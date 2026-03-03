ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຮຽກຮ້ອງຍູ້ແຮງຄວາມຄືບໜ້າຂອງບັນດາໂຄງການ, ກິດຈະກຳຈຸດສຸມໃນຂົງເຂດເສັ້ນທາງລົດໄຟກວ່າອີກ
ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າ ການພັດທະນາຂະແໜງທາງລົດໄຟຈະແມ່ນພື້ນຖານສຳຄັນເພື່ອຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕຢູ່ລະດັບສອງຕົວເລກ, ຜ່ານນັ້ນສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ, ສ້າງບັນຍາກາດ, ທ່ວງທ່າ, ກຳລັງໜູນເພື່ອໃຫ້ປະເທດຊາດພັດທະນາ, ພ້ອມທັງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ logistic, ເພີ່ມກຳລັງແກ້ງແຍ້ງຂອງສິນຄ້າ ຫວຽດນາມ, ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນສະພາບລົດຕິດຢູ່ບັນດາຕົວເມືອງໃຫຍ່.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີບັນດາສະມາຊິກປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ເສັ້ນທາງລົດໄຟ ລາວກາຍ - ຮ່າໂນ້ຍ - ຫ໋າຍຝ່ອງກ່ຽວກັບວຽກງານຜັນຂະຫຍາຍການລົງທຶນດ້ວຍໂຄງການພາກທີ 1, ວຽກງານສ້າງບົດລາຍງານຄົ້ນຄ້ວາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງໂຄງການພາກທີ 2, ສະພາບການຜັນຂະຫຍາຍສັນຍາວິທີການເຊື່ອມຕໍ່ລາງລົດໄຟ, ສ້າງຂົ້ວເສັ້ນທາງລົດໄຟຜ່ານຊາຍແດນ, ວຽກງານຊົດເຊີຍໜູນຊ່ວຍປະຊາຊົນຕັ້ງຖີ່ນຖານຄົງທີ່. ສຳລັບເສັ້ນທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງເໜືອໃຕ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີເຮັດແຈ້ງສະພາບການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໜ້າທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍກ່ຽວກັບແຜນການລະອຽດທີ່ຈະປະຕິບັດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ກ່ຽວກັບວຽກງານສ້າງບົດລາຍງານຄົ້ນຄ້ວາຄວາມເປັນໄປໄດ້, ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງເສັ້ນທາງ ແລະ ສະເໜີບັນດາມາດຕະການຍູ້ໄວຄວາມຄືບໜ້າໃນການປະຕິບັດ.