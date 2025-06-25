ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເດີນທາງໄປຮອດ ຈີນ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ WEF ທຽນຈີນ 2025
ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 24 – 27 ມິຖູນາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຈະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະຈຳປີບັນດາຜູ້ນຳໜ້າຄັ້ງທີ 16 ຂອງເວທີປາໄສເສດຖະກິດໂລກ (ກອງປະຊຸມ WEF ທຽນຊີນ 2025) ແລະ ເຮັດວຽກກັບ ຈີນ ຕາມຄຳເຊີນຂອງທ່ານປະທານທັງເປັນຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ຝ່າຍບໍລິຫານຂອງເວທີປາໄສເສດຖະກິດໂລກ Borge Brende ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສປ. ຈີນ ຫຼີສຽງ.
ຕາມແຜນການແລ້ວ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຈະເຂົ້າຮ່ວມພິທີໄຂກອງປະຊຸມ WEF ທຽນຊີນ 2025 ; ວາລະສົນທະນານະໂຍບາຍກັບທ່ານປະທານຝ່າຍບໍລິຫານເວທີປາໄສເສດຖະກິດໂລກ; ວາລະປຶກສາຫາລື ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ສະຕະວັດຂອງ ອາຊີ ພວມປະສົບກັບສິ່ງທ້າທາຍ?”. ໃນຊຸມວັນເຄື່ອນໄຫວຢູ່ ຈີນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກໍຈະມີການໂອ້ລົມສົນທະນາ, ການພົບປະກັບການນຳຂັ້ນສູງ ຈີນ ແລະ ບັນດາປະເທດ, ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ - ຈີນ, ຕ້ອນຮັບການນຳບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດ ຈີນ, ພົບປະກັບປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ແລະ ນັກສຶກສາ ຫວຽດນາມ ຮ່ຳຮຽນ, ອາໄສຢູ່ ຈີນ.