໝາຍ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ “ສອງ​ຕົວ​ເລກ”; ການປ​່ອຍ​ເງິນ​ລົງ​ທຶນ​ພາ​ກ​ລັດ; ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ອຳ​ນາດ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ສອງ​ຊັ້ນ; ເລື່ອງ​ຜັນ​ຂ​ະ​ຫຍາຍ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ມະ​ຕິ​ສະ​ບັບ​ເລກ​ທີ 57 – NQ/TW ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ບຸ​ກ​ທະ​ລຸ​ພັດ​ທະ​ນາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ, ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ, ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ ແລະ ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕ​ອນ​ແຫ່ງ​ຊາດ; ກໍ​ຄື​ການແກ້​ໄຂ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ, ສິ່ງ​ກີດ​ຂວາງ​ຂອງ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ.

ເມື່ອ​ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ສະຫຼຸບ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ, ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເລ​ມິງ​ຮຶງ ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ແຂວງ ລ້າງ​ເຊີນ ກຳ​ນົດ​ຮູບ​ແບບ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ທີ່​ເໝາະ​ສົມ​ກັບ​ທ່າ​ໄດ້​ປຽບ​ພິເສດສະເພາະ​ຂອງ​ແຂວງ​ເຂດຊາຍ​ແດນຢ່າງ​ຈະ​ແຈ້ງ.

“ທາງ​ແຂວງ ຕ້ອງ​ສຸມ​ໃສ່​ການ​ດຶງ​ດູດ​ບັນ​ດາ​ໂຄງ​ການ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ ແລະ ບັນ​ດາ​ໂຄງ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ, ຍູ້​ໄວ​ການ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ບັນ​ດາ​ໂຄງ​ການ​ນັ້ນ. ຮີບ​ເຮັ່ງ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ແຜນ​ຜັງ​ຂອງ​ແຂວງ ທີ່​ຫາ​ກໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ອະ​ນຸ​ມັດ​ຜ່ານ​ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ, ດັດ​ປັບ​ເພື່ອ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ຮູບ​ແບບການພັດ​ທະ​ນາ​ຕາມ​ແກນດຽວ, ສອງ​ແລວ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ແລະ ສາມ​ເຂດ​ເສດ​ຖະ​ກິດສັງ​ຄົມ ຕິດ​ພັນ​ກັບ​ການ​ປັບ​ປຸງ​ແຜນ​ຜັງ​ຕົ​ວ​ເມືອງ ແລະ ຊົນ​ນະ​ບົດ​ໃຫ້​ສົມ​ບູນ​ແບບ. ພິ​ເສດ, ກວດ​ຄືນ​ແຜນ​ຜັງ​ບັນ​ດາ​ເຂດ, ກຸ່ມ​ເຂດ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ຢ່າງ​ລະ​ອຽດ ເພື່ອ​ເປັນຮາກ​ຖານ​ດຶງ​ດູດ​ການ​ລົງ​ທຶນ. ຕ້ອງ​ມີ​ບັນ​ດາ​ໂຄງ​ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ນັກ​ລົງ​ທຶນ​ຢູ່​ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ ແລະ ນັກ​ລົງ​ທຶນ ຈີນ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ໄປຢ້ຽມຢາມ, ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ທະຫານເຈັບປ່ວຍ ແລະ ເສຍອົງຄະຢູ່ ບັກນິງ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ໄປຢ້ຽມຢາມ, ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ທະຫານເຈັບປ່ວຍ ແລະ ເສຍອົງຄະຢູ່ ບັກນິງ

ກຳລັງແຮງຂອງປະເທດໜຶ່ງບໍ່ພຽງແຕ່ໄດ້ວັດແທກດ້ວຍເສດຖະກິດ, ການປ້ອງກັນຊາດ ຫຼື ທີ່ຕັ້ງສາກົນເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງແມ່ນການເຄົາລົບອະດີດຕະການ
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