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ຂ່າວສານ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ບໍ່​ປະ​ໃຫ້​ຂາດ​ເຂີນ​ນ້ຳ​ມັນ​ໃນ​ບໍ່​ວ່າ​ກໍ​ລະ​ນີ​ໃດ

“ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາກະຊວງຂະແໜງການ ປະຕິບັດຄຳຊີ້ນຳຂອງຄະນະປະຈຳລັດຖະບານ, ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານ, ບໍ່ປະໃຫ້ຂາດເຂີນນ້ຳມັນໃນບໍ່ວ່າກໍລະນີໃດ. ສືບຕໍ່ຊີ້ນຳມາດຕະການຮັບປະກັນແຫຼ່ງນ້ຳມັນດິບນຳເຂົ້າ..."
  ບັນຍາກາດຂອງກອງປະຊຸມ (ພາບ: VOV)  

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 17 ມີນາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ເມື່ອເປັນປະທານກອງປະຊຸມກັບໜ່ວຍປະຕິບັດງານຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານ, ປຶກສາຫາລືບັນດາມາດຕະການເພື່ອຮັບປະກັນແຫຼ່ງສະໜອງພະລັງງານ, ຮັກສາລາຄານ້ຳມັນໃຫ້ເປັນປົກກະຕິນັ້ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ຮັກສາທິດນຳທີ່ວ່າ: “ກຳແໜ້ນສະພາບການ, ມີປະຕິກິລິຍາຢ່າງມີໄຫວພິບ, ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງທັນການ, ມີປະສິດທິຜົນຢ່າງຈະແຈ້ງ”; ດ້ວຍເປົ້າໝາຍບໍ່ປະໃຫ້ຂາດເຂີນພະລັງງານຮັບໃຊ້ການຜະລິດ, ດຳເນີນທຸລະກິດ, ການບໍລິໂພກຂອງປະຊາຊົນ; ບໍ່ປະໃຫ້ລະບົບຜະລິດ, ສະໜອງນ້ຳມັນ, ເຊື້ອເພີງຖືກຂາດວັກຂາດຕອນ. ທ່ານກ່າວວ່າ:

        “ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາກະຊວງຂະແໜງການ ປະຕິບັດຄຳຊີ້ນຳຂອງຄະນະປະຈຳລັດຖະບານ, ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານ, ບໍ່ປະໃຫ້ຂາດເຂີນນ້ຳມັນໃນບໍ່ວ່າກໍລະນີໃດ. ສືບຕໍ່ຊີ້ນຳມາດຕະການຮັບປະກັນແຫຼ່ງນ້ຳມັນດິບນຳເຂົ້າ. EVN ແລະ ບັນດາຫົວໜ່ວຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງຮັກສາການເຄື່ອນໄຫວບັນດາໂຮງງານກັ່ນຕອງນ້ຳມັນໃຫ້ປອດໄພ, ມີສະຖຽນລະພາບ, ຂຸດຄົ້ນກຳລັງແຮງປຸງແຕ່ງຢ່າງມີປະສິດທິຜົນທີ່ສຸດ, ຮັບປະກັນແຫຼ່ງສະໜອງນ້ຳມັນໃຫ້ແກ່ການຜະລິດຢູ່ພາຍໃນປະເທດ, ໃຫ້ແກ່ການຜະລິດດຳເນີນທຸລະກິດ. ກະຊວງການເງິນຕ້ອງສົມທົບກັບກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າຕິດຕາມລາຄານ້ຳມັນຢ່າງໃກ້ຊິດ, ແກ້ໄຂບັນດາກໍລະນີສະສົມນ້ຳມັນ, ຂາຍບຸບລາຄາ, ຄ້າຂາຍເຖື່ອນ, ເຮັດໃຫ້ລາຄາເໜັງຕິງບໍ່ຖືກຕ້ອງກັບສະພາບການ ຢ່າງເຖິງຖອງ.”

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ວິ​ທະ​ຍາ​ຄານ​ເຕັກ​ນິກ​ການ​ທະ​ຫານ ຕ້ອງ​ສວມ​ບົດ​ບາດ​ນຳ​ພາ​ໃນ​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ, ເຕັກ​ນິກ​ການ​ທະ​ຫານ

ວິ​ທະ​ຍາ​ຄານ​ເຕັກ​ນິກ​ການ​ທະ​ຫານ ຕ້ອງ​ສວມ​ບົດ​ບາດ​ນຳ​ພາ​ໃນ​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ, ເຕັກ​ນິກ​ການ​ທະ​ຫານ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ສະເໜີໃຫ້ວິທະຍາຄານເຕັກນິກການທະຫານສຸມໃສ່ປະຕິບັດ 5 ທິດທາງສຳຄັນທີ່ໄດ້ກຳນົດ, ໃນນັ້ນ ຕ້ອງເຊື່ອມຊຶມຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ກຳແໜ້ນທັດສະນະ, ແນວທາງ, ແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍຂອງລັດກ່ຽວກັບໜ້າທີ່ການທະຫານ, ການປ້ອງກັນຊາດ; ບັນດາທິດທາງຍຸດທະສາດໃນການສ້າງກອງທັບໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
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