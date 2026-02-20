ຂ່າວສານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ລົງກວດກາມໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງ ຮຶວງິ - ຈີລັງ, ດົງດັງ - ຈ່າລິງ 20/02/2026 ການກໍ່ສ້າງຕ້ອງຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ, ຄວາມຄືບໜ້າ, ບັນດາຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການດ້ານເຕັກນິກ, ຄວາມປອດໄພໃນການອອກແຮງງານ…ເພື່ອກໍ່ສ້າງສຳເລັດໂຄງການເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງ ຮຶວງິ - ຈີລັງ ແລະ ດົ່ງດັງ - ຈ່າລິງ ໃນແຂວງ ລ້າງເຊີນ ແລະ ກາວບັ່ງ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ລົງກວດກາມໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງ ຮຶວງິ - ຈີລັງ, ດົງດັງ - ຈ່າລິງ (ພາບ: VOV)ຕອນເຊົ້າວັນທີ 20 ກຸມພາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ລົງກວດກາ, ມອບຂອງຂວັນລະດົມກຳລັງໃຈ, ອວຍພອນບຸນເຕັດບັນດາຫົວໜ່ວຍພວມກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງ ຮຶວງິ - ຈີລັງ ແລະ ດົງດັງ - ຈ່າລິງ ໃນບໍລິເວນແຂວງ ລ້າງເຊີນ ແລະ ກາວບັ່ງ. ນະທີນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທົ່ວລະບົບການເມືອງ ປະຕິບັດຢ່າງຂ້ຽວຂາດ, ພິເສດແມ່ນເລຂາຄະນະພັກ, ປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ຕ້ອງຊີ້ນຳຢ່າງຕັ້ງໜ້າວຽກງານບຸກເບີກໜ້າພຽງ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃສ່ໃຈວ່າ ວິວັດການຕ້ອງຮັບປະກັນສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນເຂດກໍ່ສ້າງໂຄງການ, ເບິ່ງແຍງດູແລໃຫ້ປະຊາຊົນມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ອີ່ມໜຳສຳລາມສົມບູນພູມສຸກ. ການກໍ່ສ້າງຕ້ອງຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ, ຄວາມຄືບໜ້າ, ບັນດາຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການດ້ານເຕັກນິກ, ຄວາມປອດໄພໃນການອອກແຮງງານ…ເພື່ອກໍ່ສ້າງສຳເລັດໂຄງການເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງ ຮຶວງິ - ຈີລັງ ແລະ ດົ່ງດັງ - ຈ່າລິງ ໃນແຂວງ ລ້າງເຊີນ ແລະ ກາວບັ່ງ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)