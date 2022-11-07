Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຂອງຄະນະຊີ້ນຳແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກລະບາດໂຄວິດ-19

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ວຽກງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ຕ້ອງສືບຕໍ່ໄດ້ປະຕິບັດໃຫ້ດີກ່ວາອີກ ເພື່ອປະຕິບັດໜ້າທີ່ການເມືອງປີ 2022 ແລະ ກະກຽມໃຫ້ປີ 2023
  ກອງປະຊຸມຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 6 ພະຈິກ (ພາບ:VOV)  

ເຊົ້າວັນທີ 6 ພະຈິກ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 18 ຂອງຄະນະຊີ້ນຳແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກລະບາດໂຄວິດ 19. ກອງປະຊຸມໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ແບບທາງໄກກັບ 63 ແຂວງ, ນະຄອນໃນທົ່ວປະເທດ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ວຽກງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ຕ້ອງສືບຕໍ່ໄດ້ປະຕິບັດໃຫ້ດີກ່ວາອີກ ເພື່ອປະຕິບັດໜ້າທີ່ການເມືອງປີ 2022 ແລະ ກະກຽມໃຫ້ປີ 2023, ພິເສດແມ່ນໃນສະພາບການອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ຍັງກ່າວເຕືອນວ່າໂລກລະບາດໂຄວິດ -19 ຍັງບໍ່ທັນສິ້ນສຸດລົງເທື່ອ.  ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຢູ່ ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະກົດມີໂລກລະບາດບາງປະເພດຄື: ໄຂ້ເລືອດອອກ, ຕາມຮອບວຽນແມ່ນ 5 ປີເທື່ອໜຶ່ງ. ຍ້ອນເຫດນັ້ນ, ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ໄດ້ສຸມໃສ່ຕີລາຄາວຽກງານການປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກລະບາດໂຄວິດ -19 ແລະ ໂລກລະບາດອື່ນໆອີກ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຮຽກຮ້ອງຕ້ອງປະຕິບັດລະບຽບການເຮັດວຽກຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ຕ້ອງຕີລາຄາວຽກງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກລະບາດໃນໄລຍະຜ່ານມາຕື່ມອີກ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີກໍ່ຊີ້ແຈ້ງ ລັດຖະບານ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ຊີ້ນຳວຽກງານສັກວັກຊິນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ພິເສດແມ່ນຊີ້ນຳກະຊວງສາທາລະນະສຸກພ້ອມກັບກະຊວງສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງຕ້ອງສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ປະຕິບັດບັນຫານີ້ຢ່າງຂ້ຽວຂາດ, ກຽມພ້ອມໃຫ້ແກ່ທຸກໆກໍລະນີຖ້າຫາກວ່າໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ເກີດຂຶ້ນຄືນໃໝ່ດ້ວຍບັນດາພັນໃໝ່.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວໃຫ້ຕ່າງປະເທດຕ້ອງສືບຕໍ່ປ່ຽນແປງໃໝ່, ເປັນເຈົ້າການ, ຄົບຊຸດ, ທັນການ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ

ວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວໃຫ້ຕ່າງປະເທດຕ້ອງສືບຕໍ່ປ່ຽນແປງໃໝ່, ເປັນເຈົ້າການ, ຄົບຊຸດ, ທັນການ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ

ພາຍຫຼັງປຸກລະດົມມາເປັນເວລາ 4 ເດືອນ (ແຕ່ເດືອນເມສາ ຫາ ເດືອນ ສິງຫາ 2022), ຄະນະຈັດຕັ້ງໄດ້ຮັບ 1.172 ຜົນງານເຂົ້າຮ່ວມການເສັງ
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top