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ຂ່າວສານ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລົງກວດກາໂຄງການທາງດ່ວນ ເໜືອ-ໃຕ້

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 28 ມັງກອນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ໄດ້ລົງກວດກາໂຄງການຍ່ອຍໄມເຊີນ - ທາງຫຼວງ 45 ທີ່ຂຶ້ນກັບ ໂຄງການທາງດ່ວນເໜືອ-ໃຕ້ ກ້ຳຕາເວັນອອກ, ໄລຍະທີ 1.
  ທ່ານ ຟ້າມມິງຈີງ ໄດ້ລົງກວດກາໂຄງການຍ່ອຍໄມເຊີນ - ທາງຫຼວງ 45 ທີ່ຂຶ້ນກັບ ໂຄງການທາງດ່ວນເໜືອ-ໃຕ້ ກ້ຳຕາເວັນອອກ  

ໂດຍສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດບັນດາໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກຳຈຸດສຸມແຫ່ງຊາດ ຈາກເໜືອລົງຮອດໃຕ້ ໃນຕົ້ນປີໃໝ່, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 28 ມັງກອນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ໄດ້ລົງກວດກາໂຄງການຍ່ອຍໄມເຊີນ - ທາງຫຼວງ 45 ທີ່ຂຶ້ນກັບ ໂຄງການທາງດ່ວນເໜືອ-ໃຕ້ ກ້ຳຕາເວັນອອກ, ໄລຍະທີ 1; ຢ້ຽມຢາມ, ມອບຂອງຂວັນ, ອວຍພອນປີໃໝ່ພະນັກງານ, ພາລະກອນ, ກຳມະກອນທີ່ພວມປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ປະຊາຊົນຢູ່ເຂດຕັ້ງຖິ່ນຖານຄົງທີ່ໃໝ່.

ໃນການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ແລະ ກຳມະກອນຢູ່ເຂດກໍ່ສ້າງອຸໂມງທົ່ງທິ່ຂຶ້ນກັບໂຄງການຢູ່ຕາແສງ ຮ່າລິງ, ເມືອງ ຮ່າຈຸງ, ແຂວງ ແທງຮ໋ວາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂຢ່າງທັນການບົນຫຼັກການກົມກ່ຽວທາງດ້ານຜົນປະໂຫຍດ. ໃນການກວດກາການກໍ່ສ້າງຂົວວິງອານ ນອນໃນຊ່ອງປະມູນ 13XL ຂອງໂຄງການ ໄມເຊີນ - ທາງຫຼວງ 45 ເຊື່ອມຕໍ່ຕາແສງວິງອານ, ເມືອງວິ້ງລົກ ຫາຕາແສງ ດິງກົງ, ເມືອງ ອຽນດິ່ງ, ແຂວງ ແທງຮ໋ວາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງຄວນຍາດແຍ່ງເວລາທີ່ດິນຟ້າອາກາດອຳນວຍຄວາມສະດວກເພື່ອດຳເນີນການກໍ່ສ້າງ, ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ, ຄວາມຄືບຫນ້າ, ຄຸນນະພາບ, ເຕັກນິກ, ບໍ່ປະໃຫ້ເກີດການສໍ້ລາດບັງຫຼວງແລະໄພຫຍໍ້ທໍ້.

 ນອກຈາກນັ້ນ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ຍັງໄດ້ລົງກວດກາສະພາບການກໍ່ສ້າງທາງແຍກດົງຊວນ, ຢູ່ເມືອງ ດົ່ງເຊີນ, ແຂວງ ແທງຮ໋ວາ, ຢ້ຽມຢາມເຂດຕັ້ງຖິ່ນຖານຄົງທີ່ໃໝ່ຢູ່ຕາແສງ ດົ່ງມິນ, ເມືອງ ດົ່ງເຊີນ, ແຂວງ ແທງຮ໋ວາ; ລົງກວດກາໂຄງການຍ່ອຍ ຢ້ຽນເຈົາ (ເຫງ້ອານ) - ບ໋າຍຫວອດ (ແຂວງ ຮ່າຕິ້ງ) ແລະ ຢ້ຽມຢາມ ອວຍພອນປີໃໝ່ພະນັກງານ, ກຳມະກອນ ແລະ ປະຊາຊົນຢູ່ເຂດຕັ້ງຖິ່ນຖານຄົງທີ່ໃໝ່.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເປີດປຶ້ມກໍ່ເຫັນບຸນເຕັດ: ວັນບຸນລະຫຼິ້ນພື້ນເມືອງສະຫງວນໃຫ້ເດັກ

ເປີດປຶ້ມກໍ່ເຫັນບຸນເຕັດ: ວັນບຸນລະຫຼິ້ນພື້ນເມືອງສະຫງວນໃຫ້ເດັກ

ເຂົ້າຮ່ວມເຫດການ “ເປີດປຶ້ມກໍ່ເຫັນບຸນເຕັດ”, ພວກເດັກນ້ອຍໄດ້ເມົາມົວກັບການລະຫຼິ້ນພື້ນເມືອງທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ.
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