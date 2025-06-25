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ຂ່າວສານ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ຮອດ ຈີນ ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ WEF ທຽນ​ຈີນ 2025

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 24 ມິຖຸນາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເດີນທາງໄປຮອດສະໜາມບິນສາກົນ ຊີນຫາຍ, ທຽນຊີນ, ຈີນ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເດີນທາງໄປຮອດສະໜາມບິນສາກົນ ຊີນຫາຍ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 24 – 27 ມິຖູນາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຈະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະຈຳປີບັນດາຜູ້ນຳໜ້າຄັ້ງທີ  16 ຂອງເວທີປາໄສເສດຖະກິດໂລກ (ກອງປະຊຸມ WEF ທຽນຊີນ 2025) ແລະ ເຮັດວຽກກັບ ຈີນ ຕາມຄຳເຊີນຂອງທ່ານປະທານທັງເປັນຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ຝ່າຍບໍລິຫານຂອງເວທີປາໄສເສດຖະກິດໂລກ Borge Brende ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສປ. ຈີນ ຫຼີສຽງ.

        ຕາມແຜນການແລ້ວ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຈະເຂົ້າຮ່ວມພິທີໄຂກອງປະຊຸມ WEF ທຽນຊີນ 2025 ; ວາລະສົນທະນານະໂຍບາຍກັບທ່ານປະທານຝ່າຍບໍລິຫານເວທີປາໄສເສດຖະກິດໂລກ; ວາລະປຶກສາຫາລື ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ສະຕະວັດຂອງ ອາຊີ ພວມປະສົບກັບສິ່ງທ້າທາຍ?”. ໃນຊຸມວັນເຄື່ອນໄຫວຢູ່ ຈີນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກໍຈະມີການໂອ້ລົມສົນທະນາ, ການພົບປະກັບການນຳຂັ້ນສູງ ຈີນ ແລະ ບັນດາປະເທດ, ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ - ຈີນ, ຕ້ອນຮັບການນຳບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດ ຈີນ, ພົບປະກັບປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ແລະ ນັກສຶກສາ ຫວຽດນາມ ຮ່ຳຮຽນ, ອາໄສຢູ່ ຈີນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນັກ​ຮຽນ​ຮູ້ ຈີນ: ຫວຽດ​ນາມ ມີ​ການ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ສຳ​ຄັນ​ຫຼາຍ​ຢ່າງ​ໃຫ້​ແກ່​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ໂລກ (WEF) ທຽນ​ຊີນ

ນັກ​ຮຽນ​ຮູ້ ຈີນ: “ຫວຽດ​ນາມ ມີ​ການ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ສຳ​ຄັນ​ຫຼາຍ​ຢ່າງ​ໃຫ້​ແກ່​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ໂລກ (WEF) ທຽນ​ຊີນ”

ໂດຍເປັນພື້ນຖານເສດຖະກິດພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວໃນ ອາຊຽນ, ຫວຽດນາມ ສາມາດມີການປະກອບສ່ວນຢ່າງສຳຄັນໃຫ້ແກ່ເວທີປາໄສເສດຖະກິດໂລກ (WEF) ທຽນຊີນ ໃນຫຼາຍແງ່ມູມ”.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

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