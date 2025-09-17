Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຊົ່ວ​ຄາວ ເນປານ ປະ​ກາດ​ພາກ​ສ່ວນ​ຄະ​ນະ​ລັດ​ຖະ​ບານ

ວັນທີ 15 ກັນຍາ, ທ່ານນາງ Sushila Karki ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຊົ່ວຄາວ ເນປານ ໄດ້ປະກາດພາກສ່ວນຄະນະລັດຖະບານທຳອິດຈຳນວນໜຶ່ງ ໃນສະພາບການປະເທດນີ້ພວມມານະພະຍາຍາມຟື້ນຟູຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍພາຍຫຼັງການແຫ່ຂະບວນປະທ້ວງຈະລາຈົນ ເຮັດໃຫ້ອຳນາດການປົກຄອງເກົ່າຖືກລົ້ມລະລາຍ.
ລັດຖະມົນຕີໃໝ່ 3 ທ່ານຂອງ ເນປານ ສາບານຕົວຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງໃນວັນທີ 15/9 (ພາບ: REUTERS/Navesh Chitrakar)

ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ທ່ານ Rameshore Prasad Khanal ອະດີດລັດຖະມົນຕີການເງິນ ຈະກັບຄືນດຳລົງຕຳແໜ່ງດັ່ງກ່າວ. ທ່ານ Kulman Ghising, ອະດີດຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍບໍລຫານ ບໍລິສັດພະລັງງານໄຟຟ້າ ເນປານ ຈະຮັບຜິດຊອບ 3 ກະຊວງ ລວມມີ: ກະຊວງພະລັງງານ, ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ແລະ ຊົນລະປະທານ; ກະຊວງຄົມມະນາຄົມ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ກະຊວງພັດທະນາຕົວເມືອງ. ໃນຂະນະນັ້ນ, ທ່ານ Om Prakash Aryal ທະນາຍຄວາມ ຜູ້ທີ່ເຄີຍເປັນທີ່ປຶກສາດ້ານກົດໝາຍໃຫ້ແກ່ເຈົ້າຄອງນະຄອນ Kathmandu ຈະຮັບຜິດຊອບບັນດາກະຊວງ ຄື: ກະຊວງພາຍໃນ, ກະຊວງກົດໝາຍ, ຍຸຕິທຳ ແລະ ບັນດາບັນຫາສະພາແຫ່ງຊາດ.

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ຕອນຄ່ຳວັນທີ 12 ກັນຍາ ຜ່ານມາ, ທ່ານນາງ Sushila Karki ອະດີດປະທານສານ ໄດ້ສາບານຕົວຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງຢ່າງເປັນທາງການດ້ວຍການເປັນສັກຂີພິຍານຂອງທ່ານ Ramchandra Paudel ປະທານາທິບໍດີ, ອັນໄດ້ຂີດໝາຍບາດລ້ຽວປະຫວັດສາດຂອງ ເນປານ ເມື່ອກາຍເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີຊົ່ວຄາວຍິງຄົນທຳອິດຂອງປະເທດ ອາຊີໃຕ້ ນີ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ໃນສະພາບການພູມສາດການເມືອງ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີທົ່ວໂລກ ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງລຽນຕິດນັ້ນ, ຫວຽດນາມ ພວມຫັນປ່ຽນຈາກ "ໂຮງງານຜະລິດ" ກາຍເປັນສູນນະວັດຕະກໍາເຕັກໂນໂລຢີສູງຂອງພາກພື້ນ" ເທື່ອລະກ້າວ. ດ້ວຍວົງເງິນສົ່ງອອກເຄື່ອງເອເລັກໂຕນິກບັນລຸກວ່າ 125 ຕື້ USD ໃນປີ 2024 ແລະ ທ່າອຽງພວມເຕີບໂຕຢ່າງວ່ອງໄວ, ພ້ອມກັບການປະກົດຕົວຂອງສູນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ (R&D) ຕ່າງປະເທດທີ່ນັບມື້ນັບຫຼາຍ, ຫວຽດນາມ ພວມມຸ່ງໄປເຖິງເປົ້າໝາຍ ສົ່ງອອກເຄື່ອງເອເລັກໂຕນິກໃຫ້ບັນລຸ 145 ຕື້ USD.
