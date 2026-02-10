ຂ່າວສານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີ JCCI ຊຸກຍູ້ການຫັນປ່ຽນເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ໜູນຊ່ວຍວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ຢ່າງແຮງ 10/02/2026 JCCI ແລະ ຄະນະກຳມະການເສດຖະກິດຍີ່ປຸ່ນ - ແມ່ນ້ຳຂອງສືບຕໍ່ປະສານສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງສອງປະເທດ ຊຸກຍູ້ການລົງທຶນ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບການລົງທຶນ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ (ພາບ: Dương Giang/TTXVN)ຕອນບ່າຍວັນທີ 9 ກຸມພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ມີການເຮັດວຽກກັບການນຳບັນດາວິສາຫະກິດຂຶ້ນກັບຫ້ອງການການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ຍີ່ປຸ່ນ (JCCI) ໂດຍທ່ານ Keita Ishii ປະທານຄະນະກຳມະການເສດຖະກິດຍີ່ປຸ່ນ - ແມ່ນ້ຳຂອງ, ປະທານທັງເປັນ CEO ກຸ່ມບໍລິສັດ Itochu ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຕີລາຄາສູງການຮ່ວມມື, ປະກອບສ່ວນອັນລ້ຳຄ່າຂອງ JCCI ກໍ່ຄືຄະນະກຳມະການເສດຖະກິດຍີ່ປຸ່ນ - ແມ່ນ້ຳຂອງ ໃນການຊຸກຍູ້ການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ເປັນຂົວເຊື່ອມຕໍ່ຊ່ວຍບັນດາວິສາຫະກິດ ຍີ່ປຸ່ນ ສືບຕໍ່ເປີດກວ້າງການລົງທຶນເຂົ້າຫວຽດນາມ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີ JCCI ແລະ ຄະນະກຳມະການເສດຖະກິດຍີ່ປຸ່ນ - ແມ່ນ້ຳຂອງສືບຕໍ່ປະສານສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງສອງປະເທດ ຊຸກຍູ້ການລົງທຶນ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບການລົງທຶນ, ພິເສດແມ່ນຊຸກຍູ້ຢ່າງແຮງການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ໜູນຊ່ວຍວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ຍົກສູງຄວາມສາມາດແກ້ງແຍ້ງ ເຂົ້າຮ່ວມລະບົບມູນຄ່າຂອງບັນດາວິສາຫະກິດ, ກຸ່ມບໍລິສັດໃຫຍ່ຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)