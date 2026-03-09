Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ອິດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ ຖະ​ແຫຼງ ສືບ​ຕໍ່​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ ອີ​ຣານ

ໂດຍບໍ່ຫົວຊາຕໍ່ຄຳຮຽກຮ້ອງ ແລະ ຄຳກ່າວເຕືອນສາກົນ, ຕອນຄ່ຳວັນທີ 7 ມີນາ, ການນຳລັດຖະບານ ອິດສະຣາແອັນ ຢັ້ງຢືນ ບັ້ນບຸກໂຈມຈີຂອງປະເທດນີ້ ຕ້ານ ອີຣານ ຈະສືບຕໍ່ດຳເນີນ.
  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິດສະຣາແອັນ Benjamin Netanyahu (ພາບ: REUTERS/Ronen Zvulun)  

ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນໃນຊ່ອງໂທລະພາບ ອິດສະຣາແອັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Benjamin Netanyahu  ຢັ້ງຢືນວ່າ ບັ້ນຕໍ່ສູ້ຕ້ານລະບອບຢູ່ ອີຣານ ແນ່ນອນວ່າ ຈະສືບຕໍ່ດຳເນີນ. ອິດສະຣາແອັນ ໄດ້ກະກຽມແຜນການດ້ວຍຄວາມປະເອີບໃຈຫຼາຍຢ່າງໃນໄລຍະຕໍ່ໄປຂອງບັ້ນຕໍ່ສູ້, ເປົ້າໝາຍແມ່ນກໍ່ຄວາມຂາດສະຖຽນລະພາບ ແລະ ປ່ຽນແປງລະບອບຢູ່ ອີຣານ. ກໍໃນຖະແຫຼງການ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິດສະຣາແອັນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກທະຫານພິທັກປະຕິວັດອິດສະລາມ ອີຣານ ຈົ່ງວາງອາວຸດເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພທາງຊີວິດອິນຊີ.

        ຖະແຫຼງການຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິດສະຣາແອັນ ໄດ້ຍົກອອກມາໃນສະພາບການບັ້ນຕໍ່ສູ້ໂດຍປະເທດນີ້ ແລະ ອາເມລິກາ ປຸກລະດົມຕ້ານຄືນ ອີຣານ ກ້າວເຂົ້າສູ່ອາທິດທີ 2. ຕອນຄ່ຳວັນທີ 07 ມີນາ, ກຳລັງປ້ອງກັນຕົວ ອິດສະຣາແອັນ (IDF) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນໄລຍະກວ່າໜຶ່ງອາທິດປະທະກັນ, ກອງທັບອາກາດປະເທດນີ້ໄດ້ຖິ້ມລະເບີດລົງດິນແດນ ອີຣານ ທັງໝົດກວ່າ 7.500 ລູກ, ຫຼາຍທົບຫຼາຍເທົ່າເມື່ອທຽບໃສ່ຈຳນວນລູກລະເບີດທີ່ນຳໃຊ້ໃນສົງຄາມ ເຕເຮຣານ ເມື່ອເດືອນ ມິຖຸນາ 2025.

ໃນການຜັນແປທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ວັນທີ 8 ມີນາ, ວົງການເຈົ້າໜ້າທີ່ ອີຣານ ໄດ້ຖະແຫຼງ ຈັບຕົວທະຫານ ອາເມລິກາ ຫຼາຍຄົນເພື່ອເປັນຕົວປະກັນ, ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນວ່າ ມີກຳລັງຄວາມສາມາດຢ່າງພຽງພໍເພື່ອຮັກສາບັ້ນຮົບອັນດຸເດືອດກັບ  ອາເມລິກາ ແລະ ອິດສະຣາແອັນ ໃນເວລາຢ່າງໜ້ອຍສຸດເຄິ່ງປີ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ວັນ​ອາ​ທິດ​ແດງ 2026 ດຶງ​ດູດ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ອາ​ສາ​ສະ​ໝັກ​ບໍ​ລິ​ຈາກ​ເລືອດ ເປັນ​ຈຳ​ນວນຫຼາຍ

ວັນບຸນບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວບໍລິຈາກເລືອກປະຈຳປີເທົ່ານັ້ນຫາກຍັງກາຍເປັນສະຖານທີ່ນັດພົບຂອງບັນດາຜູ້ໃຈບູນໃຈກຸສົນ, ແຜ່ກະຈາຍສານ “ສົ່ງເລືອດກູ້ເອົາຊີວິດ ຂອງເພື່ອນແລະ ຂ້ອຍ” ໄປຍັງວົງຄະນະຍາດ.
