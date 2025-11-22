ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢ້ຽມຢາມຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ Johannesburg ຢູ່ ອາຟະລິກາໃຕ້
ພາຍຫຼັງທີ່ເດີນທາງຮອດ ອາຟະລິກາໃຕ້ ໃນຂອບເຂດລາຍການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G20 ຢູ່ປະເທດນີ້, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ພະຈິກ, (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ Johannesburg, ສູນທຸລະກຳຫຼັກຊັບໃຫຍ່ສຸດຢູ່ ອາຟະລິກາ.
ເມື່ອໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ແລກປ່ຽນກັບທ່ານ ປອ. Leila Fourie, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ Johannesburg, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ນີ້ແມ່ນຮູບແບບ ເຊິ່ງ ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາຢາກແລກປ່ຽນ ເມື່ອຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຫວຽດນາມ ຫາກໍ່ຍົກລະດັບຕະຫຼາດຊາຍແດນ ຂຶ້ນເປັນຕະຫຼາດຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນອັນດັບສອງ. ຫວຽດນາມ ກໍພວມສ້າງສູນການເງິນສາກົນຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ດ່າໜັງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາວ່າ ການຮ່ວມມື ແລະ ການແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຕະຫຼາດ ເພື່ອພັດທະນາຢ່າງປອດໃສ, ຈະແຈ້ງ, ມີສະຖຽນລະພາບ ແລະ ຍືນຍົງ.