ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຂອງຄະນະຊີ້ນຳແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກລະບາດໂຄວິດ-19
ເຊົ້າວັນທີ 6 ພະຈິກ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 18 ຂອງຄະນະຊີ້ນຳແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກລະບາດໂຄວິດ 19. ກອງປະຊຸມໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ແບບທາງໄກກັບ 63 ແຂວງ, ນະຄອນໃນທົ່ວປະເທດ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ວຽກງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ຕ້ອງສືບຕໍ່ໄດ້ປະຕິບັດໃຫ້ດີກ່ວາອີກ ເພື່ອປະຕິບັດໜ້າທີ່ການເມືອງປີ 2022 ແລະ ກະກຽມໃຫ້ປີ 2023, ພິເສດແມ່ນໃນສະພາບການອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ຍັງກ່າວເຕືອນວ່າໂລກລະບາດໂຄວິດ -19 ຍັງບໍ່ທັນສິ້ນສຸດລົງເທື່ອ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຢູ່ ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະກົດມີໂລກລະບາດບາງປະເພດຄື: ໄຂ້ເລືອດອອກ, ຕາມຮອບວຽນແມ່ນ 5 ປີເທື່ອໜຶ່ງ. ຍ້ອນເຫດນັ້ນ, ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ໄດ້ສຸມໃສ່ຕີລາຄາວຽກງານການປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກລະບາດໂຄວິດ -19 ແລະ ໂລກລະບາດອື່ນໆອີກ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຮຽກຮ້ອງຕ້ອງປະຕິບັດລະບຽບການເຮັດວຽກຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ຕ້ອງຕີລາຄາວຽກງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກລະບາດໃນໄລຍະຜ່ານມາຕື່ມອີກ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີກໍ່ຊີ້ແຈ້ງ ລັດຖະບານ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ຊີ້ນຳວຽກງານສັກວັກຊິນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ພິເສດແມ່ນຊີ້ນຳກະຊວງສາທາລະນະສຸກພ້ອມກັບກະຊວງສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງຕ້ອງສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ປະຕິບັດບັນຫານີ້ຢ່າງຂ້ຽວຂາດ, ກຽມພ້ອມໃຫ້ແກ່ທຸກໆກໍລະນີຖ້າຫາກວ່າໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ເກີດຂຶ້ນຄືນໃໝ່ດ້ວຍບັນດາພັນໃໝ່.