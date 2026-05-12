ຂ່າວສານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຮຶງ: ສ້າງຂະແໜງການຕ່າງປະເທດ ຮອບດ້ານ, ທັນສະໄໝ, ເປັນມືອາຊີບ 12/05/2026 ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຮຶງ ຊີ້ນຳກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໄດ້ຈັດຕັ້ງບັນດາໂຄງການການທູດຂອງການນຳຂັ້ນສູງເປັນຢ່າງດີ, ຕ້ອງຕັ້ງໜ້າ, ເປັນເຈົ້າການກວ່າອີກ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຮຶງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ (ພາບ: VOV) ຕອນເຊົ້າວັນທີ 11 ພຶດສະພາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຮຶງ ເປັນປະທານ ການເຮັດວຽກກັບກະຊວງການຕ່າງປະເທດກ່ຽວກັບສະພາບການຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານ, ປະຕິບັດໜ້າທີ່ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ທິດທາງ, ໜ້າທີ່ຈຸດສຸມ, ຮີບດ່ວນ, ຍຸດທະສາດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ກ່າວຄຳເຫັນສະຫຼຸບ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຮຶງ ຊີ້ນຳກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໄດ້ຈັດຕັ້ງບັນດາໂຄງການການທູດຂອງການນຳຂັ້ນສູງເປັນຢ່າງດີ, ຕ້ອງຕັ້ງໜ້າ, ເປັນເຈົ້າການກວ່າອີກ, ປະສານສົມທົບກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການເປັນເສນາທິການໃຫຍ່, ສະເໜີ, ສ້າງແຜນການ; ປ່ຽນແປງໃໝ່ຢ່າງຮອບດ້ານ, ຢ່າງແຮງທັງເນື້ອໃນ ແລະ ຮູບແບບການຈັດຕັ້ງຕາມທິດປະຢັດ, ແທ້ຈິງ, ມີປະສິດທິຜົນ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງຍົກສູງຄຸນນະພາບການຄົ້ນຄ້ວາ, ເປັນເສນາທິການ, ຕີລາຄາຄາດຄະເນສະພາບການໃນໂລກ ແລະ ພາກພື້ນ, ປັບປຸງຍຸດທະສາດ, ນະໂຍບາຍຂອງບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືໃຫຍ່, ສຳຄັນເພື່ອສະໜອງຂໍ້ມູນ, ເປັນເສນາທິການ, ມີຂໍ້ສະເໜີຢ່າງທັນການ ຕໍ່ບັນດາແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍ, ມາດຕະການ, ກໍລະນີຮັບມືບໍ່ປະໃຫ້ຕົກຢູ່ທ່າຮັບ, ແນໃສ່ສະກັດກັ້ນຈາກໄກໂດຍໄວ ບັນດາຄວາມສ່ຽງມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ການປ້ອງກັນຊາດ, ການພັດທະນາປະເທດຊາດ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)