Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ລົງ​ຢ້ຽມ​ຢາມ, ມອບ​ຂອງ​ຂວັນ​ໃຫ້​ແກ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ເຂດ​ຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານ​ຄົງ​ທີ່​ໃໝ່​ຢູ່​ບ້ານ ກ໋ວ​າງ​ດຶກ

ບັນດາຄອບຄົວສະແດງຄວາມປະຕິຊົມຊື່ນເມື່ອໄດ້ດຳລົງຊີວິດບໍ່ພຽງແຕ່ໃນເຮືອນຫຼັງໃໝ່ເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງໄດ້ຮັບຂອງຂວັນທີ່ມີຄວາມໝາຍຢ່າງແທ້ຈິງຄື: ໂທລະພາບ, ຕູ້ເຢັນ… ໂດຍບັນດາຫົວໜ່ວຍມອບໃຫ້ເພື່ອຕ້ອນຮັບລະດູບານໃໝ່ປີມະເມຍ 2026 ຢ່າງອົບອຸ່ນ.
  ທ່ານ ຟ້າມມິງຈິງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນເຂດຕັ້ງຖິ່ນຖານຄົງທີ່ໃໝ່ຢູ່ບ້ານ ກ໋ວາງດຶກ (ພາບ: VOV)  

ວັນທີ 1 ມີນາ, ໃນໂຄງການປະຕິບັດງານຢູ່ ແຂວງ ດັກລັກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ, ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ບັນດາຄອບຄົວຖືກຜົນເສຍຫາຍຍ້ອນຝົນຕົກນ້ຳຖ້ວມໃນປີ 2025, ປັດຈຸບັນໄດ້ສັບຊ້ອນເຮືອນຫຼັງໃໝ່ຢູ່ ເຂດຕັ້ງຖິ່ນຖານຄົງທີ່ຢູ່ບ້ານກ໋ວາງດອກ, ຕາແສງຕຸຍອານນາມ. ນະທີ່ນີ້, ບັນດາຄອບຄົວສະແດງຄວາມປະຕິຊົມຊື່ນເມື່ອໄດ້ດຳລົງຊີວິດບໍ່ພຽງແຕ່ໃນເຮືອນຫຼັງໃໝ່ເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງໄດ້ຮັບຂອງຂວັນທີ່ມີຄວາມໝາຍຢ່າງແທ້ຈິງຄື: ໂທລະພາບ, ຕູ້ເຢັນ… ໂດຍບັນດາຫົວໜ່ວຍມອບໃຫ້ເພື່ອຕ້ອນຮັບລະດູບານໃໝ່ປີມະເມຍ 2026 ຢ່າງອົບອຸ່ນ. ທີ່ການຢ້ຽມຢາມ, ໂອ້ລົມກັບປະຊາຊົນຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ:

ເວລາຜ່ານມາ ການສ້າງເຂດຕັ້ງຖິ່ນຖານຄົງທີ່ໄດ້ເຮັດດີພໍສົມຄວນ, ປັດຈຸບັນຕ້ອງຮີບດ່ວນວາງແຜນກຳນົດໃຫ້ງາມຕາ. ທີສອງແມ່ນຕົ້ນໄມ້. ທີສາມແມ່ນວັດຖຸອຸປະກອນກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳ, ການດຳລົງຊີວິດວົງຄະນະຍາດ. ກ່ຽວກັບບ່ອນເຝົາເດັກ, ໂຮງຮຽນອະນຸບານ, ການສຶກສາ ຕ້ອງພິຈາລະນາບ່ອນໃດສະດວກ ກໍ່ສ້າງເຮືອນໃຫ້ພວກນ້ອງໄປຮຽນ. ຂ້າພະເຈົ້າ ເຊີດຊູພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນທັງຮ່ວມເດີນທາງ, ຮ່ວມຈິດຮ່ວມໃຈກັບພັກ, ລັດ ເພື່ອກໍ່ສ້າງສຳເລັດເຮືອນຢູ່.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

OPEC ເພີມ​ປະ​ລິ​ມານ​ນ້ຳ​ມັນ

OPEC+ ເພີມ​ປະ​ລິ​ມານ​ນ້ຳ​ມັນ

ການກະທຳນີ້ເພື່ອແນໃສ່ຮັບມືກັບສະພາບການຂາດວັກຂາດຕອນໃນການຂົນສົ່ງທາງທະເລທີ່ຮ້າຍແຮງຢູ່ພາກພື້ນຕາເວັນອອກກາງ ພາຍຫຼັງບັນດາການຜັນແປດ້ານການທະຫານຄັ້ງຫຼ້າສຸດລະຫວ່າງ ອາເມລິກາ - ອິດສະລາແອັນ ແລະ ອີຣານ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top