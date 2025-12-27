Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຕ້ອງ​ສ້າງ​ແຜນ​ຮ່າງ​ລະ​ບອບ​ບຸ​ລິ​ມະ​ສິດ​ໃຫ້​ແກ່​ຜູ້​ມີ​ຄວາມ​ເກັ່ງ​ກ້າ​ສາ​ມາດ​ໜຸ່ມ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 26 ທັນວາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານການພົບປະ, ເຊີດຊູບັນດານັກຮຽນຍາດໄດ້ລາງວັນຢູ່ບັນດາການສອບເສັງສາກົນ ປີ 2025.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານການພົບປະ, ເຊີດຊູບັນດານັກຮຽນຍາດໄດ້ລາງວັນຢູ່ບັນດາການສອບເສັງສາກົນ ປີ 2025

ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ອວຍພອນບັນດາຜົນງານດີເດັ່ນຂອງພວກນ້ອງໆນັກຮຽນ ແລະ ທາງໂຮງຮຽນ, ທ່ານເນັ້ນໜັ້ກວ່າບັນດາໝາກຜົນດັ່ງກ່າວໄດ້ປະກອບສ່ວນເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອຢາກຮ່ຳຢາກຮຽນ, ຢັ້ງຢືນຄູນທາດ, ພູມປັນຍາຂອງຊາວຫວຽດນາມ, ສ້າງກຳລັງໜູນ, ສົ່ງແຫຼ່ງບັນດານໃຈຢ່າງແຮງໃນທົ່ວສັງຄົມ. ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ: 

ສ້າງກົນໄກ, ນະໂຍບາຍບຸກທະລຸ, ບຸລິມະສິດ, ໜູນຊ່ວຍຄ່າຮຽນ, ສະໜອງທຶນການສຶກສາ ໃຫ້ແກ່ບັນດານັກຮຽນມີຄວາມເກັ່ງກ້າສາມາດ, ທົດລອງການຮຽນເຊຶ່ອນຂັ້ນ, ເລື່ອນຫ້ອງ…ສຸມໃສ່ພັດທະນາບັນດາຮາກຖານການສຶກສາທົ່ວໄປ ແລະ ປະລິນຍາຕີ ອາດຈະມີ ທ່າແຮງກາຍເປັນແກ່ນສານໃນບັນດາເຄືອຂ່າຍບຳລຸງສ້າງດີເດັ່ນ ແລະ ມີຄວາມສາມາດໃນບັນດາວິຊາຫຼັກແຫຼ່ງ ແລະ ຂົງເຂດເຕັກໂນໂລຢີບຸລິມະສິດຈຳນວນໜຶ່ງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

APEC 2027 ຈະມຸ່ງໄປເຖິງປະຊາຄົມ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ ສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ວັດທະນາຖາວອນ

APEC 2027 ຈະມຸ່ງໄປເຖິງປະຊາຄົມ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ ສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ວັດທະນາຖາວອນ

ວຽກງານເນື້ອໃນບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນເພື່ອຮັບປະກັນການຈັດກອງປະຊຸມໃຫ້ສຳເລັດເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນແຈ້ງເຖິງຈິນຕະນາການຍຸດທະສາດ, ວິໄສທັດໄລຍະຍາວ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top