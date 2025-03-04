ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທນກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບວຽກງານກະກຽມຮັບປະກັນ ການຈັດຕັ້ງ APEC 2027 ຢູ່ຝຸກວັກ
ວັນທີ 3 ມີນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທນກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບວຽກງານກະກຽມຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງເວທີປາໄສເສດຖະກິດ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ (APEC) ໃນປີ 2027 ຢູ່ນະຄອນ ຝຸກວັກ, ແຂວງ ກຽນຢາງ.
ເວທີປາໄສເສດຖະກິດ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ (APEC) ຄັ້ງທີ 30 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ເຊື່ອມຕໍ່, ສ້າງບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດກວມລວມ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ” ຈະແມ່ນຂີດໝາຍສຳຄັນ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຖານະບົດບາດຂອງ ຫວຽດນາມໃນພາກພື້ນ. ນີ້ກໍ່ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ຝຸກວັກກາຍເປັນສູນການຮ່ວມມືເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ພົບປະແລກປ່ຽນທົ່ວໂລກ. ການຕ້ອນຮັບຜູ້ແທນ, ການນຳຂັ້ນສູງ ແລະ ນັກທຸລະກິດນັບພັນຄົນທີ່ມາຈາກ 21 ພື້ນຖານເສດຖະກິດສະມາຊິກ APEC ຄາດວ່າຈະດຶງດູດແຫຼ່ງເງິນລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ (FDI) ເຂົ້າມາຝຸກວັກ, ຊຸກຍູ້ບັນດາຂະແໜງເສດຖະກິດຈຸດສຸມຄື: ການທ່ອງທ່ຽວ, ອະສັງຫາລິມະຊັບ, ການຂາຍຍ່ອຍ ແລະ ການບໍລິການ.
ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຮຽກຮ້ອງແຂວງກຽນຢາງ ຕ້ອງສັບຊ້ອນເວລາ, ວຽກງານ, ກຳນົດຢ່າງຈະແຈ້ງຂອບຂະໜາດ, ເປົ້າໝາຍຂອງບັນດາໂຄງການຮັບໃຊ້ APEC, ບົນພື້ນຖານເຄົາລົບການວາງແຜນຜັງລວມທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ.