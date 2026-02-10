Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ຢ້ຽມ​ຢາມ​, ມອບ​ຂອງ​ຂວັນ​ປີ​ໃໝ່​ໃຫ​້​ແກ່​ຄອບ​ຄົວ​ທຸກ​ຍາກ, ຄອບ​ຄົວ​ທີ່​ປະ​ສົບ​ກັບ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ, ກຳ​ມະ​ກອນ​ຜູ້​ອອກ​ແຮງ​ງານ​ຢູ່​ແຂວງ ແທັງ​ຮວ໊າ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 10 ກຸມພາ ຢູ່ຕາແສງ ເກີມແທກ, ແຂວງ ແທັງຮວ໊າ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງໂຄງການໂຮງຮຽນປະຖົມ ເກີມແທກ ແລະ ຢ້ຽມຢາມ, ມອບຂອງຂວັນປີໃໝ່ໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວທຸກຍາກ, ຄອບຄົວປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ກຳມະກອນຜູ້ອອກແຮງງານໃນບໍລິເວນແຂວງ ແທັງຮວ໊າ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ

ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີໃຫ້ແຂວງ ແທັງຮວ໊າ ໃຫ້ບຸລິມະສິດແຫຼ່ງກຳລັງສຸມໃສ່ສ້າງໂຮງຮຽນສາມັນກິນນອນລະຫວ່າງຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ແລະ ປະຖົມ 06 ແຫ່ງ ທີ່ໄດ້ລົງມືກໍ່ສ້າງໃນປີ 2025, ໃຫ້ກໍ່ສ້າງສຳເລັດກ່ອນວັນທີ 31 ສິງຫາ 2026; ກະກຽມໜ້າພຽງເພື່ອເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນ 10 ແຫ່ງທີ່ຍັງເຫຼືອ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີປາດຖະໜາວ່າ ບັນດາຄູອາຈານຍາມໃດກໍສຸດຈິດສຸມໃຈ, ຮັກສາຈິດໃຈຮັກອາຊີບ, ຮັກແພງນັກຮຽນ, ສ້າງແຫຼ່ງບັນດານໃຈໃຫ້ແກ່ພວກນ້ອງນັກຮຽນມານະພະຍາຍາມຮ່ຳຮຽນໃຫ້ເປັນຢ່າງດີທີ່ສຸດ, ຫຼໍ່ລ້ຽງຄວາມໄຝ່ຝັນ, ຄວາມຄາດຫວັງບືນຕົວຂຶ້ນ, ກໍ່ສ້າງບ້ານເກີດເມືອງນອນສວຍງາມ. ທ່ານກ່າວວ່າ:

        “ຂ້າພະເຈົ້າສະເໜີໃຫ້ປະຕິບັດສຳເລັດກ່ອນວັນທີ 31 ສິງຫາ 2026 ເພື່ອໃຫ້ພວກນ້ອງນັກຮຽນສາມາດເຂົ້າຮ່ວມພິທີໄຂສົກຮຽນໃໝ່ຢູ່ໂຮງຮຽນຫຼັງໃໝ່ໃນວັນທີ 05 ກັນຍາ. ເຮັດແນວໃດເພື່ອກໍ່ສ້າງໄວ ແຕ່ຮັບປະກັນຂັ້ນຕອນ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ສະ​ຖານ​ທູດ ຫວຽດ​ນ​າມ ປະ​ຈຳ ລາວ ຈັດ​ງານ​ລ້ຽງ​ຊົມ​ເຊີຍ​ພັກ, ຊົມ​ເຊີຍ​ລະ​ດູ​ບານ​ໃໝ່​ປີ​ມະ​ເມຍ 2026

ສະ​ຖານ​ທູດ ຫວຽດ​ນ​າມ ປະ​ຈຳ ລາວ ຈັດ​ງານ​ລ້ຽງ​ຊົມ​ເຊີຍ​ພັກ, ຊົມ​ເຊີຍ​ລະ​ດູ​ບານ​ໃໝ່​ປີ​ມະ​ເມຍ 2026

ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ຫງວຽນມິງເຕີມ ໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າທີ່ຍາມໃດກໍໃຫ້ການໜູນຊ່ວຍສະຖານທູດ, ບັນດາອົງການຕາງໜ້າ, ວິສາຫະກິດ ແລະ ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ທີ່ດຳລົງຊີວິດ, ເຮັດວຽກ, ຮ່ຳຮຽນ ແລະ ປະຕິບັດງານຢູ່ລາວ ຢ່າງທັນການ, ມີປະສິດທິຜົນ.
