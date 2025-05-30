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ຂ່າວສານ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ສະ​ເໜີ 6 ມາດ​ຕະ​ການ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ - ຮຸງ​ກາ​ຣີ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 29 ພຶດສະພາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ (ຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຮຸງກາຣີ Sulyok Tamas ພວມມີການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການແຕ່ວັນທີ 27 – 29 ພຶດສະພາ.
ການພົບປະລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ

ໃນການພົບປະ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Sulyok Tamas ເຫັນດີກັບຂໍ້ສະເໜີຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່ຽວກັບ  6 ກຸ່ມມາດຕະການຮ່ວມມືຕ້ອງເພີ່ມທະວີ ເພື່ອນຳການພົວພັນ ຫວຽດນາມ ຮຸງກາຣີ ນັບມື້ນັບເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ລວມມີ: ເພີ່ມທະວີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງ ໂດຍຜ່ານການສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນ, ຜ່ານນັ້ນ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດ; ເພີ່ມທະວີເສົາຄ້້ຳຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າ  - ການລົງທຶນໃນການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ຈັດກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການປະສົມກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດລະຫວ່າງສອງປະເທດໂດຍໄວ, ສູ້ຊົນນຳວົງເງິນການຄ້າບັນລຸ 2 ຕື້ USD; ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືພັດທະນາລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ສະເໜີ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍປະສິດທິຜົນບັນດາໂຄງການນຳໃຊ້ເງິນສິນເຊື່ອບຸລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ ຮຸງກາຣີ ສະຫງວນໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ; ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາ; ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືກ່ຽວກັບແຮງງານ ແລະ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານວັດທະນະທຳ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ.

        ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຮຸງກາຣີ ກໍຢັ້ງຢືນຈະຊຸກຍູ້ບັນດາປະເທດສະຫະພາບເອີຣົບ (EU) ທີ່ຍັງເຫຼືອໃຫ້ສັດຕະຍາບັນສັນຍາອາລັກຂາການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ - EU (EVIPA), ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຊຸກຍູ້ຄະນະກຳມະການເອີຣົບ (EC) ຍົກເລີກ “ບັດຫຼືອງ IUU” ສຳລັບສິນໃນນ້ຳສົ່ງອອກຂອງ ຫວຽດນາມ ໂດຍໄວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຈິຢູງ ພົບປະກັບລັດຖະມົນຕີກະຊວງເສດຖະກິດອຸດສາຫະກຳ ຍີ່ປຸ່ນ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຈິຢູງ ພົບປະກັບລັດຖະມົນຕີກະຊວງເສດຖະກິດອຸດສາຫະກຳ ຍີ່ປຸ່ນ

ໃນຂອບເຂດການໄປປະຕິບັດງານ ຍີ່ປຸ່ນ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມອະນາຄົດອາຊີ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 29 ພຶດສະພາ ຢູ່ ນະຄອນຫລວງໂຕກຽວ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຈິງຢູງ ໄດ້ມີການພົບປະກັບລັດຖະມົນຕີກະຊວງເສດຖະກິດອຸດສາຫະກຳ ຍີ່ປຸ່ນ Muto Yoji.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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