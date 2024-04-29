Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເປີດນຳໃຊ້ໂຄງການຍອຍ ກາມເລີມ-ວີ້ງຫາວ ແລະ ແລະ ທະລຸເສັ້ນທາງ ຢ້ຽນເຈົາ-ບ້າຍຫວອດ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 28 ເມສານີ້, ຢູ່ແຂວງ ນິງທ້ວນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ພິທີເປີດນຳໃຊ້ໂຄງການໂຄງການຍອຍ ກາມເລີມ-ວີ້ງຫາວ ແລະ ແລະ ທະລຸເສັ້ນທາງ ຢ້ຽນເຈົາ-ບ້າຍຫວອດ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ

ໂຄງການຍອຍ ກາມເລີມ-ວີ້ງຫາວ ລວມຄວາມຍາວ 79 ກິໂລແມັດ, ເຊື່ອມຕໍ່ທາງດ່ວນຈາກ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ຫານະຄອນຍາຈາງ ແຂວງແຄ໋ງຮ່ວາ. ໂຄງການຍອຍ ທະລຸເສັ້ນທາງ ຢ້ຽນເຈົາ-ບ້າຍຫວອດ ລວມຄວາມຍາວເກືອບ 50 ກິໂລແມັດ, ຜ່ານສອງແຂວງ ເງ້ອານ ແລະ ຮ່າຕິງ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ການພັດທະນາລະບົບພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃຫ້ຄົບຊຸດ ແລະ ທັນສະໄໝ ແມ່ນໜຶ່ງໃນສາມບາດກ້າວບຸກທະລຸຍຸດທະສາດ, ໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດຈາກພັກ ແລະ ລັດ, ໃນນັ້ນ, ລະບົບທາງດ່ວນມີບົດບາດສຳຄັນທີ່ສຸດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການເຊື່ອມຈອດ ແລະ ຍົກສູງຄວາມສາມາດດ້ານຂົນສົ່ງເພື່ອຮັບໃຊ້ການຜະລິດ, ດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ປົວແປງຊີວິດການເປັນຢູ່ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ, ດຶງດູດການລົງທຶນ, ເປີດກ້ວາງຂອບເຂດ ພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສົມ​ທົບ​ກັນ​ເພື່ອ​ກະ​ກຽມ​ໃຫ້​ການເດີນ​ຂະ​ບວນ, ​ສວນ​ສະ​ໜາມ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 70 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ໄຊ​ຊະ​ນະ ດ້ຽນ​ບຽນ​ຝ​ູ

ສົມ​ທົບ​ກັນ​ເພື່ອ​ກະ​ກຽມ​ໃຫ້​ການເດີນ​ຂະ​ບວນ, ​ສວນ​ສະ​ໜາມ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 70 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ໄຊ​ຊະ​ນະ ດ້ຽນ​ບຽນ​ຝ​ູ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 28 ເມສາ, ຢູ່ສະໜາມຫຼວງ ແຂວງດ້ຽນບຽນ, ລວມທັງໝົດ 51 ກຸ່ມເຂົ້າຮ່ວມການສວນສະໜາມໃນພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 70 ປີແຫ່ງວັນໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ (7/5/1954 – 7/5/2024) ໄດ້ດຳເນີນການສົມທົບກັນຝຶກແອບຄັ້ງທຳອິດ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top