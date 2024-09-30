ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງໂຄງການເສັ້ນທາງດ່ວນ ຮວ່າບິ່ງ - ໂມກເຈົາ
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ປັດຈຸບັນ ລະບົບຄົມມະນາຄົມເຊື່ອມຕໍ່ພາຍໃນແຂວງ, ແຂວງຕໍ່ແຂວງ, ລະຫວ່າງເຂດຕາເວັນຕົກສ່ຽງເໜືອ ຍັງປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຫາກໍ່ມີເສັ້ນທາງດ່ວນ ຮ່າໂນ້ຍ - ລາວກາຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ການສຸມແຫຼ່ງກຳລັງລົງທຶນ, ກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງດ່ວນ ຮ່າໂນ້ຍ - ຮວ່າບິ່ງ - ເຊີນລາ - ດ້ຽບນຽນ, ໃນນັ້ນ ມີໂຄງການເສັ້ນທາງດ່ວນ ຮວ່າບິ່ງ - ໂມກເຈົາ ສຳເລັດ, ແມ່ນມີຄວາມໝາຍຍຸດທະສາດສຳຄັນ, ຊຸກຍູ້ການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງບັນດາແຂວງເຂດຕາເວັນຕົກສ່ຽງເໜືອ, ລະຫວ່າງ ເຂດຕາເວັນຕົກສ່ຽງເໜືອ ກັບ ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ບັນດາແຂວງເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳແດງ; ສ້າງແຫຼ່ງກຳລັງໃໝ່ ເພື່ອດຶງດູດການລົງທຶນ, ພັດທະນາບັນດາຂະແໜງເສດຖະກິດ, ເປີດກວ້າງສິ່ງແວດລ້ອມພັດທະນາໃໝ່, ນຳເຂດຕາເວັນຕົກສ່ຽງເໜືອ ກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະພັດທະນາໃໝ່ ແລະ ເຂັ້ມແຂງກວ່າ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະເໜີໃຫ້ບັນດາແຂວງ ຮວ່າບິ່ງ, ເຊີນລາ, ດ້ຽບນຽນ ຈົ່ງມີຄວາມຕັດສິນໃຈສູງ, ພະຍາຍາມເພື່ອປະຕິບັດເປົ້າໝາຍໄດ້ວາງອອກໃຫ້ສຳເລັດ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຊີ້ນຳໃຫ້ແຂວງ ຮວ່າບິ່ງ ຫຼຸດເວລາດຳເນີນການກໍ່ສ້າງລົງ ແລະ ຕ້ອງສຳເລັດກ່ອນວັນທີ 31 ທັນວາ 2027, ຮັບປະກັນຄວາມຄືບໜ້າ, ປອດໄພ, ມີຄຸນນະພາບ, ເຕັກນິກ ແລະ ຄວາມງາມ.