ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ດ້ານ​ຂໍ້​ມູນ​ຕ້ອງ​ຖື​ຢູ່​ລ​ະ​ດັບ​ຍຸ​ດ​ທະ​ສາດ​ເພື່ອ​ປົກ​ປ້ອງ​ຂໍ້​ມູນ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ 100 ລ້ານ​ຄົນ

ເພື່ອຫັນເປົ້າໝາຍການເຕີບໂຕບັນລຸລະດັບ 10%ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຖືວ່າ ບໍ່ພຽງແຕ່ອີງຕາມບັນດາກຳລັງໜູນເຕີບໂຕແບບເກົ່າທີ່ພວມຄ່ອຍໆຮອດລະດັບກຳນົດເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງຕ້ອງ ຂຸດຄົ້ນປະສິດທິຜົນຂອງບັນດາກຳລັງໜູນເຕີບໂຕໃຫຍ່ຢ່າງສຸດຂີດອີກດ້ວຍ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ ກອງປະຊຸມ (ພາບ: VOV)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 12 ມັງກອນ,  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 1 ຂອງຄະນະຊີ້ນຳ. ກອງປະຊຸມໄດ້ຈັດຂຶ້ນແບບເຊິ່ງໜ້າຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບສະຖານທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ 34 ແຂວງ, ນະຄອນໃນທົ່ວປະເທດ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຖືວ່າທຸກກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ, ອົງການ, ຫົວໜ່ວຍ, ສ່ວນບຸກຄົນຕ້ອງສ້າງຖານຂໍ້ມູນ. ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ບຸກທະລຸກ່ຽວກັບລະບອບຂໍ້ມູນ, ບຸກທະລຸກ່ຽວກັບພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂໍ້ມູນຕິດພັນກັບປັນຍາປະດິດເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ບຸກທະລຸກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂໍ້ມູນ, ບຸກທະລຸກ່ຽວກັບການພັດທະນາຖານຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດ, ວິຊາການ, ບຸກທະລຸກ່ຽວກັບການພັດທະນາລະບົບນິເວດຂໍ້ມູນ ແລະ ເສດຖະກິດຂໍ້ມູນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ແຂວງ​ຢາ​ລາຍ​ສູ້ຊົນ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ສຳ​ເລັດ​ບັ້ນ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ ກວາງ​ຈຸງ​ໃນ​ວັນ​ທີ 15 ມັງ​ກອນ

ແຂວງ​ຢາ​ລາຍ​ສູ້ຊົນ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ສຳ​ເລັດ​ບັ້ນ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ ກວາງ​ຈຸງ​ໃນ​ວັນ​ທີ 15 ມັງ​ກອນ

ທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໂຮ່ກວັກຢຸງ ຮັບຮູ້ວ່າ ບັ້ນເຄື່ອນໄຫວກວາງຈຸງ ຢູ່ຢາລາຍມາຮອດປັດຈຸບັນໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດຕາມຄວາມຄືບໜ້າທີ່ໄດ້ວາງອອກໂດຍພື້ນຖານ.
