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ຂ່າວສານ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເປັນ​ປະ​ທນກອງ​ປະ​ຊຸມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວຽກ​ງານ​ກະ​ກຽມ​ຮັບ​ປະ​ກັນ ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ APEC 2027 ຢູ່​ຝຸກວັກ

ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຮຽກຮ້ອງແຂວງກຽນຢາງ ຕ້ອງສັບຊ້ອນເວລາ, ວຽກງານ, ກຳນົດຢ່າງຈະແຈ້ງຂອບຂະໜາດ, ເປົ້າໝາຍຂອງບັນດາໂຄງການຮັບໃຊ້ APEC, ບົນພື້ນຖານເຄົາລົບການວາງແຜນຜັງລວມທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ

ວັນທີ 3 ມີນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທນກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບວຽກງານກະກຽມຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງເວທີປາໄສເສດຖະກິດ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ (APEC) ໃນປີ 2027 ຢູ່ນະຄອນ ຝຸກວັກ, ແຂວງ ກຽນຢາງ.

ເວທີປາໄສເສດຖະກິດ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ (APEC) ຄັ້ງທີ 30 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ເຊື່ອມຕໍ່, ສ້າງບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດກວມລວມ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ” ຈະແມ່ນຂີດໝາຍສຳຄັນ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຖານະບົດບາດຂອງ ຫວຽດນາມໃນພາກພື້ນ. ນີ້ກໍ່ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ຝຸກວັກກາຍເປັນສູນການຮ່ວມມືເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ພົບປະແລກປ່ຽນທົ່ວໂລກ. ການຕ້ອນຮັບຜູ້ແທນ, ການນຳຂັ້ນສູງ ແລະ ນັກທຸລະກິດນັບພັນຄົນທີ່ມາຈາກ 21 ພື້ນຖານເສດຖະກິດສະມາຊິກ APEC ຄາດວ່າຈະດຶງດູດແຫຼ່ງເງິນລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ (FDI) ເຂົ້າມາຝຸກວັກ, ຊຸກຍູ້ບັນດາຂະແໜງເສດຖະກິດຈຸດສຸມຄື: ການທ່ອງທ່ຽວ, ອະສັງຫາລິມະຊັບ, ການຂາຍຍ່ອຍ ແລະ ການບໍລິການ.

ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຮຽກຮ້ອງແຂວງກຽນຢາງ ຕ້ອງສັບຊ້ອນເວລາ, ວຽກງານ, ກຳນົດຢ່າງຈະແຈ້ງຂອບຂະໜາດ, ເປົ້າໝາຍຂອງບັນດາໂຄງການຮັບໃຊ້ APEC, ບົນພື້ນຖານເຄົາລົບການວາງແຜນຜັງລວມທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສານ​ຢ່າງ​ແຮງ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີຝາກ​ເຖິງບັນ​ດາ​ນັກ​ລົງ​ທຶນ

ສານ​ຢ່າງ​ແຮງ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີຝາກ​ເຖິງບັນ​ດາ​ນັກ​ລົງ​ທຶນ

ໃນທ້າຍອາທິດຜ່ານມາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ມີການໂອ້ລົມສົນທະນາກັບບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດ, ວິສາຫະກິດໃຫຍ່ຂອງບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືການຄ້າສຳຄັນແຖວໜ້າກັບ ຫວຽດນາມ, ເຊັ່ນ: ຈີນ, ສ.ເກົາຫຼີ, ສະຫະພາບເອີຣົບ, ຍີ່ປຸ່ນ. ສານສຳຄັນເຊິ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຢາກຝາກເຖິງບັນດາວິສາຫະກິດນັ້ນແມ່ນ ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກທີ່ສຸດເພື່ອໃຫ້ບັນດານັກລົງທຶນມີຄວາມອຸ່ນອ່ຽນໃຈລົງທຶນຍາວນານຢູ່ ຫວຽດນາມ, ບົນຈິດໃຈ ພ້ອມກັນຊະນະ.
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