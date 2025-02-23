ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ເຮັດວຽກກັບກຸ່ມບໍລິສັດອຸດສາຫະກຳຢາງພາລາ ຫວຽດນາມ (VRG)
ນະທີ່ນີ້, ທ່ານ ເຈິ່ນກົງຄາ, ປະທານສະພາບໍລິຫານງານ ກຸ່ມບໍລິສັດອຸດສາຫະກຳ ຢາງພາລາ ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາວ່າ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສະໜັບສະໜູນແຜນນະໂຍບາຍຂອງທາງກຸ່ມບໍລິສັດ VRG ກ່ຽວກັບການເປີດກວ້າງເນື້ອທີ່ປູກຢາງພາລາ ຢູ່ ລາວ.
ທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການລົງທຶນເປີດກວ້າງເນື້ອທີ່ປູກຢາງພາລາ ຢູ່ ລາວ ຂອງ VRG ຄວນຕິດພັນກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນ ລາວ ຄືດັ່ງຮູບແບບຮ່ວມສຳພັນເພື່ອນຳໃຊ້ເນື້ອທີ່ດິນຂອງປະຊາຊົນ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍສະເໜີວ່າ VRG ຈະພິຈາລະນາການລົງທຶນໃນບັນດາຂົງເຂດຄືເຂດອຸດສາຫະກຳ, ພະລັງງານ... ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ເພື່ອເພີ່ມມູນຄ່າວິສາຫະກິດ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນລາວ.