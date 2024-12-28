ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະຫຼຸບຂະແໜງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 28 ທັນວາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານປີ 2024 ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍໜ້າທີ່ປີ 2025 ຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ. ກອງປະຊຸມໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ທາງໄກກັບ 63 ແຂວງ, ນະຄອນຂຶ້ນກັບສູນກາງ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຕີລາຄາວ່າ ປີ 2024, ຂະແໜງແຜນການການລົງທຶນ ແລະ ສະຖິຕິ ໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ເປັນຢ່າງດີ, ພິເສດແມ່ນການປ່ອຍເງິນລົງທຶນພາກລັດ ໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງຂ້ຽວຂາດ. ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເຂົ້າໃນການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນດຳເນີນທຸລະກິດ, ພັດທະນາວິສາຫະກິດ ແລະ ດຶງດູດເງິນລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ. ທ່ານເນັ້ນໜັກວ່າ:
ທີໜຶ່ງ ແມ່ນນຳໜ້າໃນການປ່ຽນແປງຈິນຕະນາການ, ຄິດເລິກເຮັດໃຫຍ່, ເບິ່ງກວ້າງມອງໄກ, ເວົ້າແລ້ວຕ້ອງທຳ, ແລະ ປະຕິບັດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ທີສອງນຳໜ້າໃນການກໍ່ສ້າງ, ບູລະນະລະບອບລະບຽບການ ຍ້ອນວ່າລະບອບລະບຽບການແມ່ນແຫຼ່ງກຳລັງ, ກຳລັງໜູນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ. ທີສາມແມ່ນນຳໜ້າໃນການພາທາງ, ດຶງດູດແຫຼ່ງກຳລັງ, ທີສີ່ ແມ່ນນຳໜ້າໃນການນະວັດຕະກຳ, ຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ຫັນເປັນສີຂຽວ, ພັດທະນາເສດຖະກິດໝູນວຽນ, ເສດຖະກິດແບ່ງປັນກາງຄືນ ແລະ ສ້າງໂຄງປະກອບພື້ນຖານເສດຖະກິດຄືນໃໝ່, ທີຫ້າແມ່ນນຳໜ້າໃນການສ້າງພື້ນຖານຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດ ເພື່ອວາງແຜນກຳນົດນະໂຍບາຍບົນພື້ນຖານຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດຢ່າງມີວິທະຍາສາດ ແລະ ປະສິດທິຜົນ.