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ຂ່າວສານ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເປັນ​ປະ​ທານ​ການ​ໂອ້​ລົມ​ສົນ​ທະ​ນາ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ສ.ເກົາຫຼີ

ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍຈະຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບບັນດາວິສາຫະກິດ ສ.ເກົາຫຼີ; ຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳໃຫ້ແກ່ບັນດາວິສາຫະກິດ ສ.ເກົາຫຼີ ດຳເນີນທຸລະກິດຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ; ຮັບຟັງຄຳເຫັນປະກອບ ພ້ອມກັນແກ້ໄຂບັນດາຂໍ້ຕິດຄັດເພື່ອເພີ່ມທະວີຄວາມເຂົ້າໃຈເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ຍົກສູງປະສິດທິຜົນການຮ່ວມມື.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານການໂອ້ລົມສົນທະນາກັບບັນດາວິສາຫະກິດ ອາຊຽນ (ພາບ:TTXVN)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 04 ມີນາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານການໂອ້ລົມສົນທະນາກັບບັນດາວິສາຫະກິດ ສ.ເກົາຫຼີ. ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ປາດຖະໜາວ່າ ບັນດາວິສາຫະກິດ ສ.ເກົາຫຼີ ສືບຕໍ່ເປີດກວ້າງການລົງທຶນດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ ແລະ ຖື ຫວຽດນາມ ແມ່ນສະຖານທີ່ຜະລິດ, ລົງທຶນ, ຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມລະບົບສະໜອງທົ່ວໂລກ, ຫັນຕະຫຼາດເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ, ຫຼາກຫຼາຍຜະລິດຕະພັນຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ່າອີກ; ປະກອບສ່ວນຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຢີໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ; ປະກອບສ່ວນສ້າງແຫຼ່ງບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ… ພິເສດແມ່ນລົງທຶນເຂົ້າອຸດສາຫະກຳວັດທະນະທຳ, ອຸດສາຫະກຳບັນເທິງ, ນະວັດຕະກຳ, ເຕັກໂນໂລຢີຊີວະພາບ, ເຕັກໂນໂລຢີສີຂຽວ, ເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນ, ປັນຍາປະດິດ, ເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ…

        ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢັ່ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍຈະຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບບັນດາວິສາຫະກິດ ສ.ເກົາຫຼີ; ຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳໃຫ້ແກ່ບັນດາວິສາຫະກິດ ສ.ເກົາຫຼີ ດຳເນີນທຸລະກິດຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ; ຮັບຟັງຄຳເຫັນປະກອບ ພ້ອມກັນແກ້ໄຂບັນດາຂໍ້ຕິດຄັດເພື່ອເພີ່ມທະວີຄວາມເຂົ້າໃຈເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ຍົກສູງປະສິດທິຜົນການຮ່ວມມື. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຖືວ່າ ການລົງທຶນຕ້ອງພັດທະນາ, ລົງທຶນຕ້ອງມີຜົນປະໂຫຍດ, ການລົງທຶນເພື່ອນັບມື້ນັບເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນ, ອີງໃສ່ບັນດາພື້ນຖານການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານລະຫວ່າງສອງປະເທດເພື່ອພ້ອມກັນເຮັດ, ພ້ອມກັນຊະນະ, ພ້ອມກັນຊົມໃຊ້, ກົມກ່ຽວທາງດ້ານຜົນປະໂຫຍດ, ແບ່ງປັນຄວາມສ່ຽງ, ນຳມາເຊິ່ງປະສິດທິພາບດີກວ່າ, ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງກວ່າ, ນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ທັງສອງຝ່າຍ, ສອງປະເທດ,ສອງຊາດ.

ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນດຽວກັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກໍໄດ້ເປັນປະທານການໂອ້ລົມສົນທະນາກັບບັນດາວິສາຫະກິດ ອາຊຽນ. ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດ ອາຊຽນ ປະຕິບັດ 5 ບັນຫາ, ລວມມີ: ການເມືອງການຕ່າງປະເທດສາມັກຄີເອກະພາບກວ່າ; ຮ່ວມມືກັນດ້ານເສດຖະກິດຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງ, ມີປະສິດທິຜົນກວ່າ; ຈິນຕະນາການຢ່າງກ້າຫານ, ປ່ຽນແປງໃໝ່ຢ່າງແຮງກວ່າເກົ່າ; ຍົກອອກຫຼາຍມາດຕະການທີ່ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງຫຼາຍກວ່າອີກ; ຜັນຂະຫຍາຍການກະທຳໃຫ້ຂ້ຽວຂາດກວ່າ. ຈາກນັ້ນ ຊອກຫາບັນດາມາດຕະການເພື່ອຮັບມືຢ່າງມີໄຫວພິບ, ປະສິດທິຜົນກວ່າ, ນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດເອງ ແລະ ປະຊາຊົນ, ປະເທດຊາດ ແລະ ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ ກັບແຕ່ລະປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນ ແລະ ທັງປະຊາຄົມ ອາຊຽນ ເວົ້າລວມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ບໍ​ລິ​ສັດ​ການ​ບິນ​ສາ​ກົນ​ໃຫ​ຍ່​ສຸດ​ໃນ​ໂລກ​ເປີດ​ຖ້ຽວ​ບິນ​ມາ​ຍັງ ດ່າ​ໜັງ

ບໍ​ລິ​ສັດ​ການ​ບິນ​ສາ​ກົນ​ໃຫ​ຍ່​ສຸດ​ໃນ​ໂລກ​ເປີດ​ຖ້ຽວ​ບິນ​ມາ​ຍັງ ດ່າ​ໜັງ

ບໍລິສັດການບິນ Emirates ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຈະເພີ່ມທະວີການປະກົດຕົວຂອງຕົນຢູ່ ອາຊີ ດ້ວຍການເປີດຖ້ຽວບິນມາຍັງ ດ່າໜັງ, ຫວຽດນາມ ອາທິດລະ 4 ຖ້ຽວ ແລະ 3 ຖ້ຽວຕໍ່ອາທິດ ໄປຍັງ ຊຽມຣຽບ, ກຳປູເຈຍ, ຜ່ານການຕໍ່ຖ້ຽວຢູ່ ບັກກອກ, ໄທ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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