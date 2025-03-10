ຂ່າວສານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 3 ຄະນະຊີ້ນຳຜັນຂະຫຍາຍການລົບລ້າງເຮືອນຢູ່ຊົ່ວຄາວ, ເຮືອນເປເພ 10/03/2025 ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ການລົບລ້າງເຮືອນຢູ່ຊົ່ວຄາວ, ເຮືອນເປເພໃນທົ່ວປະເທດແມ່ນໂຄງການທີ່ມີຄວາມໝາຍດ້ານມະນຸດສະທຳຢ່າງເລິກເຊິ່ງຂອງພັກ, ລັດ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: nhandan.vn)ຕອນບ່າຍວັນທີ 10 ມີນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳສູນກາງຜັນຂະຫຍາຍການລົບລ້າງເຮືອນຢູ່ຊົ່ວຄາວ, ເຮືອນເປເພໃນທົ່ວປະເທດ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 3 ຂອງ ຄະນະຊີ້ນຳ ເພື່ອຕີລາຄາສະພາບການ, ໝາກຜົນປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ກອງປະຊຸມໄດ້ດຳເນີນແບບເຊິ່ງໜ້າຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ ແລະ ມີການເຊື່ອມຕໍ່ແບບທາງໄກກັບ 63 ແຂວງ, ນະຄອນຂຶ້ນກັບສູນກາງ. ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ການລົບລ້າງເຮືອນຢູ່ຊົ່ວຄາວ, ເຮືອນເປເພໃນທົ່ວປະເທດແມ່ນໂຄງການທີ່ມີຄວາມໝາຍດ້ານມະນຸດສະທຳຢ່າງເລິກເຊິ່ງຂອງພັກ, ລັດ; ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ, ການຕອບບຸນແທນຄຸນຕໍ່ຜູ້ມີຄຸນງາມຄວາມດີ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຈິດໃຈສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ, ແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ປະຊາຊົນ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນຜູ້ມີຄວາມສ່ຽງສູງກ່ວາໝູ່, ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ… ດັ່ງນັ້ນທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນຕ້ອງຍູ້ແຮງຄວາມຄືບໜ້າ, ຕັດສິນໃຈຮອດວັນທີ 31 ຕຸລາ 2025 ປະຕິບັດສຳເລັດເປົ້າໝາຍລົບລ້າງເຮືອນຢູ່ຊົ່ວຄາວ, ເຮືອນເປເພໂດຍພື້ນຖານ. ເພື່ອປະຕິບັດໜ້າທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຊີ້ແຈ້ງຕ້ອງຫັນແຫຼ່ງກຳລັງປະຕິບັດໂຄງການເປັນຫຼາຍຮູບແບບ, ພິເສດແມ່ນບັນດາທ້ອງຖິ່ນນຳໜ້າດ້ານເສດຖະກິດຄື: ຮ່າໂນ້ຍ, ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ, ບັກນິງ, ກ໋ວາງນິງ, ດົ່ງນາຍ…. ຄວນໜູນຊ່ວຍບັນດາທ້ອງຖິ່ນຍັງປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການປະຕິບັດໂຄງການ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)