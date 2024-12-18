ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຕ້ອນຮັບເຈົ້າແຂວງ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນ, ວິສາຫະກິດ ແຂວງ Yamaguchi, ຍີ່ປຸ່ນ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 16 ທັນວາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Muraoka Tsugumasa, ເຈົ້າແຂວງໆ Yamaguchi, ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນ, ວິສາຫະກິດແຂວງ Yamaguchi (ຍີ່ປຸ່ນ) ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນເຊັນບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ແຂວງ Yamaguchi ແລະ ແຂວງ ບິ່ງເຢືອງ ຄົບຮອບ 10 ປີ. ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີໃຫ້ ຍີ່ປຸ່ນ ສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ປະຕິບັດ 3 ບຸກທະລຸຍຸດທະສາດກ່ຽວກັບລະບອບລະບຽບການ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ; ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍ່ຊຸກຍູ້ການແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ, ຮ່ວມມືດ້ານແຮງງານ, ບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ແລະ ຮ່ວມມືກັນຮັບມືກັບສະພາບຈຳນວນປະຊາກອນສູງອາຍຸກວມເອົາສ່ວນຫຼາຍ.
ສ່ວນເຈົ້າແຂວງໆ Yamaguchi, ທ່ານ Muraoka Tsugumasa ຢັ້ງຢືນວ່າ ຈະຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືກັບແຂວງ ບິ່ງເຢືອງ ແລະ ບັນດາທ້ອງຖິ່ນຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນຂົງເຂດອື່ນໆໃຫ້ຫຼາຍກວ່າອີກ. ພ້ອມທັງໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ຈະສົມທົບກັບຝ່າຍ ຫວຽດນາມ ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືບຳລຸງສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ປາດຖະໜາວ່າ ຫວຽດນາມ ຈະເປີດປະຕູໃຫ້ບັນດາຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງແຂວງ ສົ່ງອອກໄປຍັງ ຫວຽດນາມ ຢ່າງສະດວກ.