ຂ່າວສານ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ກະ​ກຽມ​ບັນ​ດາ​ເງື່ອນ​ໄຂ ຈັດ​ຕັ້ງ​ພິ​ທີ​ເປີດ​ນຳ​ໃຊ້, ລົງ​ມື​ກໍ່​ສ້າງ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຂອບ​ຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່

ໃນວາລະປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງວຽກງານກະກຽມການຈັດຕັ້ງພິທີເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງ, ເປີດນຳໃຊ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບການກະກຽມຢ່າງລອບຄອບຖີ່ຖ້ວນ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ໃຫ້ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເຖິງການເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງ, ເປີດນຳໃຊ້, ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາກິດຈະກຳ, ໂຄງການສະຫວັດດີການສັງຄົມ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 16 ທັນວາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄະນະປະຈຳລັດຖະບານ ປະກອບຄຳເຫັນແກ່ວຽກງານກະກຽມພິທີເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງ, ພິທີເປີດນຳໃຊ້ບັນດາກິດຈະກຳທີ່ມີຂອບຂະໜາດໃຫຍ່, ມີຄວາມໝາຍ, ຂ່ຳນັບຮອບຕ້ອນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XIV ຂອງ ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ. ໃນວາລະປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງວຽກງານກະກຽມການຈັດຕັ້ງພິທີເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງ, ເປີດນຳໃຊ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບການກະກຽມຢ່າງລອບຄອບຖີ່ຖ້ວນ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ໃຫ້ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເຖິງການເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງ, ເປີດນຳໃຊ້, ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາກິດຈະກຳ, ໂຄງການສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ເຊັ່ນ: ກໍ່ສ້າງ, ສ້ອມແປງເຮືອນຢູ່ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທີ່ຖຶກຜົນເສຍຫາຍຈາກໄພພິບັດທຳມະຊາດຄັ້ງຜ່ານມາ. ຜ່ານນັ້ນ, ຢັ້ງຢືນເຖິງຄວາມໝາຍ, ວັດທະນະທຳມະນຸດຂອງເຫດການ ພ້ອມກັບການຊຸກຍູ້ການພັດທະນາ, ພັກ, ລັດ ຍາມໃດກໍໃຫ້ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເຖິງວຽກງານຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ, “ບໍ່ປະໃຫ້ຜູ້ໃດຖືກຕົກຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ”; ທັງໝົດເພື່ອການພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວ, ຍືນຍົງຂອງປະເທດຊາດ, ເພື່ອຊີວິດທີ່ອີ່ມໜຳສຳລານ, ສົມບູນພູນສຸກຂອງປະຊາຊົນ

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

