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ຂ່າວສານ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ: ປະຕິບັດການຫັນເປັນດິຈິຕອນແຫ່ງຊາດຢ່າງຮອບດ້ານ, ສັງລວມ, ມີຄຸນນະພາບ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ: ການຫັນເປັນດີຈີຕອນແມ່ນວຽກງານການເມືອງສຳຄັນຂອງພັກ ແລະ ລັດ; ມຸ່ງໄປສູ່ເປົ້າໝາຍສຸດທ້າຍແມ່ນຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ, ຖືປະຊາຊົນເປັນໃຈກາງ...
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 12 ກໍລະກົດ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານທີ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ, ປະທານຄະນະກຳມະການຫັນເປັນດິຈິຕອນແຫ່ງຊາດໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມທາງໄກທົ່ວປະເທດສະຫຼຸບ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2023 ກ່ຽວກັບການຫັນເປັນດິຈິຕອນແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນພັດທະນາ. ຂໍ້ມູນພົນລະເມືອງ, ກຳນົດແລະຢັ້ງຢືນທາງເອເລັກໂຕນິກ ຮັບໃຊ້ການຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດໃນໄລຍະ 2022 – 2025, ວິໄສທັດຮອດປີ 2030 (ແຜນແມ່ບົດ 06).      

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ: ການຫັນເປັນດີຈີຕອນແມ່ນວຽກງານການເມືອງສຳຄັນຂອງພັກ ແລະ ລັດ; ມຸ່ງໄປສູ່ເປົ້າໝາຍສຸດທ້າຍແມ່ນຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ, ຖືປະຊາຊົນເປັນໃຈກາງ, ເປັນເຈົ້າກຳ, ເປັນເປົ້າໝາຍ, ເປັນກຳລັງໜູນ ແລະ ເປັນແຫຼ່ງກຳລັງພັດທະນາ, ເພື່ອຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ ແລະ ວິສາຫະກິດໃຫ້ດີຂຶ້ນ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ລະບົບນິເວດພົນລະເມືອງດີຈີຕອນຕ້ອງແມ່ນ ພື້ນຖານອັນສຳຄັນຂອງການຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ, ເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ບໍ່ອາດຕັດແຍກອອກຈາກ ຊີວິດເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມໄດ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະ​ພາບ​ການ​ມຽນ​ມາ ແລະ ບັນ​ດາ​ບັນ​ຫາ​ຮ້ອນ​ເຮັງ​ຢູ່ ທີ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ວົງ​ແຄບ AMM-56

ສະ​ພາບ​ການ​ມຽນ​ມາ ແລະ ບັນ​ດາ​ບັນ​ຫາ​ຮ້ອນ​ເຮັງ​ຢູ່ ທີ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ວົງ​ແຄບ AMM-56

ທ່ານນາງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ Retno Masurdi ຖືວ່າ ຮອດເວລາແລ້ວທີ່ຕ້ອງສົ່ງເສີມການເຈລະຈາລະຫວ່າງບັນດາຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ມຽນມາ ເພື່ອເປີດຊ່ອງທາງໃຫ້ແກ່ວິທີການແກ້ໄຂດ້ານການເມືອງ.
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