ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ສ. ໂດມີນີກັນ
ພາຍຫຼັງສິ້ນສຸດການເຄື່ອນໄຫວເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G20 ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວສອງຝ່າຍຢູ່ ບຣາຊິນ, ຕອນຄ່ຳວັນທີ 19 ພະຈິກ, ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ພັນລະຍາ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເດີນທາງຮອດສະໜາມບິນ Las Americas, ນະຄອນຫຼວງ Santo Domingo, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ສາທາລະນະລັດ ໂດມີນີກັນ ຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ປະເທດເຈົ້າພາບ, Luis Abinader Corona ແລະ ພັນລະຍາ.
ພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ພັນລະຍາ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງສົມກຽດຢູ່ສະໜາມບິນ ດ້ວຍການມີໜ້າຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ໂດມີນີກັນ Limber Cruz, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ໂດມີນີກັນ Jose Julio Gomez, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສ. ໂດມີນີກັນ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ Jaime Francisco Rodríguez, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ກູບາ ແລະ ໂດມີນີກັນ ເລກວາງລອງ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານ, ພາລະກອນສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ກູບາ ແລະ ໂດມີນີກັນ.