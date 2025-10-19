Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ຄວາມ​ໄວ​ໃນ​ການ​ປ່ອຍ​ເງິນ​ລົງ​ທຶນ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 18 ຕຸລາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມທົ່ວປະເທດ ກ່ຽວກັບການຊຸກຍູ້ການລົງທຶນສາທາລະນະ ປິ 2025 (ຄັ້ງທີ 4).
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ

ກອງປະຊຸມໄດ້ຈັດຂຶ້ນແບບເຊິ່ງໜ້າຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ 34 ແຂວງ, ນະຄອນ. ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ພຽງເຫຼືອກ່ວາ 2 ເດືອນແມ່ນຈະສິ້ນສຸດປີ 2025, ເພາະສະນັ້ນຕ້ອງເພີ່ມຄວາມໄວ, ມີບາດກ້າວບຸກທະລຸເພື່ອບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍການເຕີບໂຕບັນລຸລະດັບ 8%ຂຶ້ນໄປໃນປີນີ້. ໜຶ່ງໃນບັນດາກຳລັງໜູນເຕີບໂຕແມ່ນການລົງທຶນ, ອັດຕາການປ່ອຍເງິນລົງທຶນສາທາລະນະໃນອາຍຸການນີ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 55%ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບອາຍຸການກ່ອນ. ທ່ານສະເໜີຕ້ອງໄຈ້ແຍກສາຍເຫດ, ມານະພະຍາຍາມປະຕິບັດສຳເລັດເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ວາງອອກ:

ຂ້າພະເຈົ້າສະເໜີເຊື່ອມຊືມຈິດໃຈນີ້ເພື່ອທັງເຮັດດ້ວຍຈິດໃຈມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງພັກ ແລະ ລັດ, ທັງເຮັດດ້ວຍມະໂນທຳຂອງຕົນ. ເຮືອນແຕ່ລະຫຼັງໄດ້ສ້າງຂຶ້ນ, ໂຄງການແຕ່ລະແຫ່ງໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງສຳເລັດ ເພື່ອນຳມາເຊິ່ງຄວາມເບີກບານມ່ວນຊືນ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາລວມຂອງປະເທດຊາດ. ເພາະສະນັ້ນ, ເວົ້ານ້ອຍເຮັດຫຼາຍ ສະແດງອອກດ້ວຍຜະລິດຕະພັນລະອຽດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

