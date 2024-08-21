ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄະນະປະຈຳລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການສ້າງກົດໝາຍ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ນັບແຕ່ຕົ້ນອາຍຸການມາຮອດປັດຈຸບັນ, ລັດຖະບານ ມີຄວາມຕັດສິນໃຈຢ່າງສູງ ແລະ ເດັດດ່ຽວຜັນຂະຫຍາຍການກໍ່ສ້າງ, ບູລະນະລະບອບລະບຽບການໃຫ້ສົມບູນແບບ, ເຊິ່ງເປັນໜຶ່ງໃນ 3 ບຸກທະລຸຍຸດທະສາດ; ຈັດກອງປະຊຸມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ໃຫ້ການຊີ້ນຳເປັນປະຈຳ ແລະ ສ້າງຕັ້ງຄະນະຊີ້ນຳເພື່ອສຳຫຼວດກວດກາ, ແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທີ່ຄ້າງຄາທາງດ້ານນິຕິກຳ, ຜ່ານນັ້ນ ປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຫຼຸດຜ່ອນລະບຽບການບໍລິຫານ ແລະ ຄ່າທຳນຽມໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ, ວິສາຫະກິດ. ສຳລັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍຮັບວິສາຫະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ), ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ:
“ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ປັບປຸງຕາມເນື້ອໃນຈິດໃຈ ເປີດກວ້າງຮາກຖານເກັບ, ເກັບຖືກຕ້ອງ, ເກັບຄົບຖ້ວນ ແລະ ທັນເວລາ, ຕ້ານການເກັບອາກອນໜ້ອຍກວ່າການກຳນົດ; ປ່ຽນແປງໃໝ່ນະໂຍບາຍດຶງດູດການລົງທຶນ ແລະ ສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ນະໂຍບາຍອາກອນ ໃນບັນດາຂົງເຂດ, ເຊັ່ນ: ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ເສດຖະກິດສີຂຽວ, ເສດຖະກິດໝູນວຽນ… ພ້ອມທັງຫຼຸດຜ່ອນລະບຽບການບໍລິຫານ, ຫຼຸດຜ່ອນການລົບກວນ, ແບ່ງຂັ້ນ ແຕ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ແມ່ນເຮັດແນວໃດເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນເສຍອາກອນຢ່າງງ່າຍດາຍ ແລະ ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງກໍງ່າຍດາຍກວ່າ. ກະແສເງິນເຂົ້າອອກ ຕ້ອງນຳເຂົ້າລະບົບດີຈີຕອນໝົດ.”