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ຂ່າວສານ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເລ​ມິງ​ຮຶງ: ສ້າງ​ຂະ​ແໜງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຮອບ​ດ້ານ, ທັນ​ສະ​ໄໝ, ເປັນ​ມື​ອາ​ຊີບ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເລ​ມິງ​ຮຶງ ຊີ້​ນຳ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ໄດ້​ຈັດ​ຕັ້ງ​ບັນ​ດາ​ໂຄງ​ການ​ການ​ທູດ​ຂອງ​ການ​ນຳ​ຂັ້ນ​ສູງ​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ, ຕ້ອງ​ຕັ້ງ​ໜ້າ​, ເປັນ​ເຈົ້າ​ການກວ່າ​ອີກ.
  ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເລ​ມິງ​ຮຶງ​ ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ທີ່ກ​ານ​ເຮັດ​ວຽກ (ພາບ: VOV)  
ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ທີ 11 ພຶດ​ສະ​ພາ, ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເລ​ມິງ​ຮຶງ ເປັນ​ປະ​ທານ ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ການ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ວຽກ​ງານ, ປະ​ຕິ​ບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຜ່ານ​ມາ, ທິດ​ທາງ, ໜ້າ​ທີ່​ຈຸດ​ສຸມ, ຮີບ​ດ່ວນ, ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ. ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ສະຫຼຸບ, ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເລ​ມິງ​ຮຶງ ຊີ້​ນຳ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ໄດ້​ຈັດ​ຕັ້ງ​ບັນ​ດາ​ໂຄງ​ການ​ການ​ທູດ​ຂອງ​ການ​ນຳ​ຂັ້ນ​ສູງ​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ, ຕ້ອງ​ຕັ້ງ​ໜ້າ​, ເປັນ​ເຈົ້າ​ການກວ່າ​ອີກ, ປະ​ສານ​ສົມ​ທົບ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ກະ​ຊວງ, ຂະ​ແໜງ​ການ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ໃນ​ການ​ເປັນ​ເສ​ນາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ສະ​ເໜີ, ສ້າງ​ແຜນ​ການ; ປ່ຽນ​ແປງ​ໃໝ່​ຢ່າງ​ຮອບ​ດ້ານ, ຢ່າງ​ແຮງ​​ທັງ​ເນື້ອ​ໃນ ແລະ ຮູບ​ແບບ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ຕາມ​ທິດ​ປະ​ຢັດ, ແທ້​ຈິງ, ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ. ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຍົກ​ສູງ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ການ​ຄົ້ນ​ຄ້​ວາ, ເປັນ​ເສ​ນາ​ທິ​ການ, ຕີ​ລາ​ຄາ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ສະ​ພາບ​ການ​ໃນ​ໂລກ ແລະ ພາ​ກ​ພື້ນ, ປັບ​ປຸງ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ, ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມືໃຫຍ່, ສຳ​ຄັນ​ເພື່ອ​ສະ​ໜອງ​ຂໍ້​ມູນ, ເປັນ​ເສ​ນາ​ທິ​ການ, ມີ​ຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ຢ່າງ​ທັນ​ການ ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ແຜນ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ, ນະ​ໂຍ​ບາຍ, ມາດ​ຕະ​ການ, ກໍ​ລະ​ນີ​ຮັບ​ມື​ບໍ່​ປະ​ໃຫ້​ຕົກ​ຢູ່​ທ່າ​ຮັບ, ແນ​ໃສ່​ສະ​ກັດ​ກັ້ນ​ຈາກ​ໄກໂດຍ​ໄວ ບັນ​ດາ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ມີ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ, ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາດ, ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ປະ​ເທດ​ຊາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ຜູ້​ແທນ​ແນວ​ໂຮມ​ປະ​ເທດ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ​ຄັ້ງ​ທີ XI: ແນວ​ໂຮມ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃໝ່​ຢ່າງ​ແຮງ​ເພື່ອ​ໃກ້​​ກັບຊິດ​ປະ​ຊາ​ຊົນກວ່າ​ເກົ່າ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ຜູ້​ແທນ​ແນວ​ໂຮມ​ປະ​ເທດ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ​ຄັ້ງ​ທີ XI: ແນວ​ໂຮມ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃໝ່​ຢ່າງ​ແຮງ​ເພື່ອ​ໃກ້​​ກັບຊິດ​ປະ​ຊາ​ຊົນກວ່າ​ເກົ່າ

ມີ​ຜູ້​ແທນຫຼາຍ​ທ່ານ​ຖືກວ່າ ຈຸດ​ພົ້ນ​ເດັ່ນ​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ສະ​ໄໝ​ນີ້​ແມ່ນ​ການ​ສ້າງ ແນວ​ໂຮມ​ດີ​ຈີ​ຕອນ, ໝູນ​ໃຊ້​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ​ເພື່ອ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ກັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຢ່າງວ່ອງ​ໄວ​ກວ່າ, ທັນ​ການກວ່າ ແລະ ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​ກວ່າ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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