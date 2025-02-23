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ຂ່າວສານ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ລາວ ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ກຸ່ມ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ອຸ​ດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ຢາງ​ພາ​ລາ ຫວຽດ​ນາມ (VRG)

ເນື່ອງໃນໂອກາດມາປະຕິບັດງານຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ວັນທີ 22 ກຸມພາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ໄດ້ເຮັດວຽກກັບການນຳກຸ່ມບໍລິສັດອຸດສາຫະກຳ ຢາງພາລາ ຫວຽດນາມ (VRG).
ການນຳກຸ່ມບໍລິສັດ VRG ມອບຂອງຂວັນທີ່ລະນຶກໃຫ້ແກ່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ (ພາບ: VOV)

ນະທີ່ນີ້, ທ່ານ ເຈິ່ນກົງຄາ, ປະທານສະພາບໍລິຫານງານ ກຸ່ມບໍລິສັດອຸດສາຫະກຳ ຢາງພາລາ ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາວ່າ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສະໜັບສະໜູນແຜນນະໂຍບາຍຂອງທາງກຸ່ມບໍລິສັດ VRG ກ່ຽວກັບການເປີດກວ້າງເນື້ອທີ່ປູກຢາງພາລາ ຢູ່ ລາວ.

ທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການລົງທຶນເປີດກວ້າງເນື້ອທີ່ປູກຢາງພາລາ ຢູ່ ລາວ ຂອງ VRG ຄວນຕິດພັນກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນ ລາວ ຄືດັ່ງຮູບແບບຮ່ວມສຳພັນເພື່ອນຳໃຊ້ເນື້ອທີ່ດິນຂອງປະຊາຊົນ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍສະເໜີວ່າ VRG ຈະພິຈາລະນາການລົງທຶນໃນບັນດາຂົງເຂດຄືເຂດອຸດສາຫະກຳ, ພະລັງງານ... ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ເພື່ອເພີ່ມມູນຄ່າວິສາຫະກິດ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນລາວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ສາມ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ - ກຳ​ປູ​ເຈຍ ໂຮມປະ​ຊຸມ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍບົດ​ສະຫຼຸບ​ຂອງກ​ອງ​ປະ​ຊຸມ​ພົບ​ປະ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ນຳ​ພັກ​​ຂອງສາມ​ປະ​ເທດ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ສາມ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ - ກຳ​ປູ​ເຈຍ ໂຮມປະ​ຊຸມ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍບົດ​ສະຫຼຸບ​ຂອງກ​ອງ​ປະ​ຊຸມ​ພົບ​ປະ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ນຳ​ພັກ​​ຂອງສາມ​ປະ​ເທດ

ວັນທີ 22 ກຸມພາ, ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມການພົບປະລະຫວ່າງການນຳພັກສາມປະເທດ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ - ລາວ ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ມີການພົບປະເຮັດວຽກກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ Hun Manet ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ເພື່ອແນໃສ່ຊາບຊຶມບັນດາເນື້ອໃນທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນໃນບົດສະຫຼຸບຂອງກອງປະຊຸມພົບປະລະຫວ່າງການນຳສາມພັກ.
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