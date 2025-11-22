Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ຢ້ຽມ​ຢາມ​ຕະຫຼາດຫຼັກ​ຊັບ Johannesburg ຢູ່ ອາ​ຟະ​ລິ​ກາ​ໃຕ້

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ພະຈິກ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ Johannesburg, ສູນທຸລະກຳຫຼັກຊັບໃຫຍ່ສຸດຢູ່ ອາຟະລິກາ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານ ປອ. Leila Fourie, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ Johannesburg (ພາບ: TTXVN)

ພາຍຫຼັງທີ່ເດີນທາງຮອດ ອາຟະລິກາໃຕ້ ໃນຂອບເຂດລາຍການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G20 ຢູ່ປະເທດນີ້, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ພະຈິກ, (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ Johannesburg, ສູນທຸລະກຳຫຼັກຊັບໃຫຍ່ສຸດຢູ່ ອາຟະລິກາ.

ເມື່ອໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ແລກປ່ຽນກັບທ່ານ ປອ. Leila Fourie, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ Johannesburg, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ນີ້ແມ່ນຮູບແບບ ເຊິ່ງ ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາຢາກແລກປ່ຽນ ເມື່ອຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຫວຽດນາມ ຫາກໍ່ຍົກລະດັບຕະຫຼາດຊາຍແດນ ຂຶ້ນເປັນຕະຫຼາດຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນອັນດັບສອງ. ຫວຽດນາມ ກໍພວມສ້າງສູນການເງິນສາກົນຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ດ່າໜັງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາວ່າ ການຮ່ວມມື ແລະ ການແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຕະຫຼາດ ເພື່ອພັດທະນາຢ່າງປອດໃສ, ຈະແຈ້ງ, ມີສະຖຽນລະພາບ ແລະ ຍືນຍົງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ເປັນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມດ່ວນ​ທາງ​ໄກຈາກ ອານ​ເຊ​ຣີ ​ຊີ້​ນຳ ວຽກ​ງານ​ຮັບ​ມື​ກັບ​ພາ​ຍຸ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ, ໄພ​ທຳ​ມະ​ຊາດ, ກູ້​ໄພ​ກູ້​ຊີບ ຈາກ ອານ​ເຊ​ຣີ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ເປັນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມດ່ວນ​ທາງ​ໄກຈາກ ອານ​ເຊ​ຣີ ​ຊີ້​ນຳ ວຽກ​ງານ​ຮັບ​ມື​ກັບ​ພາ​ຍຸ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ, ໄພ​ທຳ​ມະ​ຊາດ, ກູ້​ໄພ​ກູ້​ຊີບ ຈາກ ອານ​ເຊ​ຣີ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 20 ພະຈິກ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ຈາກ ອານເຊຣີ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ, ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມດ່ວນແບບທາງໄກກັບການນຳຂອງບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ອົງການ, ທ້ອງຖິ່ນກ່ຽວກັບສະພາບການ ແລະ ບັນດາມາດຕະການຮີບດ່ວນເພື່ອຮັບມືກັບສະພາບຝົນຕົກນ້ຳຖ້ວມ, ໄພທຳມະຊາດໃນບໍລິເວນແຂວງເຂດພາກກາງ ຫວຽດນາມ ຈຳນວນໜຶ່ງ ລວມມີ: ຢາລາຍ, ດັກລັກ, ເລິມດົ່ງ, ແຄັງຮວ່າ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top