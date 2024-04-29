ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເປີດນຳໃຊ້ໂຄງການຍອຍ ກາມເລີມ-ວີ້ງຫາວ ແລະ ແລະ ທະລຸເສັ້ນທາງ ຢ້ຽນເຈົາ-ບ້າຍຫວອດ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 28 ເມສານີ້, ຢູ່ແຂວງ ນິງທ້ວນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ພິທີເປີດນຳໃຊ້ໂຄງການໂຄງການຍອຍ ກາມເລີມ-ວີ້ງຫາວ ແລະ ແລະ ທະລຸເສັ້ນທາງ ຢ້ຽນເຈົາ-ບ້າຍຫວອດ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ
ໂຄງການຍອຍ ກາມເລີມ-ວີ້ງຫາວ ລວມຄວາມຍາວ 79 ກິໂລແມັດ, ເຊື່ອມຕໍ່ທາງດ່ວນຈາກ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ຫານະຄອນຍາຈາງ ແຂວງແຄ໋ງຮ່ວາ. ໂຄງການຍອຍ ທະລຸເສັ້ນທາງ ຢ້ຽນເຈົາ-ບ້າຍຫວອດ ລວມຄວາມຍາວເກືອບ 50 ກິໂລແມັດ, ຜ່ານສອງແຂວງ ເງ້ອານ ແລະ ຮ່າຕິງ.ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ການພັດທະນາລະບົບພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃຫ້ຄົບຊຸດ ແລະ ທັນສະໄໝ ແມ່ນໜຶ່ງໃນສາມບາດກ້າວບຸກທະລຸຍຸດທະສາດ, ໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດຈາກພັກ ແລະ ລັດ, ໃນນັ້ນ, ລະບົບທາງດ່ວນມີບົດບາດສຳຄັນທີ່ສຸດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການເຊື່ອມຈອດ ແລະ ຍົກສູງຄວາມສາມາດດ້ານຂົນສົ່ງເພື່ອຮັບໃຊ້ການຜະລິດ, ດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ປົວແປງຊີວິດການເປັນຢູ່ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ, ດຶງດູດການລົງທຶນ, ເປີດກ້ວາງຂອບເຂດ ພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)