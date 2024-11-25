ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ພົບປະກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ບຸນກາຣີ Rumen Radev
ທີ່ການພົບປະ, ການນຳສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າ - ການລົງທຶນສົມກັບເປັນການພົວພັນດ້ານການເມືອງອັນດີງາມ. ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍຂອບເຂດການຮ່ວມມືຢ່າງມີປະສິດທິຜົນລວມມີບັນດາຂໍ້ຕົກລົງທີ່ໄດ້ຮັບການລົງທຶນແລ້ວລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ມີແຕ່ດົນນານ, ພ້ອມທັງເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືໄປຍັງບັນດາຂົງເຂດທີ່ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນສະໜັບສະໜູນຄື: ຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ສ້າງ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ຮາກຖານຂໍ້ມູນດີຈີຕອນ, ປັນຍາປະດິດ, ເອເລັກໂຕນິກ, ແຮງງານ, ກະສິກຳ, ຄ້ຳປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ… ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຈະໜູນຊ່ວຍ, ເປັນປະຕູເຂົ້າອອກໃຫ້ແກ່ສິນຄ້າຂອງກັນໃນການສຳຜັດກັບຕະຫຼາດ ອາຊຽນ ແລະ EU.
ສ່ວນທ່ານປະທານາທິບໍດີ Rumen Radev ຕີລາຄາວ່າ ຫວຽດນາມ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຕະຫຼາດທີ່ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນທີ່ສຸດຂອງ ບຸນກາຣີ ຢູ່ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າມີວິສາຫະກິດແຖນໜ້າເກືອບ 30 ແຫ່ງຂອງ ບຸກກາຣີໄດ້ຕິດຕາມທ່ານ ປະທານາທິບໍດີໃນການຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ຄັ້ງນີ້ ແລະ ຈະເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ - ບຸກກາຣີ ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນໃນວັນທີ 27 ພະຈິກ.