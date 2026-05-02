ຂ່າວສານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນມາຮອດຮ່າໂນ້ຍ, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ 02/05/2026 ການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມຂອງທ່ານນາງ Takaichi Sanae ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ສອງຝ່າຍສືບຕໍ່ປັບປຸງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງ, ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຍຸດທະສາດຂັ້ນສູງ. ທ່ານນາງ Takaichi Sanae ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນມາຮອດຮ່າໂນ້ຍ, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ (ພາບ: VTC News) ຕອນຄຳວັນທີ 1 ພຶດສະພາ, ທ່ານນາງ Takaichi Sanae ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ ມາຮອດຮ່າໂນ້ຍ, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມຢ່າງເປັນທາງການ (ແຕ່ວັນທີ 1 – 3 ພຶດສະພາ), ຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຮຶງ. ເຂົ້າຮ່ວມຄະນະຕ້ອນຮັບມີ: ທ່ານ ດັ້ງຊວັນຝອງ ລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ; ທ່ານ ຫງວຽນມິງຫວູ ຮອງລັດຖະມົນຕີຜູ້ປະຈຳການກະຊວງການຕ່າງປະເທດ; ທ່ານ ຟ້າມກ໋ວາງຫ້ຽວ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຍີ່ປຸ່ນ ພ້ອມກັບບັນດາພະນັກງານຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ. ຕາມທ່ານ ຟ້າມກວາງຫ້ຽວ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຍີ່ປຸ່ນ ແລ້ວ, ການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມຂອງທ່ານນາງ Takaichi Sanae ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ສອງຝ່າຍສືບຕໍ່ປັບປຸງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງ, ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຍຸດທະສາດຂັ້ນສູງ, ພ້ອມທັງສ້າງກຳລັງໜູນໃໝ່ໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍນັບມື້ນັບເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ. ຄາດວ່າການຢ້ຽມຢາມ ຈະສຸມໃສ່ ບັນດາຂົງເຂດເໝາະສົມກັບບຸລິມະສິດ ແລະ ການພັດທະນາຢ່າງແຮງຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນແລະກັນຂອງທັງ ຫວຽດນາມ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນຄື: ເສດຖະກິດ, ວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ, ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານ, ສະບຽງອາຫານ, ການຮ່ວມມືການຜະລິດເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ, ປັນຍາປະດິດ, ຫັນເປັນສີຂຽວ, ພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ການຮ່ວມມືທ້ອງຖິ່ນ, ການພົບປະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ, ພົບປະປະຊາຊົນພ້ອມກັບການປະສານສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນໃນບັນດາບັນຫາໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ. (ແຫຼ໋ງຄັດຈາກ VOV)