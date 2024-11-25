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ຂ່າວສານ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າ​ມ​ມິງ​ຈິງ ພົບ​ປະ​ກັບ​ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ບຸນ​ກາ​ຣີ Rumen Radev

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການຂອງທ່ານປະທານາທາບໍດີ ບຸນກາຣີ Rumen Radev, ຕອນບ່າຍວັນທີ 25 ພະຈິກ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ Rumen Radev.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ພົບປະກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ Rumen Radev (ພາບ: VGP)

ທີ່ການພົບປະ, ການນຳສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າ - ການລົງທຶນສົມກັບເປັນການພົວພັນດ້ານການເມືອງອັນດີງາມ. ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍຂອບເຂດການຮ່ວມມືຢ່າງມີປະສິດທິຜົນລວມມີບັນດາຂໍ້ຕົກລົງທີ່ໄດ້ຮັບການລົງທຶນແລ້ວລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ມີແຕ່ດົນນານ, ພ້ອມທັງເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືໄປຍັງບັນດາຂົງເຂດທີ່ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນສະໜັບສະໜູນຄື: ຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ສ້າງ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ຮາກຖານຂໍ້ມູນດີຈີຕອນ, ປັນຍາປະດິດ, ເອເລັກໂຕນິກ, ແຮງງານ, ກະສິກຳ, ຄ້ຳປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ… ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຈະໜູນຊ່ວຍ, ເປັນປະຕູເຂົ້າອອກໃຫ້ແກ່ສິນຄ້າຂອງກັນໃນການສຳຜັດກັບຕະຫຼາດ ອາຊຽນ ແລະ EU.

ສ່ວນທ່ານປະທານາທິບໍດີ Rumen Radev ຕີລາຄາວ່າ ຫວຽດນາມ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຕະຫຼາດທີ່ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນທີ່ສຸດຂອງ ບຸນກາຣີ ຢູ່ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າມີວິສາຫະກິດແຖນໜ້າເກືອບ 30 ແຫ່ງຂອງ ບຸກກາຣີໄດ້ຕິດຕາມທ່ານ ປະທານາທິບໍດີໃນການຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ຄັ້ງນີ້ ແລະ ຈະເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ - ບຸກກາຣີ ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນໃນວັນທີ 27 ພະຈິກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກື່ອງ ເປັນ​ປ​ະ​ທານ​ພິ​ທີ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ບຸນ​ກາ​ຣີ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກື່ອງ ເປັນ​ປ​ະ​ທານ​ພິ​ທີ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ບຸນ​ກາ​ຣີ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ແລະ ພັນລະຍາໄດ້ເປັນປະທານພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ບຸນກາຣີ Rumen Radev ແລະ ພັນລະຍາ ມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ.
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