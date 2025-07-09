ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຍົກອອກບາງຂໍ້ສະເໜີເພື່ອສິ່ງແວດລ້ອມ, ສາທາລະນະສຸກທົ່ວໂລກຢູ່ກອງປະຊຸມ BRICS
ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນໃນວາລະປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນບາງຂໍ້ເໜີສຳຄັນ. ໃນນັ້ນ ມີເລື່ອງຊຸກຍູ້ການສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ລວມ, ວິທີການສຳຜັດລວມທີ່ມີລັກສະນະທົ່ວໂລກ, ທົ່ວປວງຊົນ, ຮອບດ້ານ ເພື່ອປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ. ບັນດາປະເທດພັດທະນາມີຄວາມຮັບຜິດຊອບປະຕິບັດບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາກ່ຽວກັບການເງິນ, ການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຢີ, ການໜູນຊ່ວຍບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ບັນດາປະເທດຕ້ອງຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີສີຂຽວ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງດີຈີຕອນ, ແບ່ງປັນພູມປັນຍາ, ຜ່ານນັ້ນ ກໍຮັດແຄບໄລຍະຫ່າງພັດທະນາລະຫວ່າງບັນດາປະເທດ.
“ດ້ວຍຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ “ບໍ່ມີສິ່ງແວດລ້ອມໃດປ່ຽນແທນໜ່ວຍໂລກໄດ້”, “ບໍ່ມີສິ່ງໃດລ້ຳຄ່າກວ່າສຸຂະພາບ ແລະ ຊີວິດອິນຊີ” ແລະ “ບໍ່ມີບ່ອນອີງໃດທີ່ໝັ້ນແກ່ນກວ່າບ່ອນອີງແຫ່ງມະນຸດ. ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະພ້ອມກັບ BRICS ແລະ ບັນດາປະເທດມານະພະຍາຍາມປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍຄວາມເປັນກາງທາງກາກບອນ, ກໍຄືມີການປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ມີປະສິດທິຜົນ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືທົ່ວໂລກກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ, ການຕ້ານການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ. ມີພຽງແຕ່ຄວາມສາມັກຄີເປັນເອກະພາບ, ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈເຄື່ອນໄຫວ ຈິ່ງສາມາດສ້າງໜ່ວຍໂລກທີ່ແຂງແຮງ, ລະບົບນິເວດປອດໃສ, ໂລກວັດທະນາຖາວອນ ແລະ ມວນມະນຸດໄດ້ຮັບຄວາມຜາສຸກ”.
ວາລະປະຊຸມດັ່ງກ່າວກໍເປັນວາລະສຸດທ້າຍອັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດ BRICS ເປີດກວ້າງປີ 2025.
ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກໍ່ໄດ້ພົບປະໂອ້ລົມກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈີນ ຫຼີສຽນ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອູຣູກວາຍ Yamandu Orsi, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຈີເລ Gabriel Boric Font, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອິນໂດເນເຊຍ Prabowo Subianto ແລະ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ Antonio Guterres.
ຮອດຕອນຄ່ຳຂອງວັນດຽວກັນຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ພັນລະຍາ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກນະຄອນ Rio de Janeiro, ສາທາລະນະລັດ ສະຫະພັນ ບຣາຊິນ ກັບເມືອ ຮ່າໂນ້ຍ, ສິ້ນສຸດການເຄື່ອນໄຫວເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ BRICS ເປີດກວ້າງ ປີ 2025 ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວສອງຝ່າຍຢູ່ ສ.ສະຫະພັນ ບຣາຊິນ ຢ່າງຈົບງາມ.
ພາຍຫຼັງດຳເນີນມາເປັນເວລາ 2 ວັນ, ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ BRICS ປີ 2025 ໄດ້ສ້າງຂີດໝາຍບາດລ້ຽວສຳຄັນໃນການເປີດກວ້າງ ແລະ ປັບປຸງບົດບາດຂອງກຸ່ມ, ພ້ອມທັງເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາປະເທດໃນຊິກໂລກໃຕ້. ໃນກອງປະຊຸມປີນີ້, ມີ 3 ເນື້ອໃນສຳຄັນໄດ້ນຳມາປຶກສາຫາລືຢູ່ 3 ວາລະປະຊຸມຄົບຄະນະ, ເຊິ່ງລວມມີ: ສັນຕິພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ການປະຕິຮູບການບໍລິຫານທົ່ວໂລກ; ເພີ່ມທະວີລັດທິຫຼາຍຝ່າຍ, ບັນດາບັນຫາເສດຖະກິດ - ການເງິນ ແລະ ປັນຍາປະດິດ; ສິ່ງແວດລ້ອມ, ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 30 ບັນດາຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມກອບສົນທິສັນຍາຂອງ ສປຊ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ (COP 30) ແລະ ສຸຂະພາບທົ່ວໂລກ. ພິເສດ, ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຮອງເອົາຖະແຫຼງການຮ່ວມກ່ຽວກັບປັນຍາປະດິດ (AI) ແລະ ການເງິນໃຫ້ແກ່ດິນຟ້າອາກາດ, ພ້ອມທັງເນັ້ນໜັກເຖິງການຜັດສຳຢ່າງຍຸຕິທຳ, ເໝາະສົມກັບບັນດາເຕັກໂນໂລຢີໃໝ່ ແລະ ມາດຕະການດິນຟ້າອາກາດ.